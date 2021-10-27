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Джейден Мартелл

Jaeden Martell
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл Jaeden Martell
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Дата рождения
4 января 2003
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
170 см
Биография Джейдена Мартелла

Джейден Мартелл родился в Пенсильвании в 2003 году. В 2011 году вместе со своей матерью проехал всю страну, чтобы оказаться в Лос-Анджелесе, где началась его актерская карьера.

Джейдена Мартелла сразу заметили агенты после его участия в съемках нескольких рекламных роликов. В 2013 году он получил свою первую роль в кинематографе. Он сыграл юного Криса Эванса в фильме «Сердце вдребезги». В 2013 году Джейден получил главную роль в ленте «Святой Винсент» режиссера Теодора Мелфи, за которую был номинирован в категории «Лучший молодой актер» нескольких кинопремий, две из которых выиграл. Практически все проекты с участием молодого актера получают высокий рейтинг, а актерский талант Джейдена был отмечен немалым вниманием зрителей и критиков.

Несмотря на главные роли в нескольких больших проектах, известность пришла к Джейдену Мартеллу после выхода фильма по книге мастера ужасов Стивена Кинга «Оно». Там актер сыграл одного из главных персонажей – мальчика, который вместе со своими друзьями пытается противостоять древнему злу, поселившемуся в канализации. Во второй части «Оно» выросшего персонажа Джейдена представил Джеймс МакЭвой, а сам Джейден выступил только в эпизодической роли.

Интересные факты о Джейдене Мартелле
  • Отец Джейдена Мартелла –Уэсли Либерер – работает шеф-поваром;
  • Джейден – старший из трех детей своих родителей, у него есть два брата и сестра;
  • Джейден по происхождению на четверть кореец, у него также есть шотландские, немецкие, ирландские и бельгийские корни;
  • Джейден признался, что никогда не задумывался о карьере актера;
  • С первых этапов своей карьеры Джейден работал с такими именитыми актерами, как Билл Мюррей, Наоми Уоттс и Мелисса Маккарти;
  • Джейден участвовал в озвучке эпизода мультсериала «Американский папаша»;
  • Джейден Мартелл крепко сдружился с коллегами по фильму «Оно» и признался, что съемки в этом хорроре принесли ему наибольшее удовольствие из всех работ, в которых он участвовал.
Фильмография Джейдена Мартелла
Телефон мистера Харригана
ужасы 2022, США
0.0
Боги хеви-метал
Боги хеви-метал
комедия, драма, музыка 2022, США
6.0
Сторожка
Сторожка
ужасы, триллер, драма 2019, Великобритания / США
6.0
Отлив
Отлив
драма, триллер 2019, США
6.0
Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Книга Генри
Книга Генри
драма 2017, США
6.0
Специальный полуночный выпуск
Специальный полуночный выпуск
драма, фантастика 2016, США
6.0
Святой Винсент
Святой Винсент
комедия 2014, США
8.0
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Звезда «Мейр из Исттауна» Джо Типпет сыграет в фильме «Телефон мистера Харригана» по рассказу Стивена Кинга В ленте Netflix также участвуют Джейден Мартелл и Дональд Сазерленд. 
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27 октября 2021 15:56
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в экранизации рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» Съемки должны начаться уже в этом месяце.
Написать
4 октября 2021 11:59
Юные звезды «Оно» и «Тихого места» сыграют в ремейке «Пропащих ребят» Постановкой займется создатель сериала «Конец ***го мира». 
Написать
20 сентября 2021 11:33
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