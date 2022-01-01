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Лучшие российские фильмы для детей
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Лучшие российские фильмы для детей

Если в девяностых и нулевых жанр детского кино в России был скорее исключением, чем правилом, то за последние несколько лет отечественным киноделам удалось снять немало по-настоящему хороших фильмов, которые наверняка понравятся юным зрителям. Лучшие представители категории отечественных фильмов для детей – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
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7.0
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
Садко
Садко
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, детский, анимация
2018, Россия
Принцесса и дракон
Принцесса и дракон
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, детский
2018, Россия
Волки и Овцы: Ход свиньёй
Волки и Овцы: Ход свиньёй
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2018, Россия
Два хвоста
Два хвоста
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, детский
2018, Россия
Водяная
Водяная
Смотреть за 1 рубль
4.0
фэнтези, детский
2018, Россия
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, приключения
2017, Россия
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, детский
2017, Россия
Фиксики. Большой секрет
Фиксики. Большой секрет
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
Частное пионерское 3
Частное пионерское 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
детский, приключения
2017, Россия
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, детский
2017, Россия
Ералаш в кино
Ералаш в кино
0.0
семейный, детский, комедия
2017, Россия
В небо... за мечтой
В небо... за мечтой
Смотреть за 1 рубль
0.0
семейный, детский
2017, Россия
Снежная королева 3: огонь и лед
Снежная королева 3: огонь и лед
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, детский
2016, Россия
Небесный верблюд
Небесный верблюд
Смотреть за 1 рубль
6.0
детский, семейный
2016, Россия
Опасные каникулы
Опасные каникулы
Смотреть за 1 рубль
4.0
детский, приключения, семейный
2016, Россия
Богатырша
Богатырша
4.0
анимация, семейный, детский
2015, Россия
Иван Царевич и Серый Волк 3
Иван Царевич и Серый Волк 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, семейный
2015, Россия
Частное пионерское. Ура каникулы!
Частное пионерское. Ура каникулы!
7.0
детский, приключения
2015, Россия
Частное пионерское
Частное пионерское
6.0
детский, приключения
2013, Россия
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Лучшие российские детские фильмы, которые можно посмотреть онлайн

Смотря вместе с детьми современные полнометражные детские фильмы, мы встретимся с героями знакомых сказок и мультиков — и совершенно новыми для нас и для детей персонажами.

2016, «Иван Царевич и Серый Волк 3»

Царь Тридевятого царства успешно дожил до 150-летнего возраста и собрался выйти на пенсию. Он полагает, что ему уже не по возрасту заниматься важными государственными делами. Заявив, что устал и уходит, он действительно в прямом смысле удаляется от дел — в провинциальную глушь, в компании удочки и ведерка для рыбы. «На хозяйстве» остаются Иван Царевич с верным Серым Волком. Но тут жена Ивана Василиса оскорбленно заявляет, что он до сих пор не сподобился свозить ее в заграничное свадебное путешествие! Иван организует турне за границу на волшебном ковре-самолете. В качестве заместителя Царевич оставляет обычное огородное пугало, но из-за снятого проклятия оно оживает. И начинает править по своему разумению. Компания вернется из загранпоездки совсем не в то королевство, какое покинула!

2016, «Снежная Королева 3: Огонь и лед»

Пираты под предводительством Атаманши устраивают ограбление банка в небольшом приморском городке. Это удалось им без особых сложностей — оказать захватчикам сопротивление решается единственный парнишка, называющий себя «Ролланом-легендой». Атаманша дарит ему книжку с легендами троллей. Встретившись с Каем и Гердой, Роллан пересказывает им легенду о них самих — да так, что они поругались! И Кай, покинув Герду, отправляется путешествовать с дочкой Атаманши Альфидой. А Герда выслушивает от Роллана следующую легенду — о Камне, способном выполнять желания и хранящемся в Запретных пещерах троллей. Конечно, они должны добраться до него!

2017, «Фиксики: Большой секрет»

По телевидению идет передача «Загадочные тайны». Ведущий Дмитрий Кудыкин излагает различные теории о существовании крошечных человечков. Программу смотрит его семья, включая Дим Димыча. Отец интересуется, верит ли сын в существование человечков маленьких размеров, но мальчик отвечает, что верит в микробов. В это же время фиксики, сидящие в телевизоре, тоже горячо обсуждают передачу. Папусу любопытно, отчего телеведущего так явно интересует тема их существования...

2018, «Смешарики: Дежавю»

Кар-Карыч собирает всех Смешариков на заседание «скук-совета». Решается вопрос с празднованием дня рождения Копатыча. Звучат предложения провести его, играя в тихие и безопасные настольные игры — лото, «эрудит»… Кроша такая перспектива просто убивает! Он врывается на собрание и предлагает закатить настоящее торжество с фейерверками и неожиданностями. Ему не вполне деликатно напоминают, чем кончались предыдущие праздники, вдохновленные его идеями. Не найдя понимания, Крош обзванивает агентства организации праздников. Из отброшенной им книжки «Ваш досуг» вылетает визитка агентства «Дежавю», и Крош охотно соглашается на услуги этих неизвестных ему профессионалов праздничных дел...

2018, «Волки и овцы: Ход свиньей»

Сиквел мультфильма «Волки и овцы: Безумное превращение», продолжающий историю взаимоотношений хищных и травоядных. Волки мирно сосуществуют с овечками в одном общем городке. Но пожилой баран — глава города — решает отправиться на покой, и на смену ему приходит молодой и пока еще беззаботный Серый, влюбленный в красавицу Бьянку. Совместные волчье-овечьи планы — это замечательно, но далеко не всем хищникам нравится, что их собратья не просто помирились с презренной добычей, но и готовы защищать беспомощных овец! Стая Черных резко против такого положения дел. И Серому придется почувствовать себя не формальным, а настоящим главой своего поселения...

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