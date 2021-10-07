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Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
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Александр Домогаров младший
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Дата рождения
7 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Домогаров младший
Родился 7 февраля 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Домогаров младший
Пальма
драма
2020, Россия
7.0
Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы
2019, Россия
6.0
Папа, сдохни
комедия
2018, Россия
6.0
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма
2018, Россия
5.0
Ёлки 5
комедия, мелодрама
2016, Россия
6.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
Печорин
исторический, драма
2011, Россия
8.0
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В разработку запущен сиквел российского семейного фильма «Пальма»
В продолжении планируют увеличить масштаб событий.
Написать
7 октября 2021 13:54
Выбор Александра Домогарова младшего: кинопредпочтения звезды
В честь премьеры кинокартины «Пальма» режиссер рассказал «Киноафише» о любимых фильмах и вдохновляющих фильммейкерах.
Написать
26 марта 2021 15:27
«Мы — поколение приветов и оммажей»: интервью с Александром Домогаровым мл.
Режиссер-дебютант об амбициях после выпуска, тонкостях сотрудничества с продюсером и любви к Стивену Спилбергу.
Написать
22 марта 2021 15:30
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«Как раз начинался переходный возраст»: сын Домогарова рассказал, как пережил развод родителей
В то время он еще учился в школе.
Написать
11 марта 2021 15:16
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