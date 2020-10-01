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Dumb & Dumber

Тупой и еще тупее, 1994

1994 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ллойд и Гарри – пара милых и дружелюбных, но необычайно тупых друзей, которые борются со всеми аспектами обычной жизни. Ллойд, работающий водителем лимузина, однажды подвозит в аэропорт прекрасную женщину по имени Мэри и мгновенно влюбляется в нее. Наблюдая за Мэри через окно, Ллойд видит, как она забывает свой чемодан. Герой не успевает вернуть его и решает отправиться вслед за красавицей, чтобы вручить его лично. Потащив Гарри за собой, Ллойд отправляется в Аспен, но герои еще не знают, что Мэри – не единственный человек, заинтересованный в получении чемодана: на него также нацелилась парочка преступников…

  • Когда Гарри и Ллойд находятся в машине, Ллойд спрашивает, не хочет ли Гарри услышать самый раздражающий звук в мире. Изначально этого не было в сценарии, и это видно по выражению лица Джеффа Дэниэлса. 
  • После того, как Ллойд обманул Сибаса, чтобы оплатить счет, он сказал, что видел это в фильме. Хохма в том, что он говорит о фильме «Что-то дикое», в котором парня, который разводит мошенников, тоже играет Джефф Дэниелс.
  • Джим Керри сколотил себе зуб за несколько лет до создания фильма, но перед началом съемок с него сняли колпачок, чтобы его персонаж выглядел более невменяемым.
  • Гарри и Ллойд названы в честь звезды комедийного немого кино Гарольда Ллойда.

Два друга Ллойд Крисмас и Харри Данн пытаются нагнать красивую девушку Мэри Суонсон, чтобы вручить ей потерянный ею чемоданчик-дипломат. Но они и не догадываются, что Мэри обронила его специально, в качестве выкупа по договоренности с бандитами, похитившими ее мужа. На мохнатой машине двое друзей пересекают Америку от Род-Айленда до Колорадо, где и находят обворожительную Мэри, в которую Ллойд уже успел втюриться без памяти.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 6 декабря 1994
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 6 декабря 1994
Возраст 16+
Режиссер
Питер Фаррелли
Питер Фаррелли
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Лорен Холли
Лорен Холли
Кэрен Даффи
Виктория Роуэлл
Майк Старр
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Тупой и еще тупее
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Король драмы и комедии: 5 главных ролей Джима Керри 17 января главному голливудскому комику и самому трогательному драматическому актеру Джиму Керри исполняется 59 лет. Благодаря его разносторонним талантам на свет появились такие культовые фильмы, как «Маска», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и многие другие.
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17 января 2021 11:24
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