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Дарья Руденок

Darya Rudenok
Дарья Руденок
Дарья Руденок Darya Rudenok
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Дата рождения
15 июня 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Рост
166 см
Биография Дарьи Руденок

Дарья Руденок появилась на свет 15 июня 1996 года в российской столице – Москве. С ранних лет девочка демонстрировала артистические способности: бесстрашно выходила на сцену и любила привлекать к себе внимание зрителей. Родители развивали творческий потенциал дочери и записывали ее на разные кружки. Даша с ранних лет танцевала и занималась вокалом в составе детского ВИА «Непоседы», ходила в студию творчества «Эколь» и студию актерского мастерства «Республика KIDS».

В 2009 году Дарья получила центральную роль в первом отечественном мюзикле для детей «Цветные сны Эколь». А на большом экране Руденок дебютировала в двенадцать лет, сыграв роль второго плана в комедийном фильме «Любовь-морковь 2». Следом Дарья появилась в эпизоде новогодней ленты «Елки». Широкую узнаваемость она получила благодаря роли в остросюжетном сериале «Притяжение» и молодежном проекте «Закон каменных джунглей». По признанию актрисы, ей очень понравился этот опыт съемок, а самым сложным моментом для Дарьи стали только сцены интимного характера.

Закончив колледж, Дарья стала студенткой актерского факультета ВГИКа. Ей нравится проектировать интерьеры, также она занимается рисунком, фотографией и обожает путешествия.

Свою личную жизнь Руденок не афиширует. По слухам, ее связывали романтические отношения с сотрудником телеканала ТНТ Денисом Суладзе.

Интересные факты о Дарье Руденок
  • Дарья часто появлялась на ТВ в роли ведущей. Среди проектов с ее участием – детская версия музыкального конкурса «Новая волна», шоу «Рождественская песенка года» и сольный концерт гимнастки Алины Кабаевой.
  • По настоянию родителей закончила курсы дизайнера интерьеров в учебном центре Интерколледж.
  • На съемочной площадке сериала «257 причин, чтобы жить» Дарья не смогла сдержать своего восторга, увидев Ксению Собчак, и буквально закричала от радости.
  • По словам Дарьи, ее родители – очень строгие люди консервативных взглядов, поэтому окрашивание волос в красный цвет в 14 лет и пирсинг в пупке, по ее словам, самые безобидные формы подросткового протеста, которые она когда-то себе позволила.
Фильмография Дарьи Руденок
Последнее селфи
триллер, ужасы 2019, Россия
0.0
Квнщики
Квнщики
комедия 2018, Россия
6.0
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