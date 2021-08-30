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Гари Доберман
Гари Доберман
Gary Dauberman
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Гари Доберман
Gary Dauberman
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Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Гари Добермана
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Фильмография Гари Добермана
Жребий
ужасы
2022, США
0.0
Проклятие Аннабель 3
ужасы
2019, США
6.0
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Льюис Пуллман утвержден на главную роль в экранизации романа Стивена Кинга «Салемов удел»
Постановкой картины займется соавтор дилогии «Оно».
Написать
30 августа 2021 15:16
Режиссер «Проклятия Аннабель 3» займется хоррор-мультфильмом про бродячих собак
В основу ляжет одноименный комикс.
Написать
14 сентября 2020 13:45
Гари Доберман экранизирует роман Стивена Кинга о вампирах
Одним из продюсеров проекта будет хоррормейкер Джеймс Ван.
Написать
13 апреля 2020 09:15
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