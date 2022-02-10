Мила Сивацкая появилась на свет 3 декабря 1998 года в украинской столице Киеве. У девушки есть старший брат Леша. Мила окончила гимназию в родном городе. С ранних лет она увлекалась спортивными бальными танцами и пела. В 2011 году Сивацкая вышла в финал детского «Евровидения» в составе ансамбля «Флешка», а через год стала участницей телевизионного конкурса «Голос. Дети», где спела один из легендарных хитов группы Queen.

У девочки с ранних лет была выразительная внешность, благодаря чему она часто становилась участницей модельных конкурсов. В 2007 году получила титул «Мини-мисс Вселенной» в Киеве, а спустя пару лет стала телеведущей на аналогичных конкурсах. Кроме того, каждый год Людмила ведет еще несколько музыкальных и развлекательных передач на украинском телевидении, среди которых «Осторожно, дети» и «X-фактор».

Мила прошла курсы актерского мастерства и в 2008 году впервые появилась в экранизации детективного романа Устиновой «Гений пустого места», где исполнила роль юной танцовщицы. Хрупкую девушку заметили несколько украинских режиссеров, после чего она стала часто появляться на экранах.

О личной жизни девушки ничего неизвестно, в интервью она часто признается, что из-за плотного съемочного графика у нее зачастую не хватает времени даже на общение с родителями.