Люди Икс: Апокалипсис
– Со времен зарождения цивилизации ему поклонялись как богу. Его имя - Апокалипсис! Он – самый первый и могущественный мутант вселенной Marvel «Люди Икс» - накопил силы множества других мутантов и стал бессмертным. Пробудившись после тысячелетнего сна, он разочаровался в современном мире и поэтому набирает команду мутантов во главе с Магнето, чтобы установить новый мировой порядок и возглавить его. В то время как судьба Земли висит на волоске, Рэйвен и профессор Икс объединяются, чтобы набрать группу молодых Людей Икс для спасения человечества от полного уничтожения.
согласна, но они классные, так отлично мозги перегружает :-)
Настолько утрированными и нелепыми Люди Х, еще никогда не были. Сьемки видимо проходили в пустынном Шарм Эль Шейхе)). На Фассбендера с Маккэвоем без слез не взглянешь)). Да и вобще, запаситесь дурью перед фильмом, это единственное что вас спасет от побега из зала!
Заметно очень много сюжетных "дыр", видно, что довольно много упущено, из-за этого не проглядывается должное понимание героев (мотивации, решений и т.д).
Плюс лично для себя я пока заметил, что сделать относительно крупные схватки, с участием множества героев, что были показаны в том же последнем "Первом Мстителе: Противостояние" и в этом фильме, довольно сложная задача для нынешних киноделов, и получается довольно, сухо.
Смотреть советую, пока фильмы про комикс-героев, на мой взгляд, не скатились в однообразный конвейер. // 8 из 10 //
