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Жора Крыжовников

Zhora Kryzhovnikov
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников Zhora Kryzhovnikov
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Дата рождения
14 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Жоры Крыжовникова

Жора Крыжовников, урожденный Андрей Николаевич Першин, появился на свет 14 февраля 1979 года в Северной столице России. Его отец и мать были ленинградскими инженерами. Когда мальчику исполнилось три месяца, семья переехала в маленький город под Ростовом, где его родители служили на секретном военном объекте.

Мальчик с ранних лет увлекался литературой, рано освоил чтение и проводил много времени за изучением коллекции книг своего деда. Кроме того, по субботам мама с папой водили его в драматический театр.

После развода Першиных девятилетний Андрей стал жить с отцом, причем это решение он принял самостоятельно. Папа поддерживал сына во всех начинаниях и одобрил его решение после школы отправиться в столицу. На перспективного юношу обратил внимание режиссер Марк Захаров, и вскоре Першина зачислили в ГИТИС.

По окончании высшего учебного заведения Жора Крыжовников работал в нескольких московских театрах, где занимался режиссурой спектаклей. Однако главной его целью была киноиндустрия. Жора попробовал себя в качестве сценариста и стал выпускать свои первые короткометражные ленты.

В 2007 году Крыжовников занялся телевидением. В числе его успешных проектов – «Ты – суперстар» на НТВ, «Танцы со звездами» и многие другие. Но широкую узнаваемость среди отечественного массового зрителя он получил после создания полнометражных комедий «Горько!», «Самый лучший день», а также многосерийного проекта «Звоните ДиКаприо!».

Супругу Крыжовникова зовут Юлия Александрова, она является актрисой. Знакомство будущей пары произошло во времена, когда Жора работал режиссером-постановщиком в театре «АпАРТе». В 2010 году Александрова подарила своему мужу дочь, которую назвали Верой. Юлия активно снимается в картинах своего супруга, среди которых «Горько!», «Елки новые» и другие.

Интересные факты о Жоре Крыжовникове
  • Андрей Першин подписал именем «Жора Крыжовников» свой первый сценарий «Мой парень – робот». С тех пор этот творческий псевдоним и закрепился за режиссером.
  • Получив базовое образование, Жора отправился в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ, но вскоре был оттуда отчислен.
  • Крыжовников имеет второе высшее образование: после ГИТИСа он также стал успешным выпускником ВГИКа, где изучал основы продюсерской деятельности.
  • В 2009 году Крыжовников одержал победу в конкурсе талантов, отправив туда свой сценарий под названием «Мой парень – робот». На выигранные деньги Жора снял восьмиминутную кинокартину «Счастливая покупка». Фильм стал довольно успешным и тоже завоевал несколько премий в области кино.
  • Благодаря драматической картине «Проклятие», снятой в жанре found footage (найденная пленка), Жора обратил на себя внимание известного российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова и шоумена Сергея Светлакова, которые позвали его в свой проект «Горько!».
  • Крыжовников считает, что люди недостаточно хорошо знают самих себя, зато неплохо – тех, за кем имеют возможность наблюдать со стороны. По словам режиссера, есть люди, которые очень кинематографично живут, а есть те, кто снимает о них картины. Себя Жора причисляет ко второй категории.
Фильмография Жоры Крыжовникова
Лёд 2
Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Шашлыки
комедия, ужасы 2017, Россия
0.0
Самый лучший день
Самый лучший день
комедия 2015, Россия
5.0
Страна чудес
Страна чудес
комедия 2015, Россия
5.0
Горько! 2
Горько! 2
комедия 2014, Россия
4.0
Горько!
Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.0
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