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Киноафиша Подборки Ужасы на вечер: что включить, если хочется забыть о реальности и погрузиться в кошмар

Ужасы на вечер: что включить, если хочется забыть о реальности и погрузиться в кошмар

Вечер — лучшее время для хоррора: темнота за окном работает на атмосферу лучше любого экрана. Но «страшно» бывает разным: одни фильмы давят медленным саспенсом и тревогой, где жуть в воздухе, а не в крови; другие — это жёсткий аттракцион с погоней и шоком.

Прежде чем выбирать, решите, чего хочется и в какой компании смотрите: атмосферного напряжения, от которого мурашки, или громкого зрелищного ужаса, под который можно вместе повизжать.

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Закулисье реальности
Закулисье реальности
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Пиноккио: Раскрепощенный
Пиноккио: Раскрепощенный
фэнтези, ужасы, триллер 2026, Великобритания / США
7.0
Призрак в клетке
Призрак в клетке
комедия, ужасы, триллер 2026, Индонезия / Южная Корея
7.0
Ешь. Молись. Худей
Ешь. Молись. Худей
драма, ужасы, фантастика 2026, Австралия / Финляндия / США
6.0
Обезьяна
Обезьяна
ужасы 2025, США
6.0
Орудия
Орудия
драма, ужасы, детектив 2025, США
7.0
Крипер
Крипер
ужасы 2025, Канада / США
6.0
Обсессия
Обсессия
ужасы 2025, США
7.0
Крипипаста: Синий малыш
Крипипаста: Синий малыш
ужасы 2025, Новая Зеландия
4.0
Субстанция
Субстанция
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
6.0
Носферату
Носферату
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
7.0
Собиратель душ
Собиратель душ
ужасы, триллер 2024, США
6.0
Ужасающий 3
Ужасающий 3
ужасы 2024, США
6.0
Оно 2
Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Солнцестояние
Солнцестояние
ужасы 2019, США
6.0
Тихое место
Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.0
Реинкарнация
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив 2018, США
6.0
Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Прочь
Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.0
Заклятие 2
Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.0
Ведьма
Ведьма
ужасы, детектив 2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.0
Бабадук
Бабадук
ужасы, триллер, драма 2014, Австралия
6.0
Заклятие
Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
7.0
Астрал
Астрал
ужасы, триллер 2011, США
7.0
Звонок
Звонок
ужасы, триллер 2002, США / Япония
7.0
Сияние
Сияние
триллер 1980, Великобритания / США
8.0
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  • За настоящим погружением идите к атмосферным хоррорам — их лучше смотреть в тишине и темноте, в одиночку или вдвоём, чтобы ничто не разбивало напряжение.
  • За зрелищем и адреналином — к динамичным фильмам с погоней и скримерами: под них хорошо собраться компанией и пощекотать нервы вместе.

И помните: по-настоящему пугающее кино не стоит включать фоном — оно работает только при полном внимании.

Какие ужасы страшнее — атмосферные или с погоней?

Это разный страх. Атмосферные хорроры давят на психику: тревога, ожидание, ощущение, что что-то не так, — они забираются глубже и остаются в голове надолго. Фильмы с погоней и скримерами пугают резче и громче, но эффект короче. Что страшнее именно для вас — зависит от того, как вы реагируете: на медленное нагнетание или на внезапный шок.

Что лучше смотреть компанией, а что в одиночку?

Компанией веселее идут зрелищные, динамичные хорроры со скримерами — под них можно вместе вздрагивать и обсуждать происходящее. Атмосферные, медленные фильмы, наоборот, лучше смотреть в тишине и желательно в одиночестве или вдвоём: любой комментарий рядом сбивает то самое нарастающее напряжение, на котором всё держится.

Насколько жёсткими бывают фильмы в подборке?

По-разному. Часть — это сдержанный психологический ужас, где насилие скорее подразумевается, а ставка на атмосферу. Часть — жёсткие хорроры с откровенными сценами, рассчитанные на крепкие нервы. Перед просмотром стоит свериться с возрастным рейтингом и описанием конкретного фильма, особенно если графичные сцены вам не по душе.

Стоит ли смотреть ужасы прямо перед сном?

Зависит от вас и от фильма. Атмосферные хорроры умеют оставлять долгое тревожное послевкусие, и впечатлительному зрителю заснуть потом бывает непросто. Если знаете за собой такое — выбирайте что-то более зрелищное и «аттракционное», оно пугает ярко, но отпускает быстро, или оставьте самое жуткое на вечер, после которого не нужно сразу ложиться.

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