Содержание:

Елена Валюшкина - Фильмы

- Елена Валюшкина - Формула любви

- Елена Валюшкина - Универ.Новая общага

- Елена Валюшкина - Горько

- Елена Валюшкина - Я худею

Елена Валюшкина - Личная жизнь



Елена Викторовна Валюшкина - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Она родилась 8.12.1962 года в городе Потсдам, ГДР, СССР в семье военного и повара-кондитера. Когда служба отца закончилась вернулись в Алтайский край. Первое время Елена ходила в школу в Бийске, но в старших классах уже проживала у бабушки в селе Томилино Московской области. Занималась в музыкальной (фортепиано, гитара), танцевальной и художественной школах. Позднее поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, на курс к В.И. Коршунову и В.С. Сулимову.



Елена Валюшкина - Фильмы

Учась в театральном, в 1982 году дебютировала в кино, снявшись в комедии «Не хочу быть взрослым». А сразу после окончания училища, в 1984 году получила главную роль в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви». Эта роль принесла Елене Валюшкиной популярность и узнаваемость, она стала получать много предложений сниматься, но решила сконцентрироваться на театре, где сыграла более 30 главных ролей, в том числе таких известных спектаклях, как «Братья Карамазовы», «Фрекен Жюли» и «Не будите мадам». С 1984 года по настоящее время - актриса Театра имени Моссовета. Вернулась к активной работе в кино только в 2000-е, ее пригласили в телесериал «Граница. Таежный роман». Большую зрительскую любовь принесла роль Зои Михайловны - коменданта в сериале «Универ. Новая общага». Работая в театре и кино, Елена Викторовна успевала озвучивать мультфильмы, вести телепрограммы.



Елена Валюшкина - «Формула любви»

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Он известен широкой публике как умелый маг, иллюзионист и фокусник. На самом же деле он – обманщик, которому легко удается сбить с толку любую публику. Главный герой пытается познать настоящую любовь. Елена играет Марию - очаровательную юную девушку, которая ради отца не побоялась поехать в далекое путешествие с графом Калиостро.



Елена Валюшкина - «Универ:новая общага»

Сериал рассказывает про оставленных на второй год пятикурсниках и аспиранте, которых переселяют в новый корпус общежития и там знакомятся с тремя девушками. Елена играет роль коменданта общежития - интересную и деятельную Зою Михайловну.



Елена Валюшкина - «Горько!»

В 2013 году режиссёр Жора Крыжовников пригласил Елену Валюшкину сыграть маму главной героини в своём фильме «Горько!». Молодые и творческие Наташа и Рома мечтают о модной современной свадьбе на берегу моря, но родители видят все иначе, более традиционно. Ребята решают провести две свадьбы параллельно, но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино. За эту роль актриса была номинирована на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана.



Елена Валюшкина -«Я худею»

В 2018 году вышел полнометражный фильм с Еленой Валюшкиной в роли мамы героини Анны, которая рассталась с молодым человеком из за лишнего веса и решила похудеть во что бы то ни стало.



Елена Валюшкина - личная жизнь

Живёт в Подмосковье, в Раздорах. Елена была два раза замужем, первым мужем актрисы стал Леонид Фомин -артист и ее преподаватель в Щепкинском училище - он был ее старше на 15 лет, они поженились сразу после того как Елена закончила учебу. Пара рассталась после 12 лет брака. Со вторым мужем Елена познакомилась в театре Моссовета, они играли в одно спектакле. Это актер и режиссер Александр Яцко. Долгое время они не могли завести детей, прошли через ЭКО и несколько операций. Их первый ребенок, сын Василий появился на свет в 1997 году, сейчас он учится в МХАРИ. В 2002 году родилась дочка Маша. Брак продлился 20 лет, после чего Елена и Александр развелись, но остались в хороших отношениях.