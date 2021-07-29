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Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
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Константин Лавроненко
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Дата рождения
20 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Ростов-на-Дону, СССР (Россия)
Рост
181 см
Биография Константина Лавроненко
Родился 20 апреля 1961 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Лавроненко
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер
2022, Россия
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
Робо
фантастика, семейный
2019, Россия
6.0
Странники терпенья
триллер
2019, Россия
5.0
Герой
боевик, триллер
2019, Россия
6.0
Кома
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
7.0
Аванпост
фантастика, триллер
2019, Россия
5.0
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