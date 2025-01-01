В нашей подборке собраны кинематографические произведения, снятые в России, основанные на классических сказках, легендах или фольклоре, часто с элементами волшебства, фантазии и магии. Эти фильмы предназначены для широкой аудитории, включая и детей, и взрослых, и содержат уроки морали и жизненные уроки. Фильмы-сказки могут быть источником вдохновения, удивления и волшебства для зрителей всех возрастов, и они продолжают оставаться популярными благодаря своей универсальной привлекательности и способности трансформировать сказочные миры на большом экране.