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Киноафиша Фильмы Оно Цитаты из фильма Оно

Цитаты из фильма Оно

Richie Tozier Ты меня ударил, заставил идти по этой грязной воде, протащил через наркопритон... и теперь мне придётся убивать этого чёртового клоуна.
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Pennywise Привет, Джорджи!
[пауза]
Pennywise Какая классная лодочка. Хочешь вернуть?
Georgie Эм... Да, пожалуйста.
Pennywise Ты выглядишь хорошим мальчиком, уверен, у тебя много друзей.
Georgie Трое... но мой брат — мой лучший друг.
Pennywise Где он?
Georgie В кровати. Больной.
Pennywise Спорю, я его развеселю! Я подарю ему шарик. Хочешь шарик тоже, Джорджи?
Georgie Мне нельзя брать вещи у незнакомцев.
Pennywise О! Я Пеннивайз, клоун-танцор. «Пеннивайз?» — «Да?» — «Познакомься с Джорджи». — «Джорджи, познакомься с Пеннивайзом».
[Джорджи смеётся]
Pennywise Теперь мы не незнакомцы, правда?
Georgie Что ты делаешь в канализации?
Pennywise Шторм меня сюда сдул. Сдул целый цирк.
[смеётся]
Pennywise Чуешь запах цирка, Джорджи? Там арахис... сахарная вата... хот-доги... и...
Georgie Попкорн?
Pennywise ПОПКОРН! Это твоё любимое?
Georgie Ага.
Pennywise И моё тоже!
[смеётся]
Pennywise Потому что они лопаются! Лоп, лоп! Лоп, лоп! Лоп, лоп, лоп!
[оба смеются]
Pennywise [пауза]
Georgie Эм... мне пора идти.
Pennywise О! Без лодочки? Не теряй её, Джорджи. Билл тебя убьёт! Держи. Возьми.
[пауза]
Pennywise Возьми её, Джорджи.
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Eddie Kaspbrak Это же беседки! Полная хрень!
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Richie Tozier Иди отсоси у папаши, ты сраный лох с маллетом!
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Ben Hanscom Дерри изначально был лагерем для охоты на бобров.
Richie Tozier И остался им! Правильно, ребята?
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Richie Tozier Слышал, список длиннее моей ху#ни.
Stanley Uris Это, мягко говоря, мало о чём.
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Richie Tozier Эдди!
[пауза]
Richie Tozier О, блин! Эдди!
Pennywise [к Биллу] Тебе этого недостаточно, Билли? *Меня тебе мало?*
Richie Tozier Ё#!
Pennywise Для Джорджа это было вполне реально!
[безумный смех]
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Pennywise Пи-пи, Ричи!
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Richie Tozier Погоди, только девственники это видят? Вот почему я это дерьмо не вижу?
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Richie Tozier Добро пожаловать в Клуб неудачников, му#ак!
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Richie Tozier Эй, Эдди, это твои таблетки от беременности?
Eddie Kaspbrak Да, я приберёг их для твоей сестры!
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Ben Hanscom Я думал, ты тоже хотела свалить из этого города.
Beverly Marsh Потому что я хочу бежать *к* чему-то, а не от чего-то.
Richie Tozier Извините, а кто звал в нашу компанию Молли Рингвальд?
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Richie Tozier Мне тут не пахнет говн##, сеньор.
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Stanley Uris Когда ты ребенок, тебе кажется, что тебя всегда будут защищать и о тебе будут заботиться. А потом однажды ты понимаешь, что это не так. Если открыть глаза, можно увидеть, через что нам приходится пройти. Потому что когда ты один, монстры видят тебя слабее. Ты даже не замечаешь, как они приближаются. Пока не становится слишком поздно.
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Mike Hanlon Билл!
Beverly Marsh Отпусти его!
Pennywise НЕТ! Я заберу его! Заберу всех вас! Я буду пировать вашей плотью, как питаюсь вашим страхом... Или... вы просто оставите нас в покое... Я заберу только его. Только его, и мне будет долгий покой, а вы все будете жить, расти, процветать и вести *счастливую* жизнь, пока старость не заберёт вас обратно в траву.
[пауза]
Bill Denbrough Уходи!
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Richie Tozier Посмотри на этого уё###! У него из глаз течёт как из пакета с соусом для гамбургеров!
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Beverly Marsh Мне нужно тебе кое-что показать.
Richie Tozier Больше, чем мы видели в карьере?
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Ben Hanscom Дерри — не такой город, как все, где я был раньше. Там однажды провели исследование и выяснили, что люди умирают или исчезают в шесть раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. А дети — ещё хуже. Гораздо, гораздо хуже.
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Ben Hanscom Твои волосы — зимний огонь, январские угли, там горит и моё сердце.
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Stanley Uris [Билл поднимает кроссовок, который нашёл в канализации] Чёрт... неужели это...
Bill Denbrough Нет... Джорджи носил галоши.
Eddie Kaspbrak Чей это кроссовок?
Richie Tozier Это Бетти Рипсом.
Eddie Kaspbrak О, чёрт. О боже. О, бл#ь! Мне это не нравится.
Richie Tozier А как ты думаешь, как Бетти себя чувствует? Бегая по этим туннелям с одной чёртовой туфлей?
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Pennywise Куда ты идёшь, Эдс? Если бы ты тут жил, ты бы уже был дома! Иди к клоуну, Эдс. Ты всплывёшь сюда. Мы все здесь плаваем. Да, именно так!
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Richie Tozier Каменная война!
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Officer Bowers Нет ничего лучше страха, чтобы сломать бумажного человека.
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Richie Tozier Я рад, что встретил тебя до того, как ты умер.
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Bill Denbrough Нам нравится с тобой тусоваться.
Beverly Marsh [улыбаясь] Спасибо.
Bill Denbrough Не стоит нам слишком благодарить, тусоваться с нами — это тоже быть лузером.
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Bill Denbrough Джорджи...
Georgie Denbrough [рыдая] Почему ты так долго?
[пауза]
Bill Denbrough Я... я всё это время тебя искал.
Georgie Denbrough [рыдая] Я не мог найти выход отсюда.
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Bill Denbrough Слушай, тебе не обязательно заходить со мной, но что будет, если пропадёт ещё один Джорджи, или ещё одна Бетти, или ещё один Эд Коркоран, или... кто-то из нас? Ты просто будешь делать вид, что ничего не происходит, как все в этом городе? Потому что я не могу. Я прихожу домой, и всё, что я вижу — Джорджи нет. Его одежда, его игрушки, эти дурацкие мягкие звери... а его нет. Так что для меня войти в этот дом — легче, чем войти в свой собственный.
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Пеннивайз [Последнее сказанное слово] Страх.
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Stanley Uris Лето же! Мы должны веселиться! Это не весело, это страшно и отвратительно.
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Bill Denbrough Он бьёт кулаками по столбам и всё равно утверждает, что видит призраков.
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Пеннивайз [Отдаёт Джорджи его бумажный кораблик] Держи, забирай.
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Georgie Denbrough НЕТ! НЕТ!
[пауза]
Georgie Denbrough Билл меня убьёт!
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Пеннивайз [Эдди] Время плыть.
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Beverly Marsh [Уходит от Бена] Держись, новичок!
Ben Hanscom [кричит вслед Бев] Пожалуйста, не уходи, девчонка! Это название другой...
[про себя]
Ben Hanscom Песня группы New Kids On The Block.
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Beverly Marsh Я хочу бежать к чему-то, а не от чего-то.
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Bill Denbrough Если мы будем держаться вместе, все вместе. Мы победим.
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Pennywise Это для тебя недостаточно реально, Билли? Я для тебя недостаточно реален? Для Джорджа это было очень реально!
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Pennywise Вкусный, вкусный, прекрасный страх.
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Richie Tozier Эй, это не я тер пол в ванной и представлял, что раковина превратилась в мамину п**** на Хэллоуин.
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Beverly Marsh Оно хочет нас разобщить!
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Bill Denbrough Всё, готово — о-она вся готова, капитан.
Georgie Denbrough Она?
Bill Denbrough Ты всегда зовёшь л-л-лодки она.
Georgie Denbrough Она. Спасибо, Билли.
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[повторяющаяся фраза]
Эдди Каспбрак Мама меня убьёт.
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Pennywise Яйцеголовый.
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Eddie Kaspbrak Ладно, чтобы я правильно понял. Он появляется откуда-то, чтобы есть детей примерно год, а потом что? Просто впадает в спячку?
Stanley Uris Может, это как, как их там - цикады. Ты знаешь, эти жуки, что появляются раз в семнадцать лет?
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[первые реплики]
Georgie Denbrough Ты уверен, что не попадёшь в беду, Билл?
Bill Denbrough Не будь тряпкой. Я бы пошёл с тобой, если бы не... умирал.
Georgie Denbrough Ты же не умираешь!
Bill Denbrough Ты не видел, как у меня из носа р-р-рвота шла сегодня утром?
Georgie Denbrough Фу, противно.
Bill Denbrough Ладно, иди возьми воск.
Georgie Denbrough В подвале?
Bill Denbrough Ты хочешь п-п-поплыть, да?
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Hobo Думаешь, это мне поможет, Эдди?
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Pennywise Здесь больше... страха.
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Eddie Kaspbrak Я понимаю, что здорово помогать новенькому, но нам тоже надо думать о своей безопасности. Он же весь в крови, а вы же знаете, что сейчас, пока мы говорим, эпидемия СПИДа, да? Мама моей подруги в Нью-Йорке заразилась, просто коснувшись грязного поручня в метро, и достаточно было, чтобы кровь с СПИДом попала в её организм через заусенец. Заусенец!
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Gretta Плацебо — это хрень.
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Stanley Uris Что такое Чёрное пятно?
Eddie Kaspbrak Чёрное пятно — это ночной клуб, который сожгло до тла это расистское сектантское говно.
Stanley Uris Что?
Eddie Kaspbrak Ты не смотришь Джеральдо?
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Beverly Marsh [бьется в руках Пеннивайза за шею] Я тебя не боюсь!
Pennywise Будешь бояться.
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Richie Tozier Блин, мы можем позвонить в «Необъяснимое», чтобы про Дерри рассказать.
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Eddie Kaspbrak Снаружи ребёнок, похоже, его убили.
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Mrs. Starret Мальчик должен проводить лето на улице с друзьями. У тебя разве нет друзей?
Ben Hanscom Можно мне теперь книгу?
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Leroy Hanlon В этом мире есть два места, где ты можешь быть. Ты можешь быть здесь, как мы
[жест в сторону фермеров]
Leroy Hanlon , или там, как они
[жест в сторону овец]
Leroy Hanlon . Ты тратишь время на сомнения, а кто-то другой примет решение за тебя. Только ты не узнаешь об этом, пока не почувствуешь этот выстрел прямо между *твоими* глазами.
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Mike Hanlon Мой дедушка считает, что этот город проклят. Что все плохое, что здесь происходит, связано с одной вещью... зловещей вещью.
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Эдди Каспбрейк -пыхтит- Ты когда-нибудь слышал о стафилококковой инфекции?
Ричи Тозье О, я тебе покажу, что такое стафилококковая инфекция!
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Eddie Kaspbrak Моя мама с ума сойдёт, если узнает, что мы тут играем, я серьёзно.
🧡
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Майк Хэнлон [после драки с Бауэрсом] Спасибо, ребята, но вам не стоило этого делать. Теперь он пойдёт и за вами.
Эдди Каспбрек О, нет, нет, Бауэрс? Он всегда за нами ходит.
Билл Денбро Да. Думаю, это то, что у всех нас есть общее.
Ричи Тозье Ну что, Домашнее обучение — добро пожаловать в клуб неудачников!
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Mr. Marsh Я переживаю за тебя, Бевви.
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Belch Huggins [Беверли] ИДИ НА Х#Й, СУК@
[Белч получает камнем в лицо от Беверли]
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Richie Tozier Извините, а кто вообще пригласил Молли Рингвалд в нашу компанию?
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Hostess Вода из туалета и ванной уходит по трубам в канализацию. Канализация — отличное место для игр с друзьями. Просто следуй за водой по трубе — и ты попадаешь в канализацию. Там с друзьями можно быть таким же весёлым, как клоун!
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Henry Bowers Мой нож! Старик меня убьёт!
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Ричи Тозиер [Когда они находят колодец в подвале дома на Нейболт-стрит] Эй, Эдди, есть четвертак?
Эдди Каспбрейк Я не хочу загадывать желание в этой чёртовой штуковине,
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Ричи Тозьер [имеется в виду Генри Бауэрс] Хотелось бы, чтобы он пропал.
Эдди Каспбрэк Наверное, это он и делает.
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Beverly Marsh Чтобы ты знал, я никогда не чувствовала себя лузером, когда была с вами всеми.
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Джорджи [Пеннивайз в образе Джорджа] Я люблю тебя, Билли!
Билл Денбро Я тоже тебя люблю, но ты не Джорджи
[Билл затем стреляет в 'Джорджа' из арбалета Майка]
🧡
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Pennywise Куда ты, Эдс?
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Bill Denbrough Вот почему ты не убил Беверли.
Bill Denbrough Потому что она не боялась.
Bill Denbrough И мы тоже.
Bill Denbrough Больше не боимся.
Bill Denbrough Теперь боишься ты.
Bill Denbrough Потому что тебе придется голодать.
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Pennywise Тебе этого мало, Билли? Я для тебя недостаточно реальный? Для Джорджа я был вполне реальным.
🧡
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Gretta [смотрит вверх от журнала на Эдди] Ты же знаешь, что это всё фигня, да?
Eddie Kaspbrak [смотрит на Гретту] Что именно?
Gretta Твои таблетки. Это плацебо.
Eddie Kaspbrak Что значит плацебо?
Gretta Плацебо — это фигня.
[Эдди смотрит на неё, потом бросает взгляд на гипс]
Gretta Нет друзей, да? Твой гипс. Ни одной подписи?
[делает вид, что вытирает слезу с глаза]
Gretta Как жалко.
Eddie Kaspbrak [смотрит на неё] Я не хотел, чтобы он испачкался.
Gretta Я подпишу для тебя.
[Эдди смотрит на неё, она встаёт, подходит, берёт маркер, жуя жвачку, и начинает писать на гипсе; он слегка улыбается, она смотрит на него лукаво]
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Richie Tozier Я же говорил тебе, Билл. Чёрт возьми, говорил. Я не хочу умирать. Это твоя вина. Ты дал мне в рожу, заставил идти по этой говняной воде, привёл меня в дом какого-то наркомана! А теперь... мне придётся убить этого чёртового клоуна. Добро пожаловать в Клуб неудачников, ублюдок!
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Финн Вулфхард
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Билл Скарсгард
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