Содержание:

Анна Пармас — Фильмы

Анна Пармас — Режиссер

Анна Пармас — Клипы

Анна Пармас — Личная жизнь

Анна Пармас родилась 24 мая 1970 года в Ленинграде. Ее отец является эстонцем по происхождение, а мать — русской. Когда Анна была маленькой, она мечтала об актерской карьере, однако из-за отцовского влияния поступила в ЛИАП, чтобы стать инженером, откуда выпустилась в 1993 году.

Анна Пармас — Фильмы

На протяжении многих лет Анна Пармас выступала режиссером и сценаристом многочисленных телевизионных проектов. Дорога в большое кино открылась для нее в 2007 году после знакомства с Авдотьей Смирновой. Та в свою очередь предложила Анне написать вместе сценарий для ее нового фильма. И с тех пор женщины стали близкими подругами и творческими партнерами. Под эгидой их совместного авторства в свет вышли такие ленты, как «Два дня» с участием Федора Бондарчука и Ксении Раппопорт, а также «Кококо».

«Кококо» — один из наиболее известных фильмов Дуни Смирновой и Анны Пармас. Главные роли в картине сыграли Анна Михалкова и Яна Троянова. Лента рассказывает о судьбоносной и взрывной встрече двух совершенно разных женщин: интеллигентной Лизы и провинциалки Вики. «Кококо» была тепло принята критиками и зрителями и имела фестивальный успех. Пармас также написала сценарии и к последующим проектам Смирновой, в числе которых «Петербург. Только по любви» и «История одного назначения» с Алексеем Смирновым и Ириной Горбачовой.

Анна Пармас — Режиссер

После окончания ВУЗа она так ни разу и не работала по своей специальности. Вместо этого она устроилась на «Ленфильм» и в компанию «Art Pictures Петербург» по профессии помощник режиссера. Спустя два года Анна Пармас оказалась на радио «Модерн». В период с 1995 по 2004 годы она вместе со своим супругом Андреем Балашовым выпускала знаменитые телепроекты «Осторожно, модерн!», «Однажды вечером» и «Осторожно, модерн!», в который участвовали Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Они выходили в эфир на таких каналах, как ТНТ, СТС и РТР.

После распада команды «Модерна» в 2004 году Анна продолжила работать режиссером и сценаристом на разных телепроектах. В этот период на базе студии «Беларусьфильм» она снаяла сериал «Нежная зима», а также телеигру «Против мафии» на Пятом канале. Там же в 2017 году она заступила на должность креативного продюсера и режиссера передачи «Мотив преступления».

В 2018 году в прокат выходит дебютный полнометражный фильм Анны Пармас в качестве режиссера — «Просто светят звезды». В съемках приняла участие Анна Михалкова, которая также практически всегда играет в фильмах Авдотьи Смирновой. В центре сюжета — врач-гинеколог Маша, которая пытается удержать мужа от ухода к фитнес-инструктору и готова пойти ради этого на любые средства.

Анна Пармас — Клипы

Для многих Анна Пармас известна также в качестве постоянного сценариста и режиссера клипов известной группы «Ленинград». Именно благодаря ей на свет появились такие музыкальные видео, как «Вип», «ЗОЖ», «Экстаз», «Экспонат», «Сиськи» и «В Питере — пить».

Анна Пармас — Личная жизнь

Анна Пармас редко говорит в интервью о своей личной жизни. В начале своей карьеры она была замужем за коллегой Андреем Балашовым, однако супруги разошлись. В настоящее время режиссер и сценарист состоит в браке с гражданином Эстонии, от которого у нее трое детей.