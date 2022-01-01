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Последний богатырь: Корень зла Последний богатырь: Корень зла
Киноафиша Фильмы Последний богатырь: Корень зла Музыка из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020)
Последний богатырь: Корень зла 2020 / Россия
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Музыка из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020)

Вся информация о фильме
Последний богатырь: Корень зла (Оригинальный саундтрек)
Последний богатырь: Корень зла (Оригинальный саундтрек) 23 композиции. George Kallis
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Корень зла (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:05
2 В поисках колобка (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:54
3 Злые чары (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 1:30
4 Богатырские игры (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 1:30
5 Околодовали (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:15
6 Ведьма, сова и летающий волк (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:12
7 Отступление (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:21
8 Древнее предание (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:44
9 У реки (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:27
10 Гигантский кит (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:24
11 Беда в небе (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:33
12 Путешествие в мир мёртвых (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:21
13 Неожиданная встреча (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:07
14 На привале (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 1:59
15 Засада (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:23
16 Снова один (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 1:41
17 Предательство (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:02
18 Нападение на стражей (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 4:54
19 Пробуждение Роголеба (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:21
20 Схватка с чудовищем (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 3:01
21 Зло повержено (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 5:40
22 Спасены (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 4:14
23 Что готовит нам будущее? (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла") George Kallis 2:57
Доступен список песен из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Последний богатырь: Корень зла» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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