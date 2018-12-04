Очень легко ругать «Ёлки» в 2018-м году — этот «оливье» почти десять лет готовят из одних и тех же порезанных кубиками ингридиентов. Актеры, на искусственном снегу потеющие в шубах в разгар летних съемок, выглядят сильно уставшими; кажется, постарел даже голос Хабенского за кадром. Герои навсегда застряли в стеклянном шаре, который переворачивают раз в год — особенно жаль тридцатилетних уже пермских сноубордистов (бывший «кадет» и сын Александра…
"Елки последние" - это скорее всего возвращение имено к "Елкам" первым. Идеи, что доброта спасет мир, а взаипомощь - основа наших побед, вновь побеждаю негелизм и пошлятинку отдельных новелл, объединенных в фильме.
Блистательно сыгранный Юрием Кузнецовым старик-отец,заброшенный всеми, включая родного сына - вот основной жизненый персонаж киносборника. Хороша в помощи мэтру Юлия Александрова в роли почти без слов, сумевшая растрогать зрителей. Добро конечно побеждает зло. Слезы грусти на глазах зрителей сменяются слезами умиления.
Неплохо смотрится новелла о влюбчивой провинциалке, клюнувшей на чары столичной кинозвезды. Здесь очень на месте искренняя Катя Агеева и её юный партнер Евгений Егоров, явно переигравший Марка Богатырева.
Сноубортист и лыжник как всегда искрометны, но малость поднаскучили уже, и им не хватало задорной старушки в исполнении Галины Стахановой.
Новелла с Еленой Яковлевой и Дмитрием Нагиевым крайне банальна. А Дмитрий, похоже исчерпал свой актерский арсенал.
Безусловно нелепо смотрится новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Друзья расстаются, причем один едет за светлой новой жизнью, а второй занудливо умоляет не бросать его одного . Прямо семейная драма какая то. Ни один из указанных актеров не сумел подтвердить здесь свой звездный статус.
Вера Брежнева подтвердила свой имидж кинофото дивы и истину о том, то ничего не вечно подлуной, к глубокой скорби зрителей-мужчин.
А в целом - хорошее завершение было уже поднадоевшей сериальной истории. Думаю, "Елки последние" будут вспоминаться как и первые. А проваленная середина порастет травой забвения.
Идите всей семье и смотрите. Настроение ни перед , ни после новогоднего стола себе не испортите.
"Елки последние" - это скорее всего возвращение имено к "Елкам" первым. Идеи, что доброта спасет мир, а взаимопомощь - основа наших побед, вновь побеждают нигилизм и пошлятинку отдельных новелл, объединенных в фильме.
Блистательно сыгранный Юрием Кузнецовым старик-отец,заброшенный всеми, включая родного сына - вот основной жизненый персонаж киносборника. Хороша в помощи мэтру Юлия Александрова в роли почти без слов, сумевшая растрогать зрителей. Добро конечно побеждает зло. Слезы грусти на глазах зрителей сменяются слезами умиления.
Неплохо смотрится новелла о влюбчивой провинциалке, клюнувшей на чары столичной кинозвезды. Здесь очень на месте искренняя Катя Агеева и её юный партнер Евгений Егоров, явно переигравший Марка Богатырева. Сноубортист и лыжник как всегда искрометны, но малость поднаскучили уже, и им не хватало задорной старушки в исполнении Галины Стахановой. Новелла с Еленой Яковлевой и Дмитрием Нагиевым крайне банальна. А Дмитрий, похоже исчерпал свой актерский арсенал. Безусловно нелепо смотрится новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Друзья расстаются, причем один едет за светлой новой жизнью, а второй занудливо умоляет не бросать его одного . Прямо семейная драма какая то. Ни один из указанных актеров не сумел подтвердить здесь свой звездный статус. Вера Брежнева подтвердила свой имидж кинофото дивы и истину о том, то ничего не вечно под луной, к глубокой скорби зрителей-мужчин. А в целом - хорошее завершение было уже поднадоевшей сериальной истории. Думаю, "Елки последние" будут вспоминаться как и первые. А проваленная середина порастет травой забвения. Идите всей семье и смотрите. Настроение ни перед , ни после новогоднего стола себе не испортите.
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Правда, персонажам Урганта и Светлакова придумали какую-то странную историю, больше похожую на историю безответной любви, чем бесконечной дружбы... Тем не менее, советую всем сходить, кто смотрел и любит прошлые части, потому что эта часть стала теплым и очень новогодним их завершением)
Эта часть снята на уровне первых Елок.
Рекомендую к просмотру!
и кажется, что последние. пора, пора...
Нагиев посмешил ;))
Ёлки закончились, будем ждать Мандарины и Шампанское!
8 баллов из 10ти!
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