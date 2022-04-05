Виктор Хориняк родился 22 марта 1990 года в Красноярском крае. Рос в многодетной семье. Хотя его родители не имели отношения к искусству, в Вите с детства проявлялись задатки актера. Он активно участвовал в театральной самодеятельности. Витя окончил кадетское училище, профессионально занимался дзюдо. Увлекался поэзией и неоднократно получал призовые места на конкурсах чтецов. Виктор успешно сдал ЕГЭ, что открыло ему двери в любой из российских вузов.

Поступил в Школу-студию МХАТ, уже со второго курса играл в МХТ имени Чехова. Хориняк был прилежным студентом, а совмещать занятия и репетиции порой было трудно. Но его усердие не осталось незамеченным: режиссер Александр Мохов дал ему главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Впоследствии Виктор вошел в основной состав труппы.

В 2007 году началась карьера Хориняка в кинематографе. Его первым появлением на экране стала эпизодическая роль в сериале «Закон и порядок». Успех и широкую узнаваемость молодой актер приобрел, исполнив роль бармена Кости в сериале «Кухня» на СТС.

После Виктор получил предложение сыграть главную роль Алексея Терехова в семейной саге «Офицерские жены», повествующей о непростых судьбах женщин в роду Антоновых-Тереховых.

Актер всегда хотел иметь наследника, и в 2013 году жена Ольга родила ему первенца. Мальчика назвали Иваном. После восьми лет брака супруги развелись, но Виктор принимает активное участие в воспитании сына.