|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Корень зла (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:05
|2
|В поисках колобка (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:54
|3
|Злые чары (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|1:30
|4
|Богатырские игры (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|1:30
|5
|Околодовали (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:15
|6
|Ведьма, сова и летающий волк (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:12
|7
|Отступление (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:21
|8
|Древнее предание (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:44
|9
|У реки (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:27
|10
|Гигантский кит (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:24
|11
|Беда в небе (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:33
|12
|Путешествие в мир мёртвых (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:21
|13
|Неожиданная встреча (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:07
|14
|На привале (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|1:59
|15
|Засада (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:23
|16
|Снова один (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|1:41
|17
|Предательство (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:02
|18
|Нападение на стражей (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|4:54
|19
|Пробуждение Роголеба (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:21
|20
|Схватка с чудовищем (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|3:01
|21
|Зло повержено (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|5:40
|22
|Спасены (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|4:14
|23
|Что готовит нам будущее? (из оригинального саундтрека "Последний богатырь: Корень зла")
|George Kallis
|2:57