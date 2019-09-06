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El hoyo

Платформа, 2019

2019 / Испания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Горен соглашается на участие в некоем эксперименте и вскоре приходит в себя в почти пустой комнате уровня 48, где имеются большие прямоугольные отверстия в полу и потолке. На каждом уровне находятся два человека, а сколько всего уровней — неизвестно. Этажи связывает общий колодец, по которому раз в день опускается платформа с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот. Поскольку разрешалось взять с собой один предмет, Горен выбрал томик «Дон Кихота», а его сосед прихватил большой самозатачивающийся нож.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 20 марта 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Iván Massagué
Эмилио Буале
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Платформа 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 30 июня 2021, 16:22
Достойно
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саундтрек фильма Платформа
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