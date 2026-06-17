За настоящим погружением идите к атмосферным хоррорам — их лучше смотреть в тишине и темноте, в одиночку или вдвоём, чтобы ничто не разбивало напряжение.

За зрелищем и адреналином — к динамичным фильмам с погоней и скримерами: под них хорошо собраться компанией и пощекотать нервы вместе.

И помните: по-настоящему пугающее кино не стоит включать фоном — оно работает только при полном внимании.

Какие ужасы страшнее — атмосферные или с погоней?

Это разный страх. Атмосферные хорроры давят на психику: тревога, ожидание, ощущение, что что-то не так, — они забираются глубже и остаются в голове надолго. Фильмы с погоней и скримерами пугают резче и громче, но эффект короче. Что страшнее именно для вас — зависит от того, как вы реагируете: на медленное нагнетание или на внезапный шок.

Что лучше смотреть компанией, а что в одиночку?

Компанией веселее идут зрелищные, динамичные хорроры со скримерами — под них можно вместе вздрагивать и обсуждать происходящее. Атмосферные, медленные фильмы, наоборот, лучше смотреть в тишине и желательно в одиночестве или вдвоём: любой комментарий рядом сбивает то самое нарастающее напряжение, на котором всё держится.

Насколько жёсткими бывают фильмы в подборке?

По-разному. Часть — это сдержанный психологический ужас, где насилие скорее подразумевается, а ставка на атмосферу. Часть — жёсткие хорроры с откровенными сценами, рассчитанные на крепкие нервы. Перед просмотром стоит свериться с возрастным рейтингом и описанием конкретного фильма, особенно если графичные сцены вам не по душе.

Стоит ли смотреть ужасы прямо перед сном?

Зависит от вас и от фильма. Атмосферные хорроры умеют оставлять долгое тревожное послевкусие, и впечатлительному зрителю заснуть потом бывает непросто. Если знаете за собой такое — выбирайте что-то более зрелищное и «аттракционное», оно пугает ярко, но отпускает быстро, или оставьте самое жуткое на вечер, после которого не нужно сразу ложиться.

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