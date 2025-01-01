Stanley UrisКогда ты ребенок, тебе кажется, что тебя всегда будут защищать и о тебе будут заботиться. А потом однажды ты понимаешь, что это не так. Если открыть глаза, можно увидеть, через что нам приходится пройти. Потому что когда ты один, монстры видят тебя слабее. Ты даже не замечаешь, как они приближаются. Пока не становится слишком поздно.
PennywiseНЕТ! Я заберу его! Заберу всех вас! Я буду пировать вашей плотью, как питаюсь вашим страхом... Или... вы просто оставите нас в покое... Я заберу только его. Только его, и мне будет долгий покой, а вы все будете жить, расти, процветать и вести *счастливую* жизнь, пока старость не заберёт вас обратно в траву.
Ben HanscomДерри — не такой город, как все, где я был раньше. Там однажды провели исследование и выяснили, что люди умирают или исчезают в шесть раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. А дети — ещё хуже. Гораздо, гораздо хуже.
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Ben HanscomТвои волосы — зимний огонь, январские угли, там горит и моё сердце.
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Stanley Uris[Билл поднимает кроссовок, который нашёл в канализации]Чёрт... неужели это...
Bill DenbroughСлушай, тебе не обязательно заходить со мной, но что будет, если пропадёт ещё один Джорджи, или ещё одна Бетти, или ещё один Эд Коркоран, или... кто-то из нас? Ты просто будешь делать вид, что ничего не происходит, как все в этом городе? Потому что я не могу. Я прихожу домой, и всё, что я вижу — Джорджи нет. Его одежда, его игрушки, эти дурацкие мягкие звери... а его нет. Так что для меня войти в этот дом — легче, чем войти в свой собственный.
Eddie KaspbrakЯ понимаю, что здорово помогать новенькому, но нам тоже надо думать о своей безопасности. Он же весь в крови, а вы же знаете, что сейчас, пока мы говорим, эпидемия СПИДа, да? Мама моей подруги в Нью-Йорке заразилась, просто коснувшись грязного поручня в метро, и достаточно было, чтобы кровь с СПИДом попала в её организм через заусенец. Заусенец!
Билл ДенброДа. Думаю, это то, что у всех нас есть общее.
Ричи ТозьеНу что, Домашнее обучение — добро пожаловать в клуб неудачников!
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Mr. MarshЯ переживаю за тебя, Бевви.
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Belch Huggins[Беверли]ИДИ НА Х#Й, СУК@
[Белч получает камнем в лицо от Беверли]
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Richie TozierИзвините, а кто вообще пригласил Молли Рингвалд в нашу компанию?
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HostessВода из туалета и ванной уходит по трубам в канализацию. Канализация — отличное место для игр с друзьями. Просто следуй за водой по трубе — и ты попадаешь в канализацию. Там с друзьями можно быть таким же весёлым, как клоун!
[Эдди смотрит на неё, она встаёт, подходит, берёт маркер, жуя жвачку, и начинает писать на гипсе; он слегка улыбается, она смотрит на него лукаво]
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Richie TozierЯ же говорил тебе, Билл. Чёрт возьми, говорил. Я не хочу умирать. Это твоя вина. Ты дал мне в рожу, заставил идти по этой говняной воде, привёл меня в дом какого-то наркомана! А теперь... мне придётся убить этого чёртового клоуна. Добро пожаловать в Клуб неудачников, ублюдок!