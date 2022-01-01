Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой

Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов

«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу

Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках

Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте

Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену

«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках

Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место

«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться

Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной

Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением