Gretta [смотрит вверх от журнала на Эдди] Ты же знаешь, что это всё фигня, да?

Eddie Kaspbrak [смотрит на Гретту] Что именно?

Gretta Твои таблетки. Это плацебо.

Eddie Kaspbrak Что значит плацебо?

Gretta Плацебо — это фигня.

[Эдди смотрит на неё, потом бросает взгляд на гипс]

Gretta Нет друзей, да? Твой гипс. Ни одной подписи?

[делает вид, что вытирает слезу с глаза]

Gretta Как жалко.

Eddie Kaspbrak [смотрит на неё] Я не хотел, чтобы он испачкался.

Gretta Я подпишу для тебя.