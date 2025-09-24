Дети и взрослые противостоят древнему злу в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стрим-сервис HBO Max выпустил новый трейлер хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», который представляет собой приквел признанной дилогии «Оно» на основе одноименного романа Стивена Кинга. Сезон будет состоять из девяти эпизодов. Премьера состоится 26 октября.

Действие разворачивается городке Дерри, штат Мэн, в 1962 году. На первый взгляд, это тихая и спокойная местность, где жизнь течет своим чередом, но на самом деле здесь происходят ужасные события. В Дерри время от времени пропадают дети, трупы некоторых затем находит полиция. По сюжету группа школьников решает самостоятельно выяснить, что произошло с их пропавшим другом

Судя по трейлеру, в сериале также важное значение будет играть проблема расовой стигматизации. Одним из главных героев станет чернокожий мальчик, который вместе со своим отцом-военным и матерью поселяется в Дерри.

Особенностью нового ролика также является тот факт, что в нем впервые показали Билла Скарсгарда в образе зловещего клоуна Пеннивайза. Напомним, что это одно из обличий древнего зла, которое некогда прибыло на Землю из космоса.

Режиссером всего сезона выступает Андрес Мускетти. Он же снял «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). Шоураннеры — Джейсон Фукс и Брэд Кэйн.