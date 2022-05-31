Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье Владимира и Людмилы Нагиевых, инженера и филолога. Владимир Нагиев, отец актера, в юношестве мечтал стать актером, однако перебравшись в Москву из Ашхабада, не сумел воплотить свои мечты в жизнь и затем переехал в Ленинград, где работал на заводе. У Дмитрия есть младший брат Евгений, который не ведет публичную жизнь, а занимается бизнесом. В школьные годы Дмитрий активно занимался спортом, посещал секции самбо и дзюдо, а позднее даже получил мастера спорта по самбо и чемпиона СССР. После школы Нагиев не спешил связывать свою жизнь с театром, а отправился учиться в Ленинградский электротехнический институт, а позже ушел в армию. Лишь отслужив, Дмитрий решает поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1991 году. После окончания института Дмитрий работал диджеем, ведущим конкурсов красоты и ведущим радио Модерн. Нагиев несколько раз был признан лучшим радиоведущим России.

Фильмы с Дмитрием Нагиевым

Первую свою роль в кино Нагиев сыграл в 1990 году в фильме «Палач», где исполнил небольшую роль бармена.

Осторожно, модерн!

Настоящий прорыв в его карьере случился в 1995 году, когда на экраны страны вышло шоу «Осторожно, модерн!». Партнером Нагиева по сериалу стал российский актер и телеведущий Сергей Рост. Изначально сюжет шоу представлял собой короткие юмористические эпизоды, которые вставляли между музыкальными клипами, однако позднее сериал был расширен.

Далее последовали роли в телесериалах «Крот», «Убойная сила», а также в фильмах «Русский спецназ» и «Спецназ по-русски 2».

Дмитрий Нагиев наиболее прославился как телеведущий. Он вёл программы «Телекомпакт», «Однажды вечером», «Бремя денег», ток-шоу «Окна». Последнее стало настоящим хитом канала ТНТ. Шоу транслировалось с 2002 по 2005. В постановках скандального характера разыгрывались различные жизненные ситуации и конфликты, зачастую с использованием ненормативной лексики и драками. Шоу «Окна» стало аналогом популярного американского «Шоу Джерри Спрингера».

С 2012 года Дмитрий снимается в популярном сериале «Кухня», который идет на канале СТС, а с 2014 играет главную роль в сериале «Физрук» на ТНТ.

С 2012 года Нагиев ведет популярное шоу на Первом канале – «Голос». Соведущими Дмитрия становились Наталья Водянова, Анастасия Чеважевская и Валерия Ланская.

В 2016 году Дмитрий Нагиев был признан самым обеспеченным актером страны по версии Forbes.

Нагиев также активно играет в театре. Например, спектакль «Кыся», по книге Владимира Кунина, идет на сцене уже около 15 лет.

Личная жизнь Дмитрия Нагиева

Личная жизнь Дмитрия Нагиева давно является предметом споров и горячих обсуждений. Сейчас ему приписывают множество романов, однако сам Нагиев предпочитает держать свои отношения в секрете, поддерживая образ холостяка. Еще будучи студентом театрального он познакомился с радиоведущей Алисой Шер. Они были вместе 18 лет, и от этого брака у Дмитрия и Алисы есть сын Кирилл, 89 г.р. Говорят, что Шер очень помогала своему мужу в начале карьеры, используя свои связи. Позже она открыла ресторан, которым пара управляла вместе. После брака с Шер Нагиев не стремился связывать себя семейными узами. Актера связывали романтические отношения с актрисой Анной Калашниковой, администратором Натальей Коваленко и Ириной Темичевой.

Сын Дмитрия Нагиева

Сын Дмитрия Нагиева и Алисы Шер – Кирилл ­– решил пойти по стопам отца и связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Изначально мальчик мечтал стать хоккеистом, но актерская среда, в которой он находился с трех лет, практически не оставляла ему шансов. В 15-летнем возрасте он впервые появился на экране в сериале «Осторожно, Задов!» Кирилл учился в Школе-студии МХАТ, а потом перевелся Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2011 году. Кирилл сыграл в сериале «Принц Сибири», а также стал ведущим «Ревизорро-шоу» на телеканале Пятница.