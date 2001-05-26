Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Меган Чарпентье

Меган Чарпентье

Megan Charpentier
Меган Чарпентье
Меган Чарпентье Megan Charpentier
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Меган Чарпентье

Родилась 26 мая 2001 года. Калифорния, США.

Фильмография Меган Чарпентье
Философия Фила
Философия Фила
драма, комедия 2019, Канада
5.0
Хижина
Хижина
драма 2017, США
6.0
Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Производитель игр
Производитель игр
приключения, семейный 2014, Аргентина / Канада / Италия
5.0
Мама
Мама
ужасы 2013, США
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши