Хорроры и ужастики о маньяках – особое кинематографическое ответвление, пронизанное беспомощным страхом жертвы и безумной непредсказуемостью психопата.

Пять самых пугающих фильмов ужасов про маньяков

В киноподборке про маньяков собраны зрелищные или психологически пугающие киноленты от зарубежных режиссеров и сценаристов. Триллеры и фильмы ужасов заставят понервничать кого угодно. Но однозначно доставят удовольствие истинным поклонникам страшного кино и бегающих по коже мурашек.

«Пила: Игра на выживание», 2004

Дебютное полнометражное детище творческого тандема, состоящего из кинорежиссеров Джеймса Вана и Ли Уоннела, дало старт популярнейшему циклу жутких хорроров про социопата-убийцу Джона Крамера. Зритель увидит грязный заброшенный подвал – сначала в кромешной темноте, а потом при ярком свете лампы. В самом центре комнаты лежит истерзанное мертвое тело. Но здесь есть и живые люди – во всяком случае, пока что они живы. Это Лоуренс Гордон и Адам – две жертвы, прикованные к трубопроводным трубам. Раз, два, три… смертоносная игра уже в процессе.

«Техасская резня бензопилой», 1974

Культовый слэшер от американского «маэстро ужастиков» Тоуба Хупера создан в лучших традициях кровавого жанра. Популярная медиафраншиза стартовала в октябре 1974-го. В сюжетной канве киноцикла лежит борьба на выживание, происходящая между компанией молодых людей и преследующим их убийцей-психопатом с отвратительным прозвищем Кожаное лицо. Кроме того, в фильмах фигурируют родственники маньяка, являющиеся каннибалами. Дебютная кинолента франшизы создавалась наскоро в условиях скудного бюджета.

Тем не менее Хуперу удалось снять эталонный тематический фильм, частично основанный на реальных преступлениях серийного убийцы-некрофила по имени Эд Гин.

«Мизери», 1990

Это остросюжетная экранизация одноименного романа, написанного «королем ужасов» Стивеном Кингом. Режиссерское кресло занял американец Роб Райнер. Киноактриса Кэти Бэйтс, сыгравшая главную героиню фильма, заслуженно получила престижные кинопремии «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль. В центре сюжета – сумасшедшая фанатичка Энни Уилкс и попавший в аварию писатель Пол Шелдон. В этот раз Шелдон вновь собирался покинуть шумный город, чтобы побыть в тишине и сосредоточиться на писательской деятельности. Однако сильный снегопад становится причиной серьезного автомобильного происшествия посреди заснеженных гор. Бывшая медсестра спасает Пола и забирает к себе домой. С этого момента для писателя начинается ужасающая череда физических и душевных мучений.

Неужели любовь подтолкнет ополоумевшую поклонницу к изощренному убийству кумира?

«Не в себе», 2018

Экспериментальный психологический триллер Стивена Содерберга с Клэр Фой и Джошуа Леонардом снимался на смартфон iPhone 7 Plus. В центре событий молодая женщина, вынужденная покинуть родной город по причине сталкинга. Странный преследователь по имени Дэвид Страйн пугал эмоционально травмированную Сойер Валентини своим навязчивым поведением. Девушка нуждается в медицинской помощи, поэтому обращается за консультацией в психиатрическую больницу. В итоге Сойер оказывается насильно прикованной к больничной койке, а самый страшный кошмар героини снова становится явью.

«Молчание ягнят», 1991

Психологический триллер Джонатана Демми является шикарной напряженной экранизацией романа Томаса Харриса, посвященного невероятно умному и ужасно непредсказуемому Ганнибалу Лектеру. Оскароносный фильм входит в состав киносерии, где роль спятившего психиатра исполнил Энтони Хопкинс. Интересно, что Хопкинс удостоился «Оскара» буквально за пятнадцатиминутное пребывание на экране.