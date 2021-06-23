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Егор Баранов
Егор Баранов
Egor Baranov
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Егор Баранов
Egor Baranov
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Дата рождения
3 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Егор Баранов
Режиссер. Родился 3 декабря 1988 года. Екатеринбург, СССР (Россия).
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Фильмография Егор Баранов
Воскресшие
фантастика
2022, Россия
0.0
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
0.0
Аванпост
фантастика, триллер
2019, Россия
5.0
Елки Последние
комедия, семейный
2018, Россия
6.0
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический
2018, Россия
6.0
Гоголь. Фильм о фильме
документальный
2018, Россия
0.0
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.0
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
7.0
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