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Оно Оно
Киноафиша Фильмы Оно Отзывы о фильме «Оно»
It Оно 2017 / США
7.8 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Оно»

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Наша рецензия

Старший брат Джорджи болеет и не может пойти с ним погулять, но Билл (Джейден Либерер) сделал подарок братишке – смастерил из бумаги суденышко и старательно смазал его парафином. Теперь кроха в желтом дождевике (Джексон Роберт Скотт), любуясь корабликом и лихо шлепая по лужам, бежит за ним прямо к погибели. В водостоке, куда угодил подарок Билла, притаился клоун (Билл Скарсгард). Он очарует ребенка, рассмешит и вызовет доверие, напугает и сцапает. На летних каникулах Билл и его друзья…

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albert.ablazov.2018 5 сентября 2017, 17:49
Во скоко будет в десногорске
5 сентября 2017, 17:49 Ответить
Киноафиша.инфо 5 сентября 2017, 18:35
в ответ на сообщение albert.ablazov.2018 от 5 сентября 2017, 17:49
Здравствуйте!
Скорее всего данного фильма не будет в прокате в вашем городе, но вы можете добавить его в избранное, чтобы быть в курсе премьер.
5 сентября 2017, 18:35 Ответить
Аскер Баков 6 сентября 2017, 16:58
завтра будет фильм в ДК?
во сколько и сколько стоит?
6 сентября 2017, 16:58 Ответить
Киноафиша.инфо 6 сентября 2017, 17:22
в ответ на сообщение Аскер Баков от 6 сентября 2017, 16:58
Аскер, добрый вечер!
Уточните, пожалуйста, город.
6 сентября 2017, 17:22 Ответить
Лёха Савченко 6 сентября 2017, 17:34
Во сколько завтра будет фильм "Оно" в Ипатово
6 сентября 2017, 17:34 Ответить
Киноафиша.инфо 6 сентября 2017, 17:37
в ответ на сообщение Лёха Савченко от 6 сентября 2017, 17:34
Алексей, добрый вечер :)
Расписания сеансов кинотеатра Октябрь в вашем городе пока нет. Как только оно появится, мы сразу вам сообщим! :)
6 сентября 2017, 17:37 Ответить
Максим Курганский 7 сентября 2017, 11:23
Оценка
В городе Губкин будет прокат?
7 сентября 2017, 11:23 Ответить
Киноафиша.инфо 7 сентября 2017, 11:38
в ответ на сообщение Максим Курганский от 7 сентября 2017, 11:23
Максим, доброе утро!
Да, конечно! Сеансы: 14:40, 21:00, 23:10.
Приятного просмотра! Обязательно поделитесь потом впечатлениями о фильме :)
7 сентября 2017, 11:38 Ответить
Максим Курганский 7 сентября 2017, 11:41
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 7 сентября 2017, 11:38
Оценка
Благодарю:)
7 сентября 2017, 11:41 Ответить
Антон 7 сентября 2017, 11:44
Только что из кинотеатра. Фильм так себе, кое где даже заскучал. Снят не плохо. Но сюжетец слабоват по сравнению с тем как раскручивают в рекламе. Так что лучше сходить на что то другое, а Оно потом в интернете посмотреть. Но если пойдёте маленьких всё же лучше не брать. Клоун реально жуткий😂
7 сентября 2017, 11:44 Ответить
Александр 7 сентября 2017, 19:28
Оценка
Книгу не читал. Фильм понравился. "Наши победили", злобный клоун повержен! О чем ещё мечтать .... Ждем 2-ю часть. Рекомендуется к просмотру.
7 сентября 2017, 19:28 Ответить
Дима Степаненков 8 сентября 2017, 00:41
посмотрел я фильм...ну в целом фильм хороший:)))и есть моменты,где посмеяться,и напугать может:)))и сюжет вроде норм,и игра актёров вроде норм:))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!это если вы не читали книгу:)))))))а если читали,то плачьте:(((((((((((((если вы надеитесь увидеть семерых друзей,то вы их не увидете,так же лидера Билла тоже не увидете:(((((там только 7 неуверенных в себе лохов,которые будут бить друг,другу морды и Беверли шл1ха:))))так же вторичные персоонажы вообще не будут раскрыты:((((если вы надеитесь увидеть Генри Баурса,здорового с накаченным физическим трудом руками и ногами,то плачьте:((((((((вам представят длинного дрыща,как и его дружки,такие же дрыщи...Патрик Хокстетер-это вообще тихий ужас...ну и конечно Пеннивайс:(((((((плачте друзья,плачте:((((((((в конце не будет,не паука,не мёртвых огней,не полётов за пределы нашей вселенной...ну и в итоге всего этого ужаса...происходит часть с детьми не в 1958,а в 1988...короче фильм опять отошёл от книги,как и стрелок...в общем обидно,что книгу опять обошли...я расстроился...очень советую всем почитать книгу,она просто божественна:)))))))
8 сентября 2017, 00:41 Ответить
Андрей Белый 9 сентября 2017, 14:03
полностью согласен, такая же хрень и со мной бывает, приходиться смотреть фильмы с бабскими комментариями, которые отвлекают от просмотра фильма!!!
9 сентября 2017, 14:03 Ответить
cheshirito64 10 сентября 2017, 00:48
Оценка
Как большинство ужастиков построен на тупости и игнорировании законов здравого смысла. Спасает очкарик,который шутит весь фильм.
10 сентября 2017, 00:48 Ответить
vyrelkina.irina 10 сентября 2017, 13:49
27 лет спустя. Зло возвращается.
27 лет спустя. Зло возвращается.
Каждый раз, когда выходит экранизация очередного романа Стивена Кинга, я вспоминаю цитату из Игры Престолов (Джордж Мартин «Буря мечей КНИГА II»): «Безумие и величие - это две стороны одной монеты. Каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету, и весь мир, затаив дыхание, следит, какой стороной она ляжет».В этом году фраза более чем просто актуальна – на экраны вышло аж два фильма основанных на произведениях Короля ужасов: «Темная башня» и «Оно». И если «Темная башня» получила в основном отрицательные отзывы кинокритиков, то драматический фильм ужасов, снятый Андресом Мускетти по роману Стивена Кинга «Оно» был принят очень тепло. Его ждали с каким-то возвышенным трепетом и замиранием сердца, и фильм не подвел.
10 сентября 2017, 13:49 Ответить
Евгений Араптанов 10 сентября 2017, 14:34
Будет ли прокат в Белебее
10 сентября 2017, 14:34 Ответить
Киноафиша.инфо 10 сентября 2017, 18:24
в ответ на сообщение Евгений Араптанов от 10 сентября 2017, 14:34
Евгений, добрый вечер!
Скорее всего этого фильма в прокате в вашем городе не будет.
Завтра уточним для вас данную информацию.
10 сентября 2017, 18:24 Ответить
Kyoshi Takayama 11 сентября 2017, 18:15
Сколько стоит фильм?
11 сентября 2017, 18:15 Ответить
Александр Кантемиров 11 сентября 2017, 22:03
хороший фильмец! но в зал набилась куча подростков олигофренов, которые проржали весь фильм, хотелось стать клоуном чес слово и порешить их всех.
11 сентября 2017, 22:03 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2017, 10:35
в ответ на сообщение Kyoshi Takayama от 11 сентября 2017, 18:15
Добрый день. Очень дорого) Если вы спрашиваете про билет, то нужно уточнить город и кинотеатр.
12 сентября 2017, 10:35 Ответить
arsik.tagirova 12 сентября 2017, 10:42
Добрый день. В Кинотеатрах Грозного идет уже фильм?
12 сентября 2017, 10:42 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2017, 11:40
в ответ на сообщение arsik.tagirova от 12 сентября 2017, 10:42
Арсик, доброе утро!
Конечно, данный фильм уже идет во всех кинотеатрах Грозного. Выбирайте ближайший кинотеатр, удобный сеанс и покупайте билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди :)
12 сентября 2017, 11:40 Ответить
Август Мартовский 12 сентября 2017, 16:26
Здравствуйте, будет ли данное кино в Бугуруслане?

На 16 число?
12 сентября 2017, 16:26 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2017, 17:00
в ответ на сообщение Август Мартовский от 12 сентября 2017, 16:26
Добрый день!
Да, 16 сентября фильм еще будет идти в вашем городе. Расписание обновится чуть позднее, сможете выбрать удобный сеанс и купить билеты онлайн :)
12 сентября 2017, 17:00 Ответить
Андрей 12 сентября 2017, 17:35
Оценка
9ть из 10ти!
хороший фильм, качественная картинка и игра актёров.
напомнил мне старого доброго Фреди Крюггера ;))
12 сентября 2017, 17:35 Ответить
Андрей Кудрин 13 сентября 2017, 14:03
Здравствуйте,будет ли "оно" в Городце в кинотеатре?
13 сентября 2017, 14:03 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2017, 14:15
в ответ на сообщение Андрей Кудрин от 13 сентября 2017, 14:03
Андрей, здравствуйте!
К сожалению, данного фильма в прокате в Городце не будет.
13 сентября 2017, 14:15 Ответить
Андрей Кудрин 13 сентября 2017, 14:20
а почему?
13 сентября 2017, 14:20 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2017, 15:13
в ответ на сообщение Андрей Кудрин от 13 сентября 2017, 14:20
Андрей, мы уточним для вас данную информацию.
13 сентября 2017, 15:13 Ответить
Август Мартовский 13 сентября 2017, 15:40
А в каком D будут показывать?
13 сентября 2017, 15:40 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2017, 15:49
в ответ на сообщение Август Мартовский от 13 сентября 2017, 15:40
Добрый день!
В вашем городе будут показывать в формате 2D.
13 сентября 2017, 15:49 Ответить
Август Мартовский 13 сентября 2017, 16:34
А 3D когда будут?
13 сентября 2017, 16:34 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2017, 16:43
в ответ на сообщение Август Мартовский от 13 сентября 2017, 16:34
Данный фильм в формате 3D показан не будет, увы :)
13 сентября 2017, 16:43 Ответить
Киноафиша.инфо 14 сентября 2017, 11:01
в ответ на сообщение Андрей Кудрин от 13 сентября 2017, 14:20
Андрей, руководство кинотеатра говорит, что в прокате сейчас другие проекты, поэтому данного фильма не будет.
14 сентября 2017, 11:01 Ответить
Никита Никитин 14 сентября 2017, 13:14
Оценка
Фильм просто поразил. По моему мнению лучший из своего жанра, на данный момент. Книгу к сожалению не читал, но теперь пожалуй стоит прочесть. Всем рекомендую, 10/10. Ждём 2-ю часть)
14 сентября 2017, 13:14 Ответить
Август Мартовский 14 сентября 2017, 16:45
Будет ли фильм "оно" в субботу или воскресенье?
14 сентября 2017, 16:45 Ответить
Август Мартовский 14 сентября 2017, 16:46
в Бугуруслане
14 сентября 2017, 16:46 Ответить
Киноафиша.инфо 14 сентября 2017, 16:57
в ответ на сообщение Август Мартовский от 14 сентября 2017, 16:46
Август, добрый вечер! Мы рады вашей активности :)
Да, сеансы на оба дня: 14:05, 18:55, 22:25.
14 сентября 2017, 16:57 Ответить
Август Мартовский 14 сентября 2017, 17:22
А в отрадном будут?)
14 сентября 2017, 17:22 Ответить
Август Мартовский 14 сентября 2017, 17:22
Вы уж извините за такое кол-во вопросов
14 сентября 2017, 17:22 Ответить
Киноафиша.инфо 14 сентября 2017, 17:50
в ответ на сообщение Август Мартовский от 14 сентября 2017, 17:22
Август, уточните, пожалуйста, вы имеете в виду кинотеатр Юность в городе Отрадном или кинотеатр Люксор в районе Отрадное? :)
14 сентября 2017, 17:50 Ответить
Михаил Лукьянов 15 сентября 2017, 07:42
Оценка
Это детский сад. Для детей до 18.
15 сентября 2017, 07:42 Ответить
Алексей Лыженков 15 сентября 2017, 17:04
в ответ на сообщение Михаил Лукьянов от 15 сентября 2017, 07:42
Оценка
Так говорить может лишь тот, кто абсолютно не знаком с Кингом и историей этого фильма. К сожалению сейчас таких очень много. Если вы ждали или ждете фильм от которого ваше нижнее белье поменяет цвет в коричневый, это не тот случай! Это так же и не тупоголовые монстры или вечно живущие духи прыгающие на вас когда музыка затихает. Это ужасы не для всех. Кинг и отличается тем, что это страх подсознания о котором он и рассказывает. Почти в каждом фильме основное зло так или иначе связанно с внутреннем страхом человека ( темнота, одиночество, детские страхи, и т.д.) и преподносит он это не похабно! а так как и ты их испытываешь! Почитайте его книги, почти в каждой вам что то будет близко. Режиссер красавчег! Очень хорошо передал антураж и атмосферу, я даже после этого старую постановку пересмотрел. Скажу так что и оператор красауэлла! Так ракурсы подбирать! Да это просто огонь! Про Танцующего клоуна молчу, аплодирую стоя! Вообще скажу так, фильм не для всех, это больше интеллектуальные ужасы ! Кинга не стоит смотреть как один из проектов Голливуда с жутью и криками в темноте! Для этого ищите другие фильмы и смотрите пилы, яявления, аналы упс астралы ))))
15 сентября 2017, 17:04 Ответить
sgotovetskiy 16 сентября 2017, 14:49
Оценка
Фильм шедевральный, всем советую!
16 сентября 2017, 14:49 Ответить
SKY 16 сентября 2017, 16:34
Оценка
Фильм отличный, хожу на хорроры не часто, но этот прям впечатлил... если не считать толпы гопников, которые громко разговаривали и пытались шутить
9/10 - смотреть всем )
16 сентября 2017, 16:34 Ответить
Динара Галимова 17 сентября 2017, 00:45
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 14 сентября 2017, 17:50
Оценка
Добрый вечер, до какого числа и в какое время будет идти фильм в городе Лениногорск? 🎈
17 сентября 2017, 00:45 Ответить
dk 17 сентября 2017, 13:39
Оценка
Очень неплохо, не знаю кому оно там не по книге, но примерно так я себе все и представлял
17 сентября 2017, 13:39 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2017, 14:43
в ответ на сообщение Динара Галимова от 17 сентября 2017, 00:45
Динара, доброе утро! :)
В вашем городе фильм будет идти в кинозале до 20 сентября. Сеанс в 20:30, стоимость билета 200 рублей.
Приятного отдыха!
17 сентября 2017, 14:43 Ответить
Сергей Ураков 17 сентября 2017, 22:55
Оценка
Чушь, зря потратили время!
17 сентября 2017, 22:55 Ответить
Костя Прохоров 18 сентября 2017, 15:26
А есть тебе 15 лет можно придти на фильм
18 сентября 2017, 15:26 Ответить
Екатерина Смирная 19 сентября 2017, 14:38
Оценка
здравствуйте , а в Серове сеанс точно в21:45?
19 сентября 2017, 14:38 Ответить
Киноафиша.инфо 19 сентября 2017, 14:41
в ответ на сообщение Екатерина Смирная от 19 сентября 2017, 14:38
Екатерина, добрый вечер!
Да, сеансы в Серове: 15:30, 21:45.
19 сентября 2017, 14:41 Ответить
Regina Nurgalieva 21 сентября 2017, 09:53
Оценка
Очень понравился до середины, дальше можно не смотреть!
21 сентября 2017, 09:53 Ответить
Таня Плетминцева 23 сентября 2017, 19:52
Оценка
Извините,а скажите пожалуйста а в ульяновске,в понедельник будет фильм оно??
23 сентября 2017, 19:52 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 10:58
в ответ на сообщение Таня Плетминцева от 23 сентября 2017, 19:52
Татьяна, доброе утро!
Конечно :)
Выбираете в настройках город Ульяновск, переходите на фильм, листаете вниз - там будет расписание всех кинотеатров вашего города.
Если уточните ближайший к вам кинотеатр, сможем подсказать сеансы именно в нем :)
25 сентября 2017, 10:58 Ответить
Елена Павлова 27 сентября 2017, 13:22
Оценка
Каждые 27 лет Оно возвращается или Как я провел это лето.

"Оно" - один из самых популярных романов "мастера ужаса" Стивена Кинга. Но я его не читала, поэтому сравнивать не буду)

Я специально посмотрела экранизацию 1990 года, которую многие считают весьма удачной, и я тоже. Трудно не заметить, как великолепно играет Тим Карри, благодаря ему демонический клоун Пеннивайз даже в наше время остается жутким.

Новый фильм априори будут сравнивать, поэтому задача перед командой Мускетти была сложная. Но подумайте, сколько вообще экранизаций можно назвать удачными? А сколько удачных экранизаций - ремейков вы знаете? Единицы. Этот фильм один из них.

В фильме три яркие концепции. Первая, и самая главная, концепция - настоящий ужас несет не страшный клоун, а реальность, которая окружает детей. Вторая - мощнейший микс всех оттенков хоррора. С современными технологиями и визуальными эффектами этот фильм вообще сложно сравнивать с его предшественником. Третья - атмосфера настоящей дружбы, со всеми этими фразочками и подколами. Все ребята смотрятся весьма гармонично и играют талантливо. Сплетение всех концепций дает, действительно, качественный фильм.

Если говорить о минусах, то, на мой взгляд, решение заменить водопроводные трубы на клишированный (самый стремный, мрачный, разрушенный) дом было неудачным, слишком предсказуемо. А финал с его сказочными поцелуями, пожалуй, переплюнул по абсурдности экранизацию 1990го.

В остальном, "Оно" хорошо сложен и здорово реализован. Фильм заставляет смеяться и заставляет бояться.

Кстати, примерно за полгода до выхода фильма был устроен специальный показ для Стивена Кинга. И ему новая версия «Оно» неожиданно приглянулась.

8 из 10
27 сентября 2017, 13:22 Ответить
Эльвира Алексеева 28 сентября 2017, 15:59
Здравствуйте,а в Можге до какого числа будет это фильм? и будет ли он идти ещё в субботу?
28 сентября 2017, 15:59 Ответить
Киноафиша.инфо 28 сентября 2017, 23:09
в ответ на сообщение Эльвира Алексеева от 28 сентября 2017, 15:59
Эльвира, добрый вечер! Скорее всего в субботу ещё будет идти, уточним для вас информацию утром.
28 сентября 2017, 23:09 Ответить
Виктория Кузьмина 10 октября 2017, 15:25
Здравствуйте а можно спарасить а был фильм городе с вирске оно и еще раз будут показывать его и когда и восколь время .
10 октября 2017, 15:25 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2017, 15:32
в ответ на сообщение Виктория Кузьмина от 10 октября 2017, 15:25
Виктория, добрый день. Данный фильм в вашем городе показывать больше не будут, увы.
10 октября 2017, 15:32 Ответить
Виктория Кузьмина 10 октября 2017, 15:36
Спс извеняюсь а какие фильмы еще будут на пример завтра и после завтра и вкокое время пожалуйста
10 октября 2017, 15:36 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2017, 16:13
в ответ на сообщение Виктория Кузьмина от 10 октября 2017, 15:36
Виктория, в Кинозале 7 небо в Свирске идут следующие фильмы: "Крым", "Про любовь. Только для взрослых", "Мульт в кино № 59".
Подробности можно уточнить по номеру телефона +7 (39573) 222-09.
10 октября 2017, 16:13 Ответить
Виктория Кузьмина 10 октября 2017, 16:16
Спс большое
10 октября 2017, 16:16 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2017, 18:07
в ответ на сообщение Виктория Кузьмина от 10 октября 2017, 16:16
Пожалуйста :)
10 октября 2017, 18:07 Ответить
Александра Шаповал 31 марта 2018, 17:17
Клоун должен умереть
Новая экранизация романа Стивена Кинга (точнее, первой его части - будет продолжение), снятая режиссером Андресом Мускетти и вышедшая на экраны в сентябре 2017 года, вызвала немало споров: несмотря на радушный прием критики, многие поклонники Кинга могли бесконечно придираться к деталям, тогда как сам писатель заявил: «Ремейк Энди Мускетти превзошёл все мои ожидания. Расслабьтесь. Подождите. И наслаждайтесь».
​​​​​​​Действительно, фильм, если отойти от его жанровой принадлежности: закрыть глаза на традиционные скримеры и прямолинейный ужастиковый грим, даже для прохладно (или наоборот - слишком трепетно) относящихся к жанру превращается, прежде всего, в славную и самодостаточную историю взросления; учит важности дружбы, взаимопомощи и неприятию любого насилия, что особенно актуально для нашего времени, когда его формы становятся более интимными и замалчиваемыми. Он отлично говорит о природе страха, обозначенной Кингом. Мистическая субстанция, питающаяся нашими сомнениями, ненавистью, унынием - и принимающая соответствующую каждому частному случаю форму - разве это не знакомо всем и каждому? Фактические ужасы, с которыми мы сталкиваемся - порождение наших собственных игр разума, и борьба с причиной этих ужасов - самое важное, что нам всем предстоит. Тогда не будет ни клишированных клоунов, ни оживших картин Модильяни, ни рек крови в ванной. Тогда, осознав природу страха, станет возможна только одна дверь: «Уже не страшно». Все страхи в нашей голове - и даже детям удается осознать это и преодолеть, конечно же, с помощью доверия (и веры!) друг другу, поддержки, открытости и работы над собой - и стать на шаг (больший, чем у иных по паспорту «взрослых») взрослее.Это по-настоящему хороший фильм-мотиватор. И так, прежде всего, думается, и стоит рассматривать эту историю - не столько (и не сколько!) как страшную, а трепетную, нежную и очень душевную: об ужасах взросления и их преодолении. Этим фильм напоминает культовую классику о взрослении - от «Останься со мной» до уже заслуживших статус оной «Странных дел» (что не может не перекликаться и с появлением в одной из главных ролей звезды сериала - Финна Вулварда). К слову, подростковый актерский состав, так честно, харизматично и с юмором воплощающий типажи своих героев, дает фору взрослым и здесь, заполняя своими юностью, бесстрашием и оптимизмом весь мир фильма. Даже у самого хтонического Зла попросту нет никаких шансов, когда в мире так пронзительно царят дружба, тепло и любовь.
31 марта 2018, 17:17 Ответить
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