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Фильмы с Данилой Козловским
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Фильмы с Данилой Козловским

Данила Козловский в юности был увлечен футболом, затем окончил морской военный корпус в Кронштадте, но свернул с пути армейской карьеры. Сейчас он – один из самых популярных российских актеров.

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Декоратор
Декоратор
0.0
драма, детектив, триллер
2023, Россия
Чернобыль
Чернобыль
6.0
драма, исторический
2020, Россия
Тигровая сопка
Тигровая сопка
0.0
мелодрама
2019, Россия
Тренер
Тренер
Смотреть за 1 рубль
7.0
спорт, драма
2018, Россия
На районе
На районе
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2018, Россия
Дитя успеха
Дитя успеха
0.0
мелодрама
2018, Россия
Елки Последние
Елки Последние
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6.0
комедия, семейный
2018, Россия
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
0.0
спектакль
2018, Россия
Матильда
Матильда
7.0
драма, биография, триллер
2017, Россия
Довлатов
Довлатов
7.0
драма, биография
2017, Россия
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
7.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Экипаж
Экипаж
7.0
драма, приключения, триллер
2016, Россия
Викинг
Викинг
Смотреть за 1 рубль
5.0
исторический, драма
2016, Россия
Пятница
Пятница
5.0
комедия
2016, Россия
Хардкор
Хардкор
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7.0
боевик, фантастика
2015, Россия / США
Духless 2
Духless 2
6.0
драма
2015, Россия
Статус: Свободен
Статус: Свободен
5.0
мелодрама, комедия
2015, Россия
Академия вампиров
Академия вампиров
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7.0
фэнтези
2014, США
Дубровский
Дубровский
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6.0
драма, криминал
2014, Россия
Привычка расставаться
Привычка расставаться
5.0
комедия, мелодрама
2013, Россия
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5 лучших фильмов с Данилой Козловским

«Тренер», 2018.

Козловский не только сыграл основного персонажа этой драмы, но и режиссировал ленту. Данила исполнил Юрия Столешникова: выдающегося футболиста, спортивную гордость нации.

Идет решающий матч в отборе на мировой чемпионат. У Юрия не получается забить пенальти, и после такой ошибки спортсмен выходит из себя, дерется с игроком из команды-соперника, ввязывается в конфликт с болельщиком. Столешникова на год дисквалифицируют, лишая командного номера, и отчаявшийся мужчина завершает карьеру. Спустя два года он получает шанс снова попасть в спорт – стать тренером команды небольшого города. Название коллектива, «Метеор», звучит издевательски, и сначала Юрию кажется абсолютно нереальным исправить обленившихся футболистов. Но он хочет изменить свою жизнь и ставит цель, намереваясь совершить со своими подопечными чудо.

«Викинг», 2016.

Историческая драма с Козловским, Сухановым и Ходченковой в главных ролях. В основе сюжета – «Повесть временных лет», первая из полностью сохранившихся русских летописей. Святослав, храбрый князь, погибает. После его смерти Русь делится между его наследниками. Владимир, Ярополк и Олег недолго вели мирную жизнь. Олег убит Ярополком по вине несчастного случая, и по закону старший брат должен быть казнен. Владимир пытается избежать долга, чтобы не проливать братскую кровь, но даже на далеких морских берегах нельзя спрятаться от требующих справедливости устоев. Владимиру приходится вернуться на родные земли, чтобы воевать против собственного брата.

«Экипаж», 2016.

Основной персонаж фильма-катастрофы, снятого Николаем Лебедевым – Алексей, молодой одаренный пилот. У него сложный характер и строгие принципы, которые не позволяют ему беспрекословно выполнять приказы начальства. Из-за бескомпромиссного следования кодексу чести главный герой теряет отношения, а за непослушание исключается из военной авиации. Но благодаря связям и своим безупречным навыкам получает шанс работать в гражданской авиации. Суровый командир видит в сотруднике талант.

Во время полета воздушное судно сталкивается с землетрясением. Алексею Гущину предстоит проявить свой талант и спасти десятки людей от верной гибели. Сможет ли молодой летчик в трагической ситуации быстро принимать верные решения? Подтвердит ли он, что достоин называться талантливым пилотом, который может взять в свои руки судьбы пассажиров и членов экипажа?

«Хардкор», 2015.

Дебютная работа режиссера Найшуллера, боевик в фантастическом жанре. Главный герой, Генри – гибрид человека и киборга, созданный российскими учеными. Это новый шаг науки, совершенно новое существо. Раньше он был простым человеком: у него была мирная жизнь и отношения с любимой девушкой. Вскоре оказывается, что Эстель, возлюбленная из прошлого Генри, принимала самое непосредственное участие в создании получеловека. Даже кардинальные изменения в его судьбе не могут заглушить чувства главного героя. Но быть вместе у необычной пары не получается: злодей похищает девушку…

«Легенда №17», 2012.

Валерий Харламов – знаменитый хоккеист СССР. Фильм посвящен его биографии и решающей игре: суперсерии «СССР – Канада», прошедшей в 1972 году. Валерий, игравший под семнадцатым номером, в первом матче забил две шайбы, что принесло ему известность всемирного масштаба, славу гения.

Фильм показывает, как проходила подготовка к этой суперсерии – и как спортсмен стал легендой.

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