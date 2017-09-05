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Старший брат Джорджи болеет и не может пойти с ним погулять, но Билл (Джейден Либерер) сделал подарок братишке – смастерил из бумаги суденышко и старательно смазал его парафином. Теперь кроха в желтом дождевике (Джексон Роберт Скотт), любуясь корабликом и лихо шлепая по лужам, бежит за ним прямо к погибели. В водостоке, куда угодил подарок Билла, притаился клоун (Билл Скарсгард). Он очарует ребенка, рассмешит и вызовет доверие, напугает и сцапает. На летних каникулах Билл и его друзья…