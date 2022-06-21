Содержание:

Елена Яковлева – Фильмы

- Елена Яковлева – «Сердце не камень»

- Елена Яковлева – «Интердевочка»

- Елена Яковлева – «Вангелия»

Елена Яковлева – Личная жизнь

Советская и российская актриса, телеведущая, народная артистка Российской Федерации Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украинской ССР. Отец – Алексей Николаевич – военнослужащий. Мать – Валерия Павловна – сотрудница Научно-исследовательского института. Из-за службы Алексея Николаевича семья часто переезжала. Большую часть своего детства будущая актриса провела в городе Нижнеудинске Иркутской области. Школу окончила в Харькове, затем работала библиотекарем в Харьковском университете, а также картографом.

Работала комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Скопив денег, уехала в Москву поступать в ГИТИС. Яковлева поступила в институт с первой попытки, училась в мастерской Владимира Андреева. В 1984 году окончила вуз и начала работать в московском театре «Современник». В 1986 году перешла в театр имени Ермоловой. Однако, проработав там три года, вернулась в «Современник».

В 2000 году стала телеведущей ежедневного ток-шоу «Чего хочет женщина?» на телеканале РТР. В 2013 году Яковлева вела ток-шоу «Право на встречу» (телеканал «Россия 1»).

Елена Яковлева – Фильмы

Елена Яковлева дебютировала в кино в 1983 году, снявшись в музыкально-художественной ленте Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Главные роли в фильме о жизни артистов цирка исполнили Ивар Калныньш, Иннокентий Смоктуновский, Елена Сафонова, Наталья Андрейченко.

Затем последовали роли: Марии в художественной картине «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) Вадима Абдрашитова, Милы в трагикомедии «Время летать» (1987) Алексея Сахарова, Леки Храповой в фильме «Полет птицы» (1988) Владимира Григорьева, Али в драме «Лестница» (1989) Алексея Сахарова, небольшая роль в телевизионном фильме «Вечный муж» (1989) Евгения Марковского.

В 1990-ые годы Елена Яковлева сыграла в картинах: «Русская рулетка», «Чернов», «Дело Сухово-Кобылина», «Шальная баба», «Черный квадрат», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Одна на миллион», «Витька Шушера и автомобиль», «Эта женщина в окне», «Какая чудная игра», «Ретро вдвоем», «Юкка».

Настоящую славу Яковлевой принесла роль майора милиции (впоследствии подполковника милиции) Анастасии Каменской в сериале «Каменская» (в шести частях), выходившего с 1999 по 2011 годы. Сериал является экранизацией серии детективных романов Александры Марининой. Запоминающиеся образы актриса создала в телесериалах «Преступление и наказание», «Катя: Военная история», «Жуков», «Склифософский».

В 2004 году Яковлева сыграла роль второго плана в картине Валерия Тодоровского «Мой сводный брат Франкенштейн». Роль Риты принесла актрисе награду «Золотой орел».

Яковлева появилась и в российских комедиях «Страна чудес», «Самый лучший день», «Елки новые».

Елена Яковлева – «Сердце не камень»

В 1989 году режиссер Леонид Пчелкин выпустил экранизацию пьесы Александра Островского «Сердце не камень». Главная героиня картины – красавица Вера Филипповна (Яковлева) была отдана замуж в 15 лет за богача Каркунова (Иннокентий Смоктуновский). Его дни сочтены, но приказчик Ераст (Андрей Ташков) пытается опорочить супругу Каркунова в его глазах, чтобы завладеть наследством.

Елена Яковлева – «Интердевочка»

В 1989 году Яковлева получила роль в мелодраме Петра Тодоровского «Интердевочка». Популярная картина перестроечной эпохи рассказывает о советских валютных проститутках. В ленте снялись: Лариса Малеванная, Анастасия Немоляева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Томас Лаустиола, Мартиньш Вилсонс. «Интердевочка» стал одним из первых советских фильмов, где затрагивалась табуированная тематика. Впоследствии Яковлева снялась в других фильмах Петра Тодоровского: «Анкор, еще анкор!», «Какая чудная игра», «Ретро втроем».

Елена Яковлева – «Вангелия»

В 2013 году вышел 12-серийный биографический телесериал «Вангелия», рассказывающий об известной болгарской прорицательнице Ванге. Роль пожилой Ванги исполнила Елена Яковлева, предсказательницу в среднем возрасте сыграла Ирина Рахманова, Вангу в молодости изобразила Наталья Николаева.

Елена Яковлева – Личная жизнь

Первым мужем Яковлевой стал актер Сергей Юлин. Пара оформила отношения еще во время учебы в ГИТИСе. Через полгода они расстались. Вторым мужем артистки стал актёр Валерий Шальных. В браке родился сын Денис. Увлекается культуризмом.