Дарья Руденок появилась на свет 15 июня 1996 года в российской столице – Москве. С ранних лет девочка демонстрировала артистические способности: бесстрашно выходила на сцену и любила привлекать к себе внимание зрителей. Родители развивали творческий потенциал дочери и записывали ее на разные кружки. Даша с ранних лет танцевала и занималась вокалом в составе детского ВИА «Непоседы», ходила в студию творчества «Эколь» и студию актерского мастерства «Республика KIDS».

В 2009 году Дарья получила центральную роль в первом отечественном мюзикле для детей «Цветные сны Эколь». А на большом экране Руденок дебютировала в двенадцать лет, сыграв роль второго плана в комедийном фильме «Любовь-морковь 2». Следом Дарья появилась в эпизоде новогодней ленты «Елки». Широкую узнаваемость она получила благодаря роли в остросюжетном сериале «Притяжение» и молодежном проекте «Закон каменных джунглей». По признанию актрисы, ей очень понравился этот опыт съемок, а самым сложным моментом для Дарьи стали только сцены интимного характера.

Закончив колледж, Дарья стала студенткой актерского факультета ВГИКа. Ей нравится проектировать интерьеры, также она занимается рисунком, фотографией и обожает путешествия.

Свою личную жизнь Руденок не афиширует. По слухам, ее связывали романтические отношения с сотрудником телеканала ТНТ Денисом Суладзе.