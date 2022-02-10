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Мила Сивацкая

Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
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Дата рождения
3 декабря 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Киев, Украина
Рост
163 см
Биография Милы Сивацкой

Мила Сивацкая появилась на свет 3 декабря 1998 года в украинской столице Киеве. У девушки есть старший брат Леша. Мила окончила гимназию в родном городе. С ранних лет она увлекалась спортивными бальными танцами и пела. В 2011 году Сивацкая вышла в финал детского «Евровидения» в составе ансамбля «Флешка», а через год стала участницей телевизионного конкурса «Голос. Дети», где спела один из легендарных хитов группы Queen.

У девочки с ранних лет была выразительная внешность, благодаря чему она часто становилась участницей модельных конкурсов. В 2007 году получила титул «Мини-мисс Вселенной» в Киеве, а спустя пару лет стала телеведущей на аналогичных конкурсах. Кроме того, каждый год Людмила ведет еще несколько музыкальных и развлекательных передач на украинском телевидении, среди которых «Осторожно, дети» и «X-фактор».

Мила прошла курсы актерского мастерства и в 2008 году впервые появилась в экранизации детективного романа Устиновой «Гений пустого места», где исполнила роль юной танцовщицы. Хрупкую девушку заметили несколько украинских режиссеров, после чего она стала часто появляться на экранах.

О личной жизни девушки ничего неизвестно, в интервью она часто признается, что из-за плотного съемочного графика у нее зачастую не хватает времени даже на общение с родителями.

Интересные факты о Миле Сивацкой
  • В школе Мила изучала английский, немецкий и итальянский языки.
  • Мила увлекается синхронным плаванием. Некоторое время занималась гимнастикой. Любит кататься на роликовых коньках.
  • Сивацкая была ученицей двух модельных школ, которые успешно окончила.
  • Мила мечтает стать режиссером и собирается поступать на соответствующий факультет.
  • У Милы очень миниатюрная комплекция. При росте 163 сантиметра девушка весит всего 48 килограммов.
  • После премьеры комедии «Последний богатырь», где Мила исполнила главную роль, в качестве гостя ее пригласили на шоу «Вечерний Ургант», где актриса детально рассказала о процессе съемок этой картины.
  • Актрисой Мала стала совершенно случайно. На занятиях по бальным танцам, когда девушке было всего 8 лет, её выбрал режиссер для эпизодической роли в фильме «Гений пустого места».
  • У актрисы нет никакого актёрского образования.
  • Актриса в детстве танцевала в шоу Филиппа Киркорова.
  • Была участницей танцевального коллектива «Без паспорта».

 Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Милы Сивацкой
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
Синевир
Синевир
ужасы 2013, Украина
4.0
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