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Константин Хабенский

Константин Хабенский
Константин Хабенский
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Дата рождения
11 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Константина Хабенского

Константин Хабенский -  российский актер театра и кино, народный артист России, родился 11 января 1972, в Ленинграде, СССР. Отец актера был инженером, а мать преподавала математику. Старшая сестра Константина Наталья - певица, солистка Санкт-Петербургского Еврейского музыкального ансамбля. По окончании восьмого класса будущий актер решил поступить в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но, проучившись три курса, пришел к выводу, что техническая специальность совсем ему не по душе. После того как Хабенский забрал документы из техникума, он стал подрабатывать и успел попробовать себя в качестве уборщика, дворника, уличного музыканта и монтировщика-осветителя в театре «Суботта», именно в котором он впервые вышел на сцену как актер массовки. После этого небольшого опыта Константин решил, что хочет связать дальнейшую жизнь с театром, и в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в мастерскую к В.М.Фильштинскому, одному из лучших на тот момент мастеров актерской школы в России. В его группе также обучались такие актеры, как Михаил Трухин и Михаил Пореченков.

Театральная карьера Константина Хабенского

После того, как Константин окончил институт, он присоединился к труппе экспериментального театра «Перекресток», а в 1996 году ушел в московский театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина. Самыми известными постановками с участием Хабенского того периода стали «Трехгрошовая опера» и «Сирано де Бержерак». В том же году актер появился на сцене петербургского театра им. Ленсовета в спектаклях «Войцек», «В ожидании Годо», «Король, дама, валет» и «Калигула», после которой его талант приглянулся Олегу Табакову, и он пригласил его в свой театр. В 2002 году состоялся дебют Хабенского на сцене МХТ им. Чехова, где он исполнил роль Зилова в «Утиной охоте», а годом позже его приняли в труппу этого театра.

Фильмы с Константином Хабенским

Свою первую роль в кино Константин получил, еще учась на первом курсе. Тогда он сыграл в короткометражной ленте «Времяпрепровождение», любительской кинозарисовке о буднях театра «Суббота». В 1994 он исполнил незаметную роль пешехода в комедии «На кого бог пошлет». 1998 год стал плодотворным для актера, он принял участие в съемках трех фильмов: российско-венгерской детективной мелодрамы «Наташа», социальной драме «Хрусталев, машину!» и мелодраме «Женская собственность». За роль в «Женской собственности» Хабенский получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино». За этой работой последовали роли в фильмах «Поклонник» (1999) и «Дом для богатых» (2000).

Широкую популярность Константин Хабенский получил благодаря роли Игоря Плахова в сериале «Убойная сила» (2000—2005). В 2000 году актер продолжает работать над сериалами, появившись на телеэкране в образе террориста в «Империи под ударом». Другими яркими проектами с участием актера считаются фильмы Филиппа Янковского: «В движении» и «Статский советник».

Константин Хабенский  - «Ночной дозор»

Еще большую узнаваемость Хабенский получил после выхода картины «Ночной дозор» (2006), где ему досталась роль сотрудника дозора Антона Городецкого, в последствие этот образ стал одним из самых известных в его актерской карьере. Уже за первую неделю сбором картина собрала огромную кассу, а в 2008 году на экраны вышло продолжение - «Дневной дозор».

Константин Хабенский  - «Особо опасен»

В том же году Константину поступило предложение о съемках из Голливуда – ему предложили роль в боевике Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», где его партнерами стали такие звезды, как Анджелина Джоли, Морган Фриман и Джеймс МакЭвой.

В 2008 году Константин также появился на экранах кинотеатров еще в двух кассовых проектах: историческом фильме «Адмиралъ» и сиквеле картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» под названием «Ирония судьбы. Продолжение». Обе ленты получили смешанные отзывы по ряду причин, однако зрители и критики восхищались игрой Хабенского в этих работах.

В 2010 году актер появился в главной роли в комедии «Выкрутасы» Леваан Габриадзе и продюсера Тимура Бекмамбетова, а его партнершей стала голливудская звезда Милла Йовович. В 2013 году Константин исполнил главную роль в фильме-экранизации романа «Географ глобус пропил». Картина была отмечена престижной российской кинонаградой «Ника» как лучший фильм года.

Константин Хабенский  - «Метод»

Еще одним ярким телепроектом в карьере Хабенского стал детективный сериал «Метод», в котором он сыграл гениального следователя, занимающегося раскрытием запутанных серийные убийства. Сериал получил высокие оценки зрителей за то, что выделялся среди однообразных «ментовских» сериалов. Некоторые поклонники улавливали сходство с проектами «Декстер», а сами создатели «Метода» не скрывают наличие общих черт с популярным сериалом HBO «Настоящий детектив».

Также Константина Хабенского можно увидеть в фильмах «Авантюристы» (2014), «Елки 1914» (2014), «Хороший мальчик» (2016), «Коллектор» (2016), «Селфи» (2017) и «Собибор» (2018).

Личная жизнь Константина Хабенского

С 2000 года Константин Хабенский был женат на журналистке одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасии Смирновой. 1 декабря 2008 года после длительного лечения в Лос-Анджелесе Анастасия скончалась от опухоли головного мозга. От этого брака у актера есть сын Иван Хабенский. Второй раз актер женился в 2013 году на актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой. В июне 2016 года у супругов родилась дочь Александра.

 

 

Интересные факты о Константине Хабенском

- В 2008 году Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и прочими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

- С 2010 года актер начал открывать студии творческого развития по всей России. Они появились в Воронеже, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Челябинске, Перми и др.

Фильмография Константина Хабенского
TheatreHD. Золотая Маска: Ходжа Насреддин
TheatreHD. Золотая Маска: Ходжа Насреддин
спектакль 2022, Россия
0.0
Баста. Суперигра
Баста. Суперигра
документальный 2022, Россия
0.0
Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Нормальный только я
Нормальный только я
драма, комедия 2021, Россия
0.0
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный 2021, Россия
8.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Трое
Трое
драма, мелодрама 2020, Россия
6.0
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