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Лучшие российские фильмы-сказки

Все 31 Онлайн
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Соловей против Муромца
Соловей против Муромца
приключения 2025, Россия
5.0
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
фэнтези, приключения 2025, Россия
5.0
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези 2025, Россия
6.0
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка
приключения, семейный 2025, Россия
5.0
Летучий корабль
Летучий корабль
сказка 2024, Россия
4.0
Огниво
Огниво
приключения, фэнтези 2024, Россия
6.0
Домовенок Кузя
Домовенок Кузя
комедия, семейный 2024, Россия
6.0
Бременские музыканты
Бременские музыканты
приключения, комедия, семейный 2023, Россия
6.0
По щучьему велению
По щучьему велению
фэнтези, приключения 2023, Россия
7.0
Солнце на вкус
Солнце на вкус
фэнтези, приключения, комедия 2023, Россия / Узбекистан
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
семейный, комедия 2023, Россия
6.0
Тайна амулета
Тайна амулета
семейный 2022, Россия
4.0
Красная Шапочка
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
4.0
Маленький принц
Маленький принц
фэнтези, драма, семейный 2022, Россия
0.0
Волшебники
Волшебники
фэнтези, детский 2022, Россия
5.0
Этерна: Часть первая
Этерна: Часть первая
приключения, драма, фэнтези 2022, Россия
5.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
6.0
Феодосийская сказка
Феодосийская сказка
семейный, приключения, фантастика 2021, Россия
0.0
Ледяная история
Ледяная история
семейный, фэнтези, приключения 2021, Россия
2.0
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези 2021, Россия
6.0
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
приключения, фэнтези 2020, Россия
6.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
6.0
Дочь рыбака
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези 2020, Россия
6.0
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
5.0
Эбигейл
Эбигейл
фэнтези 2019, Россия
5.0
Домовой
Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
6.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
12 месяцев. Новая сказка
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный 2014, Россия
4.0
Реальная сказка
Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
5.0
Книга мастеров
Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
5.0
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В нашей подборке собраны кинематографические произведения, снятые в России, основанные на классических сказках, легендах или фольклоре, часто с элементами волшебства, фантазии и магии. Эти фильмы предназначены для широкой аудитории, включая и детей, и взрослых, и содержат уроки морали и жизненные уроки. Фильмы-сказки могут быть источником вдохновения, удивления и волшебства для зрителей всех возрастов, и они продолжают оставаться популярными благодаря своей универсальной привлекательности и способности трансформировать сказочные миры на большом экране.

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