Пять лучших русских фильмов в жанре фэнтези

Киноленты в жанре фэнтези – красочное и зрелищное направление кинематографического искусства. Качественные визуальные эффекты и яркие персонажи из сказочных вселенных увлекают зрителя, заставляя забыть обо всем и погрузиться в мир фантастических героев.

«Упырь», 1997

Главный герой – профессиональный охотник на вампиров, беспощадно уничтожающий кровопийц. Ради своей миссии он отправляется в небольшой город, который заполонила кровососущая нечисть. Расправляясь с невероятным количеством агрессивных монстров, мужчина узнает, что происходящий хаос провоцирует главный упырь. Вскоре борец с вампирами встречает предводителя клана кровопийц и с ужасом обнаруживает, что тот – его зеркальная копия. Он так же выглядит, идентично двигается, повторяя жесты, мимику, интонации главного героя, но самое пугающее – они одинаково мыслят… Сможет ли охотник не поддаться влиянию эмоций, чтобы уничтожить опаснейшего упыря и своего полного двойника?

«Старик Хоттабыч», 1956

Пионер Волька однажды обнаруживает странную емкость и выпускает на волю древнее волшебное существо – джинна с невыговариваемым именем, которое Володя сокращает до благозвучного Хоттабыча. Счастливый сказочный персонаж до беспамятства рад оказаться на свободе, и в благодарность он клянется вечно угождать Вольке. Он следует за ним повсюду, живет в его комнате и изо всех сил старается порадовать – например, привести караван груженных сокровищами верблюдов.

У героев разные представления о мире из-за временной пропасти между их эпохами, но Хоттабыч внимательно ловит каждое слово своего освободителя, чтобы ему угодить.

«Ночной дозор», 2004

Боевик, созданный Бекмамбетовым по сюжету романа Лукьяненко, основан на классической теме противостояния двух сторон: темной и светлой, добра и зла. Антон Городецкий в 1992 году был простым парнем, от которого ушла жена, выбрав другого. Отчаявшись, молодой человек обратился к колдунье, чтобы вернуть любимую. Ведьма собирается провести обряд, несмотря на его страшные последствия. Но в ход событий вмешиваются сотрудники секретной службы, не давая женщине убить ребенка в утробе бывшей супруги Антона. В это время выясняется, что Городецкий видит работников Ночного дозора, а значит – сам является избранным. Он становится одним из борцов с нечистой силой, и спустя 12 лет на него ложится невероятно важная миссия.

В качестве напарника к нему присоединяют Ольгу, женщину-сову…

«Дневной дозор», 2005

Кинолента продолжает события первого фильма о борьбе добра и зла. Репутация Антона Городецкого находится под серьезной угрозой, а в мире потусторонних существ происходят значительные перемены. Одну из «темных», молодую девушку, убивают. Это событие может развязать жестокую войну между двумя сторонами, и главный подозреваемый в проступке – Антон. Ему нужно доказать свою невиновность и сохранить мир, но ни одно его действие не может гарантировать, что катастрофы всемирного масштаба не случится…

«Хоттабыч», 2006

Гена – молодой и талантливый хакер, неприметно живущий в съемной квартирке. От него ушла девушка, местные преступники требуют взломать банк, а ФСБ сидит на хвосте. Вдобавок из купленного на аукционе странного кувшина появляется старик с магическими навыками, явно живший несколько эпох назад.