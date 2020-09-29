В первой части главный герой Иван, фейковый маг из аналога «Битвы экстрасенсов», попал в сказочную страну под названием Белогорье, познакомился с Бабой-Ягой, Кощеем и Водяным, влюбился в царевну-лягушку Василису и расколдовал некогда потерянного отца – богатыря Илью Муромца. Однако, как узнает зритель в начале второй серии, своим Иван в Белогорье так до конца и не стал. Он живет с Василисой в деревянной избе и, подобно челноку из 90-х, постоянно мотается в свой мир за вещами,…
Не хуже первой части)
Первый фильм былтна много лучше.
Я так и не поняла, чему учит эта сказка.
Какой пример герои подают детям (возрастная категория 6+)
Где сюжет и в чем смысл тоже осталось для меня загадкой.
Если бы не Колобок в озвучке Гарика Харламова я бы осталась разочарована бесконечно.
Хлебушек с характером, с биографией и с логикой поступков. Съедобный образ.
Была еще пара сцен, где захотелось как Станиславский сказать: Верю!!!
Но для полнометражного фильма, две 5-минутные удачные сцены –это ничтожно мало.
Порадовали глаз локации и красивейшие виды природы. Панорамные сцены фильма снимались в Карелии, Пермском крае, в Сочи с использованием коптера.
И еще Специалисты утверждают, что по степени сложности компьютерной графики равных фильму нет.
По ходу действия промелькнула ненавязчивая реклама порошка Ариэль и обуви Карри и мне, кажется немного стало ясно, что фильм снимался ни ради искусства, ни ради маленьких зрителей и уж совсем ни ради того, чтоб научить их делить людей на хороших и плохих, формировать положительные образы, учиться не бояться трудностей, а исключительно из-за меркантильных интересов.
Несмотря на уникальные технологии, современный подход к сценарию, качественные декорации - нетленного произведения не вышло. Нет в ней ни трогательности, ни богатырской удали и ненавязчивых моралей.
Пойду пересмотрю настоящий мемориал практический утерянного народного творчества - «Морозко»!!!!
Но толькои не 5 зал в островах. Сиденье конечно не ахти. Вип мест к сожалению небыло
В топку.Однозначно
Юмор, смысл, ценности, актеры -всё на высшем уровне.
Фильм понравился.
АКТЁРЫ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 👍🏼 !
Но не понравилась идея, когда заколдованные воины выглядят как бы без глаз. Ребёнок (8 лет) от этого в восторге не был. Могли бы что-нибудь более эстетичное придумать.
Это прекрасный, увлекательный и зрелещный фильм. Втянувшись в сюжет не оторваться.
Получила огромное удовольстви
интересная интерпретация по нашей нечисти ))) Колобок итд )))
сюжет не сильно затягивает, но смотреть можно!
6 баллов из 10ти!
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