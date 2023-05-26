Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером

23 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто ценит в кино экшен и не любит отвлекаться на сюжетные тонкости.

В марте в российский прокат вышла четвертая часть франшизы о наемном убийце, собаку которого не стоило трогать. Баба-яга, сыгранный Киану Ривзом, в финальной части защищается от армии головорезов, насылаемой разодетым криминальным авторитетом по кличке Маркиз в исполнении Билла Скарсгарда («Оно»). Бессменный автор «Уиков» Чад Стахелски вновь поставил чистый боевик, где изобретательность хореографии драк важнее, чем закрученный сюжет. Уик танцует, раздавая удары, выстрелы и стиль. Лоуренс Фишберн дарит надежное оружие, Иэн Макшейн дарит ценные советы. Все действие — в Париже, Японии, Берлине — подчинено абсолютно оголтелой и отупляющей зрелищности экшен-сцен. Киану Ривз еще появится в спин-оффе «Балерина» с Аной де Армас в главной роли, однако в режиссерском кресле вместо Стахельски будет Лен Уайзман, автор двух частей «Другого мира».

Джон Уик — 4

23 мая, Max

Кому смотреть: тем, кто на вопрос о своем возрасте честно отвечает: 12.

Сиквел про Билли Бэтсона, 17-летнего мальчишку, который умеет превращаться в супергероя лет сорока, добрался до стриминга Max (сложно поверить, но ребрендинг HBO Max все-таки состоялся). Во второй части Билли в привычном для себя, но необычном для DC шутливом тоне проговаривает и разбирается с новыми проблемами: руководство командой братьев и сестер, обеспеченной суперспособностями, дается ему нелегко, одолевает синдром самозванца на фоне взрослых и более успешных коллег вроде Аквамена, Бэтмена и Флэша, а тут еще с недобрыми намерениями заявляется Хелен Миррен, заполучившая волшебный жезл. Зарубежным критикам фильм показался вторичным и скучным, отчего они в 2023 году даже решили вменить в вину кинокомиксу обилие CGI. Некоторые, однако, традиционно похвалили исполнителя главной роли Закари Ливая и отметили, что фильм рассчитан на подростков.

Шазам! Ярость богов

25 мая, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит комедийный экшен и Арнольда Шварценеггера.

Голливудские звезды боевиков старой гвардии продолжают дебюты на телевидении. После Сильвестра Сталлоне, который впервые появился в сериале Тейлора Шеридана «Король Талсы», эстафету подхватывает Арнольд Шварценеггер. Легенда Голливуда играет агента ЦРУ, который скрывает от домочадцев свою секретную деятельность. Актер за свою долгую карьеру уже играл похожую роль в фильме «Правдивая ложь» с Джейми Ли Кертис. В новом комедийном экшен-сериале его герой долгие годы работал на правительство и даже не подозревал, что прямо под носом в спецслужбистки пошла и его дочь. Оба придумывали забавные отмазки и старались хранить свою тайну, но правда вышла наружу, так что теперь по стечению обстоятельств папа и дочка должны выполнить для ЦРУ особую миссию вместе. Партнершей Шварценеггера стала Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»). Создателем сериала выступил Ник Сантора, работавший сценаристом над «Кланом Сопрано», «Побегом» и «Джеком Ричером». Полный список режиссеров пока неизвестен, но в их команде точно будет Фил Абрахам, тоже причастный к «Сопрано», а еще к «Джеку Райану» и «Озарку».

Фубар

25 мая, START

Кому смотреть: любителям российских детективов.

Детективный сериал рассказывает о поиске пропавших детей в одном небольшом городе. Жертвы все сплошь из неблагополучных семей, так что родители даже не сильно озабочены их отсутствием. Следователь Оксана Кошкина берется распутать дело, чуть было не проигнорированное полицией. Она хватается за любые зацепки и постепенно понимает, что схема похищений гораздо обширнее, чем могло показаться. Параллельно она начинает вспоминать эпизоды из своего детства, которые могут быть связаны с преступлениями. Главную роль играет Анастасия Тодореску («Пассажиры»). Режиссером сериала стал Карен Оганесян, известный по работе над сериалом «Игра на выживание» и шпионским триллером «Герой». Кроме Тодореску, в касте Екатерина Вилкова, Анатолий Белый, Алёна Хмельницкая и другие.

Кошка

24 мая, Hulu

Кому смотреть: тем, кто ценит небольшие хоррор-проекты.

Еще один сериал про пропавших детей на этой неделе делает уклон в жанр хоррора. Речь в нем идет про культ в Австралии, где странная женщина по имени Адриана держит в одном доме молодых девушек из разных мест. Цель культа — очистить девушек от их совсем не пустяковых грехов. В это время женщина, чье прошлое каким-то образом связано с культом, вызывается найти девочек и вернуть их родителям. Главные роли сыграли две австралийские актрисы Миранда Отто («Лок и ключ») и Тереза Палмер («По соображениям совести»). По четыре эпизода шоу поставили Грейси Отто («Школа разбитых сердец») и Джеффри Уокер («Молодой Скала»). В команде сценаристов поработали Мэтт Кэмерон и Элиз Маккреди («Джек Айриш»).

Очистка

24 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто хотел посмотреть романтическую комедию, но больше про друзей, чем про любовников.

Уилл и Сильвая, пара бывших лучших друзей, встречаются после долгого перерыва и начинают общаться. Оба переживают кризис среднего возраста, и вновь обретенная близость, платонические, дружеские отношения переворачивают их жизни забавным образом. Вместе они влипают в дурацкие ситуации, развлекаются в клубах, прямо как подростки, и открывают для себя новые занятия. Главные роли исполняют Роуз Бирн и Сет Роген. Актеры уже работали в дуэте на фильмах «Соседи. На тропе войны». Среди создателей сериала — муж и жена Николас Столллер («Всегда говори "да"») и Франческа ДеБланко («Друзья с колледжа»). Сами Бирн и Роген выступили исполнительными продюсерами сериала.

Платонические отношения

24 мая, Disney +

Кому смотреть: тем, кто любит каст «Все везде и сразу».

Оскароносный блокбастер про китайскую прачку в мультивселенных «Все везде и сразу», кажется, закрепил тренд на актеров-американцев китайского происхождения. Вот Netflix выпускает очень успешную среди сериаломанов «Грызню», а вот Disney, и вовсе не заморачиваясь с названием, рассказывает историю тинейджера родом из Азии, который пытается разобраться со своей идентичностью и социализацией в белой американской культуре. С главным героем знакомят новичка из Тайваня, и оба мальчика неожиданно для себя погружаются в борьбу между богами из китайской мифологии. Шоу основано на одноименном комиксе Джин Люн Янга. Главную роль играет Бен Ван. Также в касте почти весь основной каст собственно «Все везде и сразу»: Мишель Йео, Стефани Сюй, Ке Хюи Куан, Джеймс Хун.

Американец китайского происхождения

22 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто обожает динозавров.

Документальный сериал про динозавров, спродюсированный Джоном Фавро, настолько понравился публике, что второй сезон не заставил долго ждать. Удивительные приключения динозавров самых разных видов воссозданы с помощью научных знаний о том, что происходило с утерянными видами 66 миллионов лет назад, и внушительных технологий компьютерной графики. В первом сезоне авторы сделали все, чтобы зрители могли сопереживать цифровым динозаврам. Закадровый голос, рассказывающий об устройстве доисторического мира и его обитателях, по-прежнему принадлежит выдающемуся натуралисту и телеведущему Дэвиду Аттенборо.