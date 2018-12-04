Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елки Последние Елки Последние
Киноафиша Фильмы Елки Последние Отзывы о фильме «Елки Последние»
Елки Последние 2018 / Россия
6.8 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Елки Последние»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Очень легко ругать «Ёлки» в 2018-м году — этот «оливье» почти десять лет готовят из одних и тех же порезанных кубиками ингридиентов. Актеры, на искусственном снегу потеющие в шубах в разгар летних съемок, выглядят сильно уставшими; кажется, постарел даже голос Хабенского за кадром. Герои навсегда застряли в стеклянном шаре, который переворачивают раз в год — особенно жаль тридцатилетних уже пермских сноубордистов (бывший «кадет» и сын Александра…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Певица Ивлена на праздники🎤🎵🎙 4 декабря 2018, 18:52
а во сколько??
4 декабря 2018, 18:52 Ответить
Евгений Катанаев 27 декабря 2018, 13:26
в ответ на сообщение Певица Ивлена на праздники🎤🎵🎙 от 4 декабря 2018, 18:52
Завтра, будет время- узнаю
27 декабря 2018, 13:26 Ответить
um007 27 декабря 2018, 16:20
Елки- моталки!
"Елки последние" - это скорее всего возвращение имено к "Елкам" первым. Идеи, что доброта спасет мир, а взаипомощь - основа наших побед, вновь побеждаю негелизм и пошлятинку отдельных новелл, объединенных в фильме.
Блистательно сыгранный Юрием Кузнецовым старик-отец,заброшенный всеми, включая родного сына - вот основной жизненый персонаж киносборника. Хороша в помощи мэтру Юлия Александрова в роли почти без слов, сумевшая растрогать зрителей. Добро конечно побеждает зло. Слезы грусти на глазах зрителей сменяются слезами умиления.
Неплохо смотрится новелла о влюбчивой провинциалке, клюнувшей на чары столичной кинозвезды. Здесь очень на месте искренняя Катя Агеева и её юный партнер Евгений Егоров, явно переигравший Марка Богатырева.
Сноубортист и лыжник как всегда искрометны, но малость поднаскучили уже, и им не хватало задорной старушки в исполнении Галины Стахановой.
Новелла с Еленой Яковлевой и Дмитрием Нагиевым крайне банальна. А Дмитрий, похоже исчерпал свой актерский арсенал.
Безусловно нелепо смотрится новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Друзья расстаются, причем один едет за светлой новой жизнью, а второй занудливо умоляет не бросать его одного . Прямо семейная драма какая то. Ни один из указанных актеров не сумел подтвердить здесь свой звездный статус.
Вера Брежнева подтвердила свой имидж кинофото дивы и истину о том, то ничего не вечно подлуной, к глубокой скорби зрителей-мужчин.
А в целом - хорошее завершение было уже поднадоевшей сериальной истории. Думаю, "Елки последние" будут вспоминаться как и первые. А проваленная середина порастет травой забвения.
Идите всей семье и смотрите. Настроение ни перед , ни после новогоднего стола себе не испортите.
27 декабря 2018, 16:20 Ответить
um007 27 декабря 2018, 16:22
Елки-моталки
"Елки последние" - это скорее всего возвращение имено к "Елкам" первым. Идеи, что доброта спасет мир, а взаимопомощь - основа наших побед, вновь побеждают нигилизм и пошлятинку отдельных новелл, объединенных в фильме.
Блистательно сыгранный Юрием Кузнецовым старик-отец,заброшенный всеми, включая родного сына - вот основной жизненый персонаж киносборника. Хороша в помощи мэтру Юлия Александрова в роли почти без слов, сумевшая растрогать зрителей. Добро конечно побеждает зло. Слезы грусти на глазах зрителей сменяются слезами умиления.
​​​​​​​Неплохо смотрится новелла о влюбчивой провинциалке, клюнувшей на чары столичной кинозвезды. Здесь очень на месте искренняя Катя Агеева и её юный партнер Евгений Егоров, явно переигравший Марка Богатырева. Сноубортист и лыжник как всегда искрометны, но малость поднаскучили уже, и им не хватало задорной старушки в исполнении Галины Стахановой. Новелла с Еленой Яковлевой и Дмитрием Нагиевым крайне банальна. А Дмитрий, похоже исчерпал свой актерский арсенал. Безусловно нелепо смотрится новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Друзья расстаются, причем один едет за светлой новой жизнью, а второй занудливо умоляет не бросать его одного . Прямо семейная драма какая то. Ни один из указанных актеров не сумел подтвердить здесь свой звездный статус. Вера Брежнева подтвердила свой имидж кинофото дивы и истину о том, то ничего не вечно под луной, к глубокой скорби зрителей-мужчин. А в целом - хорошее завершение было уже поднадоевшей сериальной истории. Думаю, "Елки последние" будут вспоминаться как и первые. А проваленная середина порастет травой забвения. Идите всей семье и смотрите. Настроение ни перед , ни после новогоднего стола себе не испортите.
Отредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
27 декабря 2018, 16:22 Ответить
Мария Мироненко 27 декабря 2018, 16:46
Фильм чудесный! Просто потрясающий! Ни на одной части у меня не было столько эмоций, как на этой! Я то слезу пускала, то смеялась и не могла остановиться))
Правда, персонажам Урганта и Светлакова придумали какую-то странную историю, больше похожую на историю безответной любви, чем бесконечной дружбы... Тем не менее, советую всем сходить, кто смотрел и любит прошлые части, потому что эта часть стала теплым и очень новогодним их завершением)
27 декабря 2018, 16:46 Ответить
tihiy-l 28 декабря 2018, 07:57
Фильм понравился..на уровне 1 и 2 частей, как всегда, поучительный.. Впечатление после просмотра осталось хорошее, приятное. И Рекомендую!
28 декабря 2018, 07:57 Ответить
Константин Гвоздинский 30 декабря 2018, 12:44
Оценка
Очередная дичь
30 декабря 2018, 12:44 Ответить
coma500 1 января 2019, 13:11
Оценка
Советую посмтреть видео обзор бэдкомидиена, перед походом на этот «фильм»
1 января 2019, 13:11 Ответить
Анастасия Романова 2 января 2019, 00:20
Оценка
Прекрасный фильм. Если честно, то сомневалась идти или нет. Но не пожалела. Время за просмотром пролетело вмиг! И посмеяться, и слезу пустить, и вспомнить о важном, из кинозала выходила с очень приятным послевкусием.
Эта часть снята на уровне первых Елок.
Рекомендую к просмотру!
2 января 2019, 00:20 Ответить
alfiya7163 2 января 2019, 14:31
Оценка
«Елки Последние» - замечательный новогодний фильм. Затронута извечная проблема "отцов и детей"... Фильм зацепил...И есть над чем подумать...РЕКОМЕНДУЮ!
2 января 2019, 14:31 Ответить
tatleardi 2 января 2019, 23:21
Оценка
Отличный фильм. Да, продолжает традиции предидущих, а почему бы и не продолжить хорошие традиции? Умный, добрый, и посмеялись и погрустили.
2 января 2019, 23:21 Ответить
tatleardi 2 января 2019, 23:22
Оценка
Отличный фильм. Да, продолжает традиции предидущих, а почему бы и не продолжить хорошие традиции? Умный, добрый, и посмеялись и погрустили.
2 января 2019, 23:22 Ответить
Татьяна Сухорутченко 3 января 2019, 19:09
Ужасный фильм, сюжет никакой.Жаль потраченного времени!
3 января 2019, 19:09 Ответить
Александр Хорошилов 6 января 2019, 08:54
Оценка
Не фильм, а продукт ремесленника. Реклама на рекламе
6 января 2019, 08:54 Ответить
alex 6 января 2019, 14:23
Оценка
cойдёт для один раз посмотреть.
и кажется, что последние. пора, пора...
6 января 2019, 14:23 Ответить
marlenadezhinskaia 6 января 2019, 21:45
Оценка
Я очень... сильно люблю фильм Ёлки! И хочу сказать всем огромное спасибо за то что вы подарили мне этот фильм! Я бы хотела поставить этому фильму 10 баллов!!! Половину фильма я смеялась а половину я плакала! Очень люблю всех героев! Как же вы всё это прекрасно придумали!!! Спасибо!!!!)))Жаль только что ПОСЛЕДНИЕ))))
6 января 2019, 21:45 Ответить
mariaygerasimova 10 января 2019, 01:14
Оценка
Фильм на 4-. Воздействовали на зрителя посредством создания ситуаций в которые попадают герои, чтобы 100% попасть в эмоциональную сферу зрителя. Поэтому многие плакали. Но ребята, нельзя же сделать несколько до жути сопливых историй, чтобы якобы задеть чувства людей и на этом основании сделать вывод, что это 100% успех фильма. Слишком неествесвенно вплетены в сюжет разные нереальные события. Как то можно было бы постараться получше.
10 января 2019, 01:14 Ответить
Андрей 30 января 2019, 14:30
Оценка
фильм хороший, на один раз, но посмотреть можно.
Нагиев посмешил ;))
Ёлки закончились, будем ждать Мандарины и Шампанское!
8 баллов из 10ти!
30 января 2019, 14:30 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 23 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 12 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Вызов
Вызов 231 комментарий
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 58 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 13 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
До рассвета 4 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 3 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 6 комментариев
Бешенство
Бешенство 10 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App