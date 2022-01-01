Лучшие российские детские фильмы, которые можно посмотреть онлайн

Смотря вместе с детьми современные полнометражные детские фильмы, мы встретимся с героями знакомых сказок и мультиков — и совершенно новыми для нас и для детей персонажами.

2016, «Иван Царевич и Серый Волк 3»

Царь Тридевятого царства успешно дожил до 150-летнего возраста и собрался выйти на пенсию. Он полагает, что ему уже не по возрасту заниматься важными государственными делами. Заявив, что устал и уходит, он действительно в прямом смысле удаляется от дел — в провинциальную глушь, в компании удочки и ведерка для рыбы. «На хозяйстве» остаются Иван Царевич с верным Серым Волком. Но тут жена Ивана Василиса оскорбленно заявляет, что он до сих пор не сподобился свозить ее в заграничное свадебное путешествие! Иван организует турне за границу на волшебном ковре-самолете. В качестве заместителя Царевич оставляет обычное огородное пугало, но из-за снятого проклятия оно оживает. И начинает править по своему разумению. Компания вернется из загранпоездки совсем не в то королевство, какое покинула!

2016, «Снежная Королева 3: Огонь и лед»

Пираты под предводительством Атаманши устраивают ограбление банка в небольшом приморском городке. Это удалось им без особых сложностей — оказать захватчикам сопротивление решается единственный парнишка, называющий себя «Ролланом-легендой». Атаманша дарит ему книжку с легендами троллей. Встретившись с Каем и Гердой, Роллан пересказывает им легенду о них самих — да так, что они поругались! И Кай, покинув Герду, отправляется путешествовать с дочкой Атаманши Альфидой. А Герда выслушивает от Роллана следующую легенду — о Камне, способном выполнять желания и хранящемся в Запретных пещерах троллей. Конечно, они должны добраться до него!

2017, «Фиксики: Большой секрет»

По телевидению идет передача «Загадочные тайны». Ведущий Дмитрий Кудыкин излагает различные теории о существовании крошечных человечков. Программу смотрит его семья, включая Дим Димыча. Отец интересуется, верит ли сын в существование человечков маленьких размеров, но мальчик отвечает, что верит в микробов. В это же время фиксики, сидящие в телевизоре, тоже горячо обсуждают передачу. Папусу любопытно, отчего телеведущего так явно интересует тема их существования...

2018, «Смешарики: Дежавю»

Кар-Карыч собирает всех Смешариков на заседание «скук-совета». Решается вопрос с празднованием дня рождения Копатыча. Звучат предложения провести его, играя в тихие и безопасные настольные игры — лото, «эрудит»… Кроша такая перспектива просто убивает! Он врывается на собрание и предлагает закатить настоящее торжество с фейерверками и неожиданностями. Ему не вполне деликатно напоминают, чем кончались предыдущие праздники, вдохновленные его идеями. Не найдя понимания, Крош обзванивает агентства организации праздников. Из отброшенной им книжки «Ваш досуг» вылетает визитка агентства «Дежавю», и Крош охотно соглашается на услуги этих неизвестных ему профессионалов праздничных дел...

2018, «Волки и овцы: Ход свиньей»

Сиквел мультфильма «Волки и овцы: Безумное превращение», продолжающий историю взаимоотношений хищных и травоядных. Волки мирно сосуществуют с овечками в одном общем городке. Но пожилой баран — глава города — решает отправиться на покой, и на смену ему приходит молодой и пока еще беззаботный Серый, влюбленный в красавицу Бьянку. Совместные волчье-овечьи планы — это замечательно, но далеко не всем хищникам нравится, что их собратья не просто помирились с презренной добычей, но и готовы защищать беспомощных овец! Стая Черных резко против такого положения дел. И Серому придется почувствовать себя не формальным, а настоящим главой своего поселения...