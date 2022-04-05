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Виктор Хориняк

Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
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Дата рождения
22 марта 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Минусинск, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Виктора Хориняка

Виктор Хориняк родился 22 марта 1990 года в Красноярском крае. Рос в многодетной семье. Хотя его родители не имели отношения к искусству, в Вите с детства проявлялись задатки актера. Он активно участвовал в театральной самодеятельности. Витя окончил кадетское училище, профессионально занимался дзюдо. Увлекался поэзией и неоднократно получал призовые места на конкурсах чтецов. Виктор успешно сдал ЕГЭ, что открыло ему двери в любой из российских вузов.

Поступил в Школу-студию МХАТ, уже со второго курса играл в МХТ имени Чехова. Хориняк был прилежным студентом, а совмещать занятия и репетиции порой было трудно. Но его усердие не осталось незамеченным: режиссер Александр Мохов дал ему главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Впоследствии Виктор вошел в основной состав труппы.

В 2007 году началась карьера Хориняка в кинематографе. Его первым появлением на экране стала эпизодическая роль в сериале «Закон и порядок». Успех и широкую узнаваемость молодой актер приобрел, исполнив роль бармена Кости в сериале «Кухня» на СТС.

После Виктор получил предложение сыграть главную роль Алексея Терехова в семейной саге «Офицерские жены», повествующей о непростых судьбах женщин в роду Антоновых-Тереховых.

Актер всегда хотел иметь наследника, и в 2013 году жена Ольга родила ему первенца. Мальчика назвали Иваном. После восьми лет брака супруги развелись, но Виктор принимает активное участие в воспитании сына.

Интересные факты о Викторе Хориняке
  • Новорожденный Витя удивил родителей своими габаритами. При росте 60 сантиметров, младенец весил целых пять килограммов;
  • Для роли Кости в проекте «Кухня» Виктор ходил на специальные курсы для барменов, чтобы точнее воссоздать образ своего персонажа на экране;
  • Нередко Хориняка путают с его коллегой по цеху Владимиром Яглычем, порой фанаты последнего даже просят у Виктора автограф. При этом Владимир на 7 лет старше Виктора, однако у них очень схожий опыт работы в кинематографе. В реальной жизни актеры никогда не встречались;
  • У Виктора есть привычка сутулиться, поэтому каждый день перед началом съемок дубля на площадке «Последнего богатыря» режиссеру приходилось кричать «Мотор! Камера! Спина!», чтобы напомнить Виктору об осанке.
Фильмография Виктора Хориняка
Мистер нокаут
Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
Непослушник 2
комедия 2022, Россия
0.0
Непослушник
Непослушник
комедия 2021, Россия
8.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.0
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.0
Конец фильма
Конец фильма
комедия 2020, Россия
5.0
Трезвый водитель
Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
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5 апреля 2022 13:08
Через неделю «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в онлайн-кинотеатре START Картина Дмитрия Дьяченко заработала в прокате свыше 2 миллиардов рублей.
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10 февраля 2022 13:44
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии Фильм обошел по сборам вторую часть серии при меньших затратах на производство.
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18 января 2022 11:31
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