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Анна Пармас

Анна Пармас
Анна Пармас
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Дата рождения
24 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Личные связи
Андрей Балашов
состояли в браке Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
близкие подруги и постоянные коллеги
Биография Анны Пармас

Содержание:
Анна Пармас — Фильмы
Анна Пармас — Режиссер
Анна Пармас — Клипы
Анна Пармас — Личная жизнь

Анна Пармас родилась 24 мая 1970 года в Ленинграде. Ее отец является эстонцем по происхождение, а мать — русской. Когда Анна была маленькой, она мечтала об актерской карьере, однако из-за отцовского влияния поступила в ЛИАП, чтобы стать инженером, откуда выпустилась в 1993 году.

Анна Пармас — Фильмы

На протяжении многих лет Анна Пармас выступала режиссером и сценаристом многочисленных телевизионных проектов. Дорога в большое кино открылась для нее в 2007 году после знакомства с Авдотьей Смирновой. Та в свою очередь предложила Анне написать вместе сценарий для ее нового фильма. И с тех пор женщины стали близкими подругами и творческими партнерами. Под эгидой их совместного авторства в свет вышли такие ленты, как «Два дня» с участием Федора Бондарчука и Ксении Раппопорт, а также «Кококо».

«Кококо» — один из наиболее известных фильмов Дуни Смирновой и Анны Пармас. Главные роли в картине сыграли Анна Михалкова и Яна Троянова. Лента рассказывает о судьбоносной и взрывной встрече двух совершенно разных женщин: интеллигентной Лизы и провинциалки Вики. «Кококо» была тепло принята критиками и зрителями и имела фестивальный успех. Пармас также написала сценарии и к последующим проектам Смирновой, в числе которых «Петербург. Только по любви» и «История одного назначения» с Алексеем Смирновым и Ириной Горбачовой.

Анна Пармас — Режиссер

После окончания ВУЗа она так ни разу и не работала по своей специальности. Вместо этого она устроилась на «Ленфильм» и в компанию «Art Pictures Петербург» по профессии помощник режиссера. Спустя два года Анна Пармас оказалась на радио «Модерн». В период с 1995 по 2004 годы она вместе со своим супругом Андреем Балашовым выпускала знаменитые телепроекты «Осторожно, модерн!», «Однажды вечером» и «Осторожно, модерн!», в который участвовали Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Они выходили в эфир на таких каналах, как ТНТ, СТС и РТР.

После распада команды «Модерна» в 2004 году Анна продолжила работать режиссером и сценаристом на разных телепроектах. В этот период на базе студии «Беларусьфильм» она снаяла сериал «Нежная зима», а также телеигру «Против мафии» на Пятом канале. Там же в 2017 году она заступила на должность креативного продюсера и режиссера передачи «Мотив преступления».

В 2018 году в прокат выходит дебютный полнометражный фильм Анны Пармас в качестве режиссера — «Просто светят звезды». В съемках приняла участие Анна Михалкова, которая также практически всегда играет в фильмах Авдотьи Смирновой. В центре сюжета — врач-гинеколог Маша, которая пытается удержать мужа от ухода к фитнес-инструктору и готова пойти ради этого на любые средства.

Анна Пармас — Клипы

Для многих Анна Пармас известна также в качестве постоянного сценариста и режиссера клипов известной группы «Ленинград». Именно благодаря ей на свет появились такие музыкальные видео, как «Вип», «ЗОЖ», «Экстаз», «Экспонат», «Сиськи» и «В Питере — пить».

Анна Пармас — Личная жизнь

Анна Пармас редко говорит в интервью о своей личной жизни. В начале своей карьеры она была замужем за коллегой Андреем Балашовым, однако супруги разошлись. В настоящее время режиссер и сценарист состоит в браке с гражданином Эстонии, от которого у нее трое детей.

Интересные факты о Анне Пармас
  • Помимо карьеры в кино и на телевидении, Анна Пармас также поставила две пьесы для театра «Теплый дом».
  • Композитором дебютного режиссерского проекта Анны Пармас выступил ее товарищ Сергей Шнуров, для которого она ранее снимала клипы. Более того, название картины — «Просто светят звезды» — позаимствовано из одной песни группы «Ленинград».
  • Анна Пармас снялась в эпизодических ролях в фильмах «Два дня», «Кококо» и «История одного назначения», сценарии к которым она написала с Дуней Смирновой.
Фильмография Анны Пармас
Давай разведемся
Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.0
Елки Последние
Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Петербург. Только по любви
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.0
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Андрей Балашов
состояли в браке
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
близкие подруги и постоянные коллеги
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