Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дуня Сычева
Дуня Сычева
Dounia Sichov
О персоне
Фильмография
Новости
Дуня Сычева
Dounia Sichov
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сен-Клу, Франция
Биография Дуня Сычева
Развернуть
Фильмография Дуня Сычева
Нули и единицы
триллер, военный
2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Маруся
драма, семейный
2013, Франция / Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора
Поставил фильм культовый режиссер Абель Феррара.
Написать
14 октября 2021 12:45
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»