Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Семчев
Александр Семчев
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Семчев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Александра Семчева
Родился 16 апреля 1969 года. Вышний Волочек, Тверская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Семчева
Судьба диверсанта
драма, биография
2021, Россия
0.0
Конференция
драма, исторический
2020, Россия
0.0
Парадоксы
комедия
2020, Россия
4.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
Заповедник
драма, комедия
2018, Россия
4.0
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Искатели приключений
приключения, комедия
2012, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Иван Твердовский показал в Венеции фильм «Конференция» о заложниках на Дубровке
Показ прошел в рамках независимой программы «Дни Венеции».
Написать
9 сентября 2020 09:10
Вышел первый трейлер фильма-сказки «Конек-горбунок» с Павлом Деревянко
Премьера состоится 22 октября.
Написать
20 августа 2020 13:18
«Последний богатырь»: Продолжение следует
Компания Disney в России совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» объявили о начале подготовительной работы над продолжением сказки Disney
Написать
16 февраля 2018 14:27
Все новости
Статьи о персоне
«О собственных детях не задумывался»: лишившегося половины веса Семчева растоптали
Актер признал, что холоден к своим наследникам.
Написать
22 апреля 2022 10:35
«Глубокий старик, лишившийся харизмы»: вид 53-летнего Семчева вызвал оторопь
Фанаты не оценили преображение знаменитости.
1 комментарий
21 апреля 2022 15:35
«Это оказалось ошибкой»: сестра Семчева рассказала о его экстремальном похудении
Знаменитости удалось избавиться от 100 килограммов.
Написать
4 октября 2021 12:56
Все статьи
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все