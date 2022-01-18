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Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
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Екатерина Вилкова
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Дата рождения
11 июля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Екатерины Вилковой
Родилась 11 июля 1984 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Екатерины Вилковой
Чемпион. Только вперед!
приключения, драма
2023, Россия
0.0
Детектор
триллер
2022, Россия
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.0
Ряд 19
триллер
2021, Россия
5.0
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.0
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.0
Одноклассницы #Новый поворот
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
Одноклассницы
комедия
2016, Россия
3.0
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«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии
Фильм обошел по сборам вторую часть серии при меньших затратах на производство.
Написать
18 января 2022 11:31
Третья часть «Последнего богатыря» собрала в российском прокате уже свыше 2 млрд рублей
Картина вошла в топ-5 самых успешных отечественных фильмов на российском кинорынке.
Написать
17 января 2022 14:17
За первые дни в прокате «Последний богатырь: Посланник Тьмы» заработал 305 млн рублей
Это худший старт в истории серии.
Написать
28 декабря 2021 13:29
Все новости
Статьи о персоне
«Какие красивые. И уже такие большие»: Екатерина Вилкова показала подросших детей от Любимова
Артисты счастливы в браке уже почти 10 лет.
Написать
15 ноября 2020 13:16
«Найди 10 отличий»: Катерина Шпица и Екатерина Вилкова показали одинаковые наряды
Красоту актрис не скрыли даже куртки, похожие на «чехлы для рояля».
Написать
6 ноября 2020 11:56
«Будущий покоритель сердец»: Екатерина Вилкова похвасталась редким фото подросшего сына
Шестилетний мальчик вызвал восторг маминых поклонников.
Написать
4 ноября 2020 10:04
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