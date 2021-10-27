Джейден Мартелл родился в Пенсильвании в 2003 году. В 2011 году вместе со своей матерью проехал всю страну, чтобы оказаться в Лос-Анджелесе, где началась его актерская карьера.

Джейдена Мартелла сразу заметили агенты после его участия в съемках нескольких рекламных роликов. В 2013 году он получил свою первую роль в кинематографе. Он сыграл юного Криса Эванса в фильме «Сердце вдребезги». В 2013 году Джейден получил главную роль в ленте «Святой Винсент» режиссера Теодора Мелфи, за которую был номинирован в категории «Лучший молодой актер» нескольких кинопремий, две из которых выиграл. Практически все проекты с участием молодого актера получают высокий рейтинг, а актерский талант Джейдена был отмечен немалым вниманием зрителей и критиков.

Несмотря на главные роли в нескольких больших проектах, известность пришла к Джейдену Мартеллу после выхода фильма по книге мастера ужасов Стивена Кинга «Оно». Там актер сыграл одного из главных персонажей – мальчика, который вместе со своими друзьями пытается противостоять древнему злу, поселившемуся в канализации. Во второй части «Оно» выросшего персонажа Джейдена представил Джеймс МакЭвой, а сам Джейден выступил только в эпизодической роли.