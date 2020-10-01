Тупой и еще тупее, 1994

Ллойд и Гарри – пара милых и дружелюбных, но необычайно тупых друзей, которые борются со всеми аспектами обычной жизни. Ллойд, работающий водителем лимузина, однажды подвозит в аэропорт прекрасную женщину по имени Мэри и мгновенно влюбляется в нее. Наблюдая за Мэри через окно, Ллойд видит, как она забывает свой чемодан. Герой не успевает вернуть его и решает отправиться вслед за красавицей, чтобы вручить его лично. Потащив Гарри за собой, Ллойд отправляется в Аспен, но герои еще не знают, что Мэри – не единственный человек, заинтересованный в получении чемодана: на него также нацелилась парочка преступников…