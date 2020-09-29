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В первой части главный герой Иван, фейковый маг из аналога «Битвы экстрасенсов», попал в сказочную страну под названием Белогорье, познакомился с Бабой-Ягой, Кощеем и Водяным, влюбился в царевну-лягушку Василису и расколдовал некогда потерянного отца – богатыря Илью Муромца. Однако, как узнает зритель в начале второй серии, своим Иван в Белогорье так до конца и не стал. Он живет с Василисой в деревянной избе и, подобно челноку из 90-х, постоянно мотается в свой мир за вещами,…