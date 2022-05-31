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Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
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Дата рождения
4 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Личные связи
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
отец и сын
Биография Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье Владимира и Людмилы Нагиевых, инженера и филолога. Владимир Нагиев, отец актера, в юношестве мечтал стать актером, однако перебравшись в Москву из Ашхабада, не сумел воплотить свои мечты в жизнь и затем переехал в Ленинград, где работал на заводе. У Дмитрия есть младший брат Евгений, который не ведет публичную жизнь, а занимается бизнесом. В школьные годы Дмитрий активно занимался спортом, посещал секции самбо и дзюдо, а позднее даже получил мастера спорта по самбо и чемпиона СССР. После школы Нагиев не спешил связывать свою жизнь с театром, а отправился учиться в Ленинградский электротехнический институт, а позже ушел в армию. Лишь отслужив, Дмитрий решает поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1991 году.  После окончания института Дмитрий работал диджеем, ведущим конкурсов красоты и ведущим радио Модерн. Нагиев несколько раз был признан лучшим радиоведущим России.

Фильмы с Дмитрием Нагиевым

Первую свою роль в кино Нагиев сыграл в 1990 году в фильме «Палач», где исполнил небольшую роль бармена.

Осторожно, модерн!

Настоящий прорыв в его карьере случился в 1995 году, когда на экраны страны вышло шоу «Осторожно, модерн!». Партнером Нагиева по сериалу стал российский актер и телеведущий Сергей Рост. Изначально сюжет шоу представлял собой короткие юмористические эпизоды, которые вставляли между музыкальными клипами, однако позднее сериал был расширен.

Далее последовали роли в телесериалах «Крот», «Убойная сила», а также в фильмах «Русский спецназ» и «Спецназ по-русски 2».

Дмитрий Нагиев наиболее прославился как телеведущий. Он вёл программы «Телекомпакт», «Однажды вечером», «Бремя денег», ток-шоу «Окна». Последнее стало настоящим хитом канала ТНТ. Шоу транслировалось с 2002 по 2005. В постановках скандального характера разыгрывались различные жизненные ситуации и конфликты, зачастую с использованием ненормативной лексики и драками. Шоу «Окна» стало аналогом популярного американского «Шоу Джерри Спрингера».

С 2012 года Дмитрий снимается в популярном сериале «Кухня», который идет на канале СТС, а с 2014 играет главную роль в сериале «Физрук» на ТНТ.

С 2012 года Нагиев ведет популярное шоу на Первом канале – «Голос». Соведущими Дмитрия становились Наталья Водянова, Анастасия Чеважевская и Валерия Ланская.

В 2016 году Дмитрий Нагиев был признан самым обеспеченным актером страны по версии Forbes.

Нагиев также активно играет в театре. Например, спектакль «Кыся», по книге Владимира Кунина, идет на сцене уже около 15 лет.

Личная жизнь Дмитрия Нагиева

Личная жизнь Дмитрия Нагиева давно является предметом споров и горячих обсуждений. Сейчас ему приписывают множество романов, однако сам Нагиев предпочитает держать свои отношения в секрете, поддерживая образ холостяка. Еще будучи студентом театрального он познакомился с радиоведущей Алисой Шер. Они были вместе 18 лет, и от этого брака у Дмитрия и Алисы есть сын Кирилл, 89 г.р. Говорят, что Шер очень помогала своему мужу в начале карьеры, используя свои связи. Позже она открыла ресторан, которым пара управляла вместе. После брака с Шер Нагиев не стремился связывать себя семейными узами. Актера связывали романтические отношения с актрисой Анной Калашниковой, администратором Натальей Коваленко и Ириной Темичевой.

Сын Дмитрия Нагиева

Сын Дмитрия Нагиева и Алисы Шер – Кирилл ­– решил пойти по стопам отца и связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Изначально мальчик мечтал стать хоккеистом, но актерская среда, в которой он находился с трех лет, практически не оставляла ему шансов. В 15-летнем возрасте он впервые появился на экране в сериале «Осторожно, Задов!» Кирилл учился в Школе-студии МХАТ, а потом перевелся Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2011 году. Кирилл сыграл в сериале «Принц Сибири», а также стал ведущим «Ревизорро-шоу» на телеканале Пятница.

Интересные факты о Дмитрие Нагиеве

- Рост - 177 см

- Сыграл в нескольких эпизодах Ералаша

- Знаменитый прищур Нагиева - это результат лицевого паралича

- Нагиев является учредителем благотворительного Фонда помощи больным детям

- На одной из репетиций с Дмитрием случилось несчастье, у него полностью онемела одна половина лица. Даже после длительного лечения полная чувствительность не удалось вернуть.

- Первой женой актера была Алиса Шер, с которой они прожили 18 лет.

- В молодости Дмитрий очень много курил (с его собственных слов по 3 пачки в день), но актеру удалось полностью завязать с пагубной привычкой.

- Актер пишет стихи.

 Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Дмитрия Нагиева
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Баста. Суперигра
Баста. Суперигра
документальный 2022, Россия
0.0
Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.0
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
4.0
Охотник
драма, триллер 2022, Россия
0.0
БУМЕРанг
БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.0
Прабабушка легкого поведения. Начало
Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия 2021, Россия
5.0
Свингеры
Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.0
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