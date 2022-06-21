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Елена Яковлева

Елена Яковлева
Елена Яковлева
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Дата рождения
5 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Елены Яковлевой

Содержание:
Елена Яковлева – Фильмы
  - Елена Яковлева – «Сердце не камень»
  - Елена Яковлева – «Интердевочка»
  - Елена Яковлева – «Вангелия»
Елена Яковлева – Личная жизнь

Советская и российская актриса, телеведущая, народная артистка Российской Федерации Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украинской ССР. Отец – Алексей Николаевич – военнослужащий. Мать – Валерия Павловна – сотрудница Научно-исследовательского института. Из-за службы Алексея Николаевича семья часто переезжала. Большую часть своего детства будущая актриса провела в городе Нижнеудинске Иркутской области. Школу окончила в Харькове, затем работала библиотекарем в Харьковском университете, а также картографом.

Работала комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Скопив денег, уехала в Москву поступать в ГИТИС. Яковлева поступила в институт с первой попытки, училась в мастерской Владимира Андреева. В 1984 году окончила вуз и начала работать в московском театре «Современник». В 1986 году перешла в театр имени Ермоловой. Однако, проработав там три года, вернулась в «Современник».

В 2000 году стала телеведущей ежедневного ток-шоу «Чего хочет женщина?» на телеканале РТР. В 2013 году Яковлева вела ток-шоу «Право на встречу» (телеканал «Россия 1»).

Елена Яковлева – Фильмы

Елена Яковлева дебютировала в кино в 1983 году, снявшись в музыкально-художественной ленте Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Главные роли в фильме о жизни артистов цирка исполнили Ивар Калныньш, Иннокентий Смоктуновский, Елена Сафонова, Наталья Андрейченко.

Затем последовали роли: Марии в художественной картине «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) Вадима Абдрашитова, Милы в трагикомедии «Время летать» (1987) Алексея Сахарова, Леки Храповой в фильме «Полет птицы» (1988) Владимира Григорьева, Али в драме «Лестница» (1989) Алексея Сахарова, небольшая роль в телевизионном фильме «Вечный муж» (1989) Евгения Марковского.

В 1990-ые годы Елена Яковлева сыграла в картинах: «Русская рулетка», «Чернов», «Дело Сухово-Кобылина», «Шальная баба», «Черный квадрат», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Одна на миллион», «Витька Шушера и автомобиль», «Эта женщина в окне», «Какая чудная игра», «Ретро вдвоем», «Юкка».

Настоящую славу Яковлевой принесла роль майора милиции (впоследствии подполковника милиции) Анастасии Каменской в сериале «Каменская» (в шести частях), выходившего  с 1999 по 2011 годы. Сериал является экранизацией серии детективных романов Александры Марининой. Запоминающиеся образы актриса создала в телесериалах «Преступление и наказание», «Катя: Военная история», «Жуков», «Склифософский».

В 2004 году Яковлева сыграла роль второго плана в картине Валерия Тодоровского «Мой сводный брат Франкенштейн». Роль Риты принесла актрисе награду «Золотой орел».

Яковлева появилась и в российских комедиях  «Страна чудес», «Самый лучший день», «Елки новые».

Елена Яковлева – «Сердце не камень»

В 1989 году режиссер Леонид Пчелкин выпустил экранизацию пьесы Александра Островского «Сердце не камень». Главная героиня картины – красавица Вера Филипповна (Яковлева) была отдана замуж в 15 лет за богача Каркунова (Иннокентий Смоктуновский). Его дни сочтены, но приказчик Ераст (Андрей Ташков) пытается опорочить супругу Каркунова в его глазах, чтобы завладеть наследством.

Елена Яковлева – «Интердевочка»

В 1989 году Яковлева получила роль в мелодраме Петра Тодоровского «Интердевочка». Популярная картина перестроечной эпохи рассказывает о советских валютных проститутках. В ленте снялись: Лариса Малеванная, Анастасия Немоляева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Томас Лаустиола, Мартиньш Вилсонс. «Интердевочка» стал одним из первых советских фильмов, где затрагивалась табуированная тематика. Впоследствии Яковлева снялась в других фильмах Петра Тодоровского: «Анкор, еще анкор!», «Какая чудная игра», «Ретро втроем».

Елена Яковлева – «Вангелия»

В 2013 году вышел 12-серийный биографический телесериал «Вангелия», рассказывающий об известной болгарской прорицательнице Ванге. Роль пожилой Ванги исполнила Елена Яковлева, предсказательницу в среднем возрасте сыграла Ирина Рахманова, Вангу в молодости изобразила Наталья Николаева.

Елена Яковлева – Личная жизнь

Первым мужем Яковлевой стал актер Сергей Юлин. Пара оформила отношения еще во время учебы в ГИТИСе. Через полгода они расстались. Вторым мужем артистки стал актёр Валерий Шальных. В браке родился сын Денис. Увлекается культуризмом.

Интересные факты о Елене Яковлевой

На вступительных экзаменах в ГИТИС приемная комиссия слушала Яковлеву стоя: абитуриентка читала монолог Кати Масловой из толстовского «Воскресения» стоя на коленях.

Елена Яковлева увлекается верховой ездой и катанием на роликах.

Любимые писатели актрисы – Иван Бунин и Владимир Набоков.

Фильмография Елены Яковлевой
Чебурашка
семейный 2022, Россия
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.0
Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.0
Семь ужинов
Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.0
Елки Последние
Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
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