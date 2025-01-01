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Все части фильма "Последний богатырь"

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Последний богатырь. Наследие (серии 1-2)
Последний богатырь. Наследие (серии 1-2)
семейный 2024, Россия
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
6.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
6.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
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Жанр
Все Семейный Приключения Фэнтези Комедия
Страна
Все Россия
Год
Все 2010-2019 2020-2025

"Последний богатырь" - это российская фэнтезийная комедия, выпущенная в 2017 году. Фильм рассказывает о современном молодом человеке, Иване, который обнаруживает, что он является наследником древнего рода богатырей. Он оказывается в древней Руси, где ему предстоит сразиться с тёмными силами и спасти свою возлюбленную, принцессу, из плена злого колдуна.

Фильм "Последний богатырь" был очень популярен в России благодаря своей нестандартной концепции, комедийным элементам и впечатляющим спецэффектам. Он стал одним из самых успешных российских фильмов 2017 года и получил продолжение в виде двух фильмов-сиквелов в 2020 и 2021 году.

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