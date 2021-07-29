Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Елена Валюшкина

Елена Валюшкина

Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Потсдам, ГДР (Германия)
Рост
158 см
Личные связи
Александр Яцко
Александр Яцко
Состояли в браке
Биография Елены Валюшкиной

Содержание:
Елена Валюшкина - Фильмы
  - Елена Валюшкина - Формула любви
  - Елена Валюшкина - Универ.Новая общага
  - Елена Валюшкина - Горько
  - Елена Валюшкина - Я худею
Елена Валюшкина - Личная жизнь

Елена Викторовна Валюшкина - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Она родилась 8.12.1962 года в городе Потсдам, ГДР, СССР в семье военного и повара-кондитера. Когда служба отца закончилась  вернулись в Алтайский край. Первое время Елена ходила в школу в Бийске, но в старших классах уже проживала у бабушки в селе Томилино Московской области. Занималась в музыкальной (фортепиано, гитара), танцевальной и художественной школах. Позднее поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, на курс к В.И. Коршунову и  В.С. Сулимову.


Елена Валюшкина - Фильмы

Учась в театральном, в 1982 году дебютировала в кино, снявшись в комедии «Не хочу быть взрослым». А сразу после окончания училища, в 1984 году получила главную  роль в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви». Эта роль принесла Елене Валюшкиной популярность и узнаваемость, она стала получать много предложений сниматься, но решила сконцентрироваться на театре, где сыграла более 30 главных ролей, в том числе  таких известных спектаклях, как «Братья Карамазовы», «Фрекен Жюли» и «Не будите мадам». С 1984 года по настоящее время - актриса Театра имени Моссовета. Вернулась к активной работе в кино только в 2000-е, ее  пригласили в телесериал «Граница. Таежный роман». Большую зрительскую любовь принесла роль Зои Михайловны - коменданта в сериале «Универ. Новая общага». Работая в театре и кино, Елена Викторовна успевала озвучивать мультфильмы, вести телепрограммы.


Елена Валюшкина - «Формула любви»

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Он известен широкой публике как умелый маг, иллюзионист и фокусник. На самом же деле он – обманщик, которому легко удается сбить с толку любую публику. Главный герой пытается познать настоящую любовь. Елена играет Марию - очаровательную юную девушку, которая ради отца не побоялась поехать в далекое путешествие с графом Калиостро.


Елена Валюшкина - «Универ:новая общага»

Сериал рассказывает про оставленных на второй год пятикурсниках и аспиранте, которых переселяют в новый корпус общежития и там знакомятся с тремя  девушками. Елена играет роль коменданта общежития - интересную и деятельную Зою Михайловну.


Елена Валюшкина - «Горько!»

В 2013 году режиссёр Жора Крыжовников пригласил Елену Валюшкину сыграть маму главной героини в своём фильме «Горько!». Молодые и творческие Наташа и Рома мечтают о модной современной свадьбе на берегу моря, но родители видят все иначе, более традиционно. Ребята решают провести две свадьбы параллельно, но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино. За эту роль актриса была номинирована на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана.


Елена Валюшкина -«Я худею»

В 2018 году вышел полнометражный фильм с Еленой  Валюшкиной в роли мамы героини Анны, которая рассталась с молодым человеком из за лишнего веса и решила похудеть во что бы то ни стало.


Елена Валюшкина - личная жизнь

Живёт в Подмосковье, в Раздорах. Елена была два раза замужем, первым мужем актрисы стал Леонид Фомин -артист и ее преподаватель в Щепкинском училище -  он был ее старше на 15 лет, они поженились сразу после того как Елена закончила учебу. Пара рассталась после 12 лет брака. Со вторым мужем Елена познакомилась в театре Моссовета, они играли в одно спектакле. Это актер и режиссер Александр Яцко. Долгое время они не могли завести детей, прошли через ЭКО и несколько операций. Их первый ребенок, сын Василий появился на свет в 1997 году, сейчас он учится в МХАРИ.  В 2002 году родилась дочка Маша. Брак продлился 20 лет, после чего Елена и Александр развелись, но остались в хороших отношениях.

Интересные факты о Елене Валюшкиной
  • Поступила в театральное училище с первого раза;
  • Знает английский, испанский и французский языки;
  • В свободное от работы время расписывает мебель, плетёт из бисера, шьёт, занимается дизайном
Фильмография Елены Валюшкиной
Старые шишки
Старые шишки
комедия 2021, Россия
0.0
Молоко
Молоко
комедия, драма 2021, Россия
0.0
Краш
Краш
комедия 2021, Россия
0.0
Love
Love
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Елки 8
Елки 8
комедия 2021, Россия
4.0
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
комедия, драма 2020, Россия
7.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.0
Счастье - это... Часть 2
Счастье - это... Часть 2
короткометражный 2019, Россия
6.0
Все фильмы
Фотографии Елены Валюшкиной Все фотографии
Елена Валюшкина и Александр Яцко Елена Валюшкина Елена Валюшкина Елена Валюшкина
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Русская сказочная сага продолжается: вышел первый трейлер «Последнего богатыря: Посланник тьмы» Заключительный фильм трилогии появится в кинотеатрах в конце года. 
Написать
29 июля 2021 16:31
В Москве прошла премьера комедии «Ночная смена» В минувшие выходные в московском кинотеатре Каро Vegas 22 прошла премьера новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена», на которую съехались самые именитые гости. Для поклонников
Написать
18 июня 2018 14:43
Все новости
Статьи о персоне
Звезда «Формулы любви» поплатилась за неосторожные слова о Меньшикове Актриса рассказала о притеснениях со стороны Меньшикова.
1 комментарий
28 мая 2022 10:02
Ищет второго Галкина? 59-летняя звезда «Универа» огорошила признанием Артистка предъявляет высокие требования к мужчинам.
Написать
2 мая 2022 13:47
«Двойню ждет?»: Валюшкина показала видео Арзамасовой на сносях Актрисы встретились на киностудии «Мосфильм» во время озвучивания мелодрамы.
Написать
5 августа 2021 10:38
Все статьи
Связи
Александр Яцко
Александр Яцко
Состояли в браке
Все связи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши