Жора Крыжовников, урожденный Андрей Николаевич Першин, появился на свет 14 февраля 1979 года в Северной столице России. Его отец и мать были ленинградскими инженерами. Когда мальчику исполнилось три месяца, семья переехала в маленький город под Ростовом, где его родители служили на секретном военном объекте.

Мальчик с ранних лет увлекался литературой, рано освоил чтение и проводил много времени за изучением коллекции книг своего деда. Кроме того, по субботам мама с папой водили его в драматический театр.

После развода Першиных девятилетний Андрей стал жить с отцом, причем это решение он принял самостоятельно. Папа поддерживал сына во всех начинаниях и одобрил его решение после школы отправиться в столицу. На перспективного юношу обратил внимание режиссер Марк Захаров, и вскоре Першина зачислили в ГИТИС.

По окончании высшего учебного заведения Жора Крыжовников работал в нескольких московских театрах, где занимался режиссурой спектаклей. Однако главной его целью была киноиндустрия. Жора попробовал себя в качестве сценариста и стал выпускать свои первые короткометражные ленты.

В 2007 году Крыжовников занялся телевидением. В числе его успешных проектов – «Ты – суперстар» на НТВ, «Танцы со звездами» и многие другие. Но широкую узнаваемость среди отечественного массового зрителя он получил после создания полнометражных комедий «Горько!», «Самый лучший день», а также многосерийного проекта «Звоните ДиКаприо!».

Супругу Крыжовникова зовут Юлия Александрова, она является актрисой. Знакомство будущей пары произошло во времена, когда Жора работал режиссером-постановщиком в театре «АпАРТе». В 2010 году Александрова подарила своему мужу дочь, которую назвали Верой. Юлия активно снимается в картинах своего супруга, среди которых «Горько!», «Елки новые» и другие.