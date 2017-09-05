Старший брат Джорджи болеет и не может пойти с ним погулять, но Билл (Джейден Либерер) сделал подарок братишке – смастерил из бумаги суденышко и старательно смазал его парафином. Теперь кроха в желтом дождевике (Джексон Роберт Скотт), любуясь корабликом и лихо шлепая по лужам, бежит за ним прямо к погибели. В водостоке, куда угодил подарок Билла, притаился клоун (Билл Скарсгард). Он очарует ребенка, рассмешит и вызовет доверие, напугает и сцапает. На летних каникулах Билл и его друзья…
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во сколько и сколько стоит?
Уточните, пожалуйста, город.
Расписания сеансов кинотеатра Октябрь в вашем городе пока нет. Как только оно появится, мы сразу вам сообщим! :)
Да, конечно! Сеансы: 14:40, 21:00, 23:10.
Приятного просмотра! Обязательно поделитесь потом впечатлениями о фильме :)
27 лет спустя. Зло возвращается.
Каждый раз, когда выходит экранизация очередного романа Стивена Кинга, я вспоминаю цитату из Игры Престолов (Джордж Мартин «Буря мечей КНИГА II»): «Безумие и величие - это две стороны одной монеты. Каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету, и весь мир, затаив дыхание, следит, какой стороной она ляжет».В этом году фраза более чем просто актуальна – на экраны вышло аж два фильма основанных на произведениях Короля ужасов: «Темная башня» и «Оно». И если «Темная башня» получила в основном отрицательные отзывы кинокритиков, то драматический фильм ужасов, снятый Андресом Мускетти по роману Стивена Кинга «Оно» был принят очень тепло. Его ждали с каким-то возвышенным трепетом и замиранием сердца, и фильм не подвел.
Скорее всего этого фильма в прокате в вашем городе не будет.
Завтра уточним для вас данную информацию.
Конечно, данный фильм уже идет во всех кинотеатрах Грозного. Выбирайте ближайший кинотеатр, удобный сеанс и покупайте билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди :)
На 16 число?
Да, 16 сентября фильм еще будет идти в вашем городе. Расписание обновится чуть позднее, сможете выбрать удобный сеанс и купить билеты онлайн :)
хороший фильм, качественная картинка и игра актёров.
напомнил мне старого доброго Фреди Крюггера ;))
К сожалению, данного фильма в прокате в Городце не будет.
В вашем городе будут показывать в формате 2D.
Да, сеансы на оба дня: 14:05, 18:55, 22:25.
9/10 - смотреть всем )
В вашем городе фильм будет идти в кинозале до 20 сентября. Сеанс в 20:30, стоимость билета 200 рублей.
Приятного отдыха!
Да, сеансы в Серове: 15:30, 21:45.
Конечно :)
Выбираете в настройках город Ульяновск, переходите на фильм, листаете вниз - там будет расписание всех кинотеатров вашего города.
Если уточните ближайший к вам кинотеатр, сможем подсказать сеансы именно в нем :)
"Оно" - один из самых популярных романов "мастера ужаса" Стивена Кинга. Но я его не читала, поэтому сравнивать не буду)
Я специально посмотрела экранизацию 1990 года, которую многие считают весьма удачной, и я тоже. Трудно не заметить, как великолепно играет Тим Карри, благодаря ему демонический клоун Пеннивайз даже в наше время остается жутким.
Новый фильм априори будут сравнивать, поэтому задача перед командой Мускетти была сложная. Но подумайте, сколько вообще экранизаций можно назвать удачными? А сколько удачных экранизаций - ремейков вы знаете? Единицы. Этот фильм один из них.
В фильме три яркие концепции. Первая, и самая главная, концепция - настоящий ужас несет не страшный клоун, а реальность, которая окружает детей. Вторая - мощнейший микс всех оттенков хоррора. С современными технологиями и визуальными эффектами этот фильм вообще сложно сравнивать с его предшественником. Третья - атмосфера настоящей дружбы, со всеми этими фразочками и подколами. Все ребята смотрятся весьма гармонично и играют талантливо. Сплетение всех концепций дает, действительно, качественный фильм.
Если говорить о минусах, то, на мой взгляд, решение заменить водопроводные трубы на клишированный (самый стремный, мрачный, разрушенный) дом было неудачным, слишком предсказуемо. А финал с его сказочными поцелуями, пожалуй, переплюнул по абсурдности экранизацию 1990го.
В остальном, "Оно" хорошо сложен и здорово реализован. Фильм заставляет смеяться и заставляет бояться.
Кстати, примерно за полгода до выхода фильма был устроен специальный показ для Стивена Кинга. И ему новая версия «Оно» неожиданно приглянулась.
8 из 10
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Новая экранизация романа Стивена Кинга (точнее, первой его части - будет продолжение), снятая режиссером Андресом Мускетти и вышедшая на экраны в сентябре 2017 года, вызвала немало споров: несмотря на радушный прием критики, многие поклонники Кинга могли бесконечно придираться к деталям, тогда как сам писатель заявил: «Ремейк Энди Мускетти превзошёл все мои ожидания. Расслабьтесь. Подождите. И наслаждайтесь».
Действительно, фильм, если отойти от его жанровой принадлежности: закрыть глаза на традиционные скримеры и прямолинейный ужастиковый грим, даже для прохладно (или наоборот - слишком трепетно) относящихся к жанру превращается, прежде всего, в славную и самодостаточную историю взросления; учит важности дружбы, взаимопомощи и неприятию любого насилия, что особенно актуально для нашего времени, когда его формы становятся более интимными и замалчиваемыми. Он отлично говорит о природе страха, обозначенной Кингом. Мистическая субстанция, питающаяся нашими сомнениями, ненавистью, унынием - и принимающая соответствующую каждому частному случаю форму - разве это не знакомо всем и каждому? Фактические ужасы, с которыми мы сталкиваемся - порождение наших собственных игр разума, и борьба с причиной этих ужасов - самое важное, что нам всем предстоит. Тогда не будет ни клишированных клоунов, ни оживших картин Модильяни, ни рек крови в ванной. Тогда, осознав природу страха, станет возможна только одна дверь: «Уже не страшно». Все страхи в нашей голове - и даже детям удается осознать это и преодолеть, конечно же, с помощью доверия (и веры!) друг другу, поддержки, открытости и работы над собой - и стать на шаг (больший, чем у иных по паспорту «взрослых») взрослее.Это по-настоящему хороший фильм-мотиватор. И так, прежде всего, думается, и стоит рассматривать эту историю - не столько (и не сколько!) как страшную, а трепетную, нежную и очень душевную: об ужасах взросления и их преодолении. Этим фильм напоминает культовую классику о взрослении - от «Останься со мной» до уже заслуживших статус оной «Странных дел» (что не может не перекликаться и с появлением в одной из главных ролей звезды сериала - Финна Вулварда). К слову, подростковый актерский состав, так честно, харизматично и с юмором воплощающий типажи своих героев, дает фору взрослым и здесь, заполняя своими юностью, бесстрашием и оптимизмом весь мир фильма. Даже у самого хтонического Зла попросту нет никаких шансов, когда в мире так пронзительно царят дружба, тепло и любовь.
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