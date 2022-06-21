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Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
Dmitriy Dyachenko
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Дмитрий Дьяченко
Dmitriy Dyachenko
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Дата рождения
16 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Воронеж, СССР (Россия)
Биография Дмитрия Дьяченко
Родился 16 сентября 1972 года. Воронеж, СССР (Россия).
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Фильмография Дмитрия Дьяченко
Чебурашка
семейный
2022, Россия
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика
2018, Россия
4.0
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.0
СуперБобровы
комедия, семейный
2016, Россия
5.0
Они наблюдают
триллер, ужасы
2016, США / Румыния
5.0
Страна чудес
комедия
2015, Россия
5.0
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Сергей Гармаш знакомится с необычным ушастым созданием в первом тизере фильма «Чебурашка»
Сопровождает ролик музыка, очень похожая на саундтрек Джона Уильямса к «Одному дома».
Написать
21 июня 2022 09:38
Через неделю «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в онлайн-кинотеатре START
Картина Дмитрия Дьяченко заработала в прокате свыше 2 миллиардов рублей.
Написать
10 февраля 2022 13:44
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии
Фильм обошел по сборам вторую часть серии при меньших затратах на производство.
Написать
18 января 2022 11:31
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