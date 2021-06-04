Интересные факты

Многосерийный проект «Мальчик с оленьими рогами» является экранизацией популярных комиксов Sweet Tooth («Сладкоежка») от компании Vertigo. Их авторство принадлежит Джеффу Лемиру, который знаменит произведениями Sweet Tooth и «Черный молот». Он же отвечал за художественное оформление. Комикс «Мальчик с оленьими рогами» создавался с 2009 по 2013 год.

Исполнительным продюсером экранизации стал Роберт Дауни – младший при содействии своей супруги Сьюзан. Звездную пару вдохновила серия комиксов. Это первый сериал от продюсерской компании Team Downey.

Автором сценария стал Джим Микл, известный по работе над проектами «Земля вампиров», «Холод в июле», «Хэп и Леонард». Кроме того, Микл занял режиссерское кресло сериала.

Сюжет экранизации «Мальчика с оленьими рогами» существенно отличается от оригинального текста. Хотя в комиксе главному герою Гасу около девяти лет, в сериале от Netflix мальчик выглядит младше. Кроме того, персонаж преследует другие цели. В произведении Лемира Гас отправляется на поиски заповедника, тогда как в сериале он ищет свою мать, снимок которой всегда держит при себе. Изменения коснулись и других героев.

В сериале истории персонажей раскрыты при помощи дополнительной сюжетной линии, которая развивается одновременно с основной. Это позволяет шире увидеть и оценить происходящее. Например, зритель получит возможность узнать о событиях предшествовавших эпидемии.

В сериале убрали очевидно отрицательных персонажей. Дело в том, что они не вписывались в концепцию проекта, ориентированного на детскую аудиторию.

По словам Кристиана Конвери, сыгравшего главную роль, оленьи уши в кадре были настоящими. Никаких визуальных эффектов создатели сериала не использовали. Уши двигались при помощи специальных механизмов на пульте дистанционного управления. Конвери признался, что работать с рогами перед камерами было непросто. Такой грим мог легко отлететь, когда мальчик бежал или задевал декорации.

Чтобы подготовиться к съемкам в сериале, Конвери смотрел видеоролики с оленями, изучая повадки и манеры животных.