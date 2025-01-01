"Последний богатырь" - это российская фэнтезийная комедия, выпущенная в 2017 году. Фильм рассказывает о современном молодом человеке, Иване, который обнаруживает, что он является наследником древнего рода богатырей. Он оказывается в древней Руси, где ему предстоит сразиться с тёмными силами и спасти свою возлюбленную, принцессу, из плена злого колдуна.

Фильм "Последний богатырь" был очень популярен в России благодаря своей нестандартной концепции, комедийным элементам и впечатляющим спецэффектам. Он стал одним из самых успешных российских фильмов 2017 года и получил продолжение в виде двух фильмов-сиквелов в 2020 и 2021 году.