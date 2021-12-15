Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кирилл Зайцев
Кирилл Зайцев
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Кирилл Зайцев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Волгоград, СССР (Россия)
Рост
194 см
Биография Кирилла Зайцева
Родился 16 августа 1987 года. Волгоград, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Кирилла Зайцева
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
На Париж
военный, драма
2018, Россия
3.0
Коп
комедия
2018, Россия
4.0
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.0
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Кинопоиск» представил тизер первой части «Этерны» и объявил дату премьеры
По словам авторов проекта, дебютная серия фэнтезийного сериала представляет собой «практически целый фильм».
Написать
15 декабря 2021 14:10
В Москве начались съемки фильма-катастрофы «Мира» Дмитрия Киселева
Премьера запланирована на 2023 год.
Написать
11 августа 2021 16:23
Все новости
Статьи о персоне
Отыграется в «Этерне»: финалист «Ледникового периода» Кирилл Зайцев блеснет в долгожданном сериале
Премьера проекта запланирована на 20 января.
Написать
13 января 2022 10:38
Итоги «Ледникового периода» сочли «подачкой» для зрителей
На пьедестале почета было слишком тесно.
Написать
11 января 2022 09:45
«Клуб ревнивых мужей»: поцелуй на «Ледниковом периоде» едва не закончился скандалом
Поклонники проекта не прошли мимо одного из громких номеров выпуска.
Написать
20 декабря 2021 13:17
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»