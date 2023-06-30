Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий

В десятку также вошли «Оно», «Спуск», «Челюсти» и другие.

Телеканал «Настоящее Страшное Телевидение» совместно с каналом «Наука» сформировали так называемый Абсолютный топ фильмов ужасов на тему различных человеческих фобий. На первом месте оказался комедийный хоррор Фрэнка Маршалла «Боязнь пауков» об ученом, страдающем арахнофобией. Главную роль сыграл Джулиан Сэндс. 28 июня стало известно, что он погиб у Лысой горы неподалеку от Лос-Анджелеса. С января Сэндс считался без вести пропавшим.

Второе место в списке заняла первая часть мистической дилогии Андреса Мускетти «Оно». В знаменитой экранизации романа Стивена Кинга затрагивается тема боязни клоунов. Тройку лидеров замыкает клаустрофобический хоррор Нила Маршалла «Спуск», а пятерку замкнули слэшер «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена (боязнь сна) и «Челюсти» Стивена Спилберга (боязнь акул).

Полная же десятка выглядит следующим образом: