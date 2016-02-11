Меню
Дата публикации: 6 мая 2016
Люди Икс: Апокалипсис – Со времен зарождения цивилизации ему поклонялись как богу. Его имя - Апокалипсис! Он – самый первый и могущественный мутант вселенной Marvel «Люди Икс» - накопил силы множества других мутантов и стал бессмертным. Пробудившись после тысячелетнего сна, он разочаровался в современном мире и поэтому набирает команду мутантов во главе с Магнето, чтобы установить новый мировой порядок и возглавить его. В то время как судьба Земли висит на волоске, Рэйвен и профессор Икс объединяются, чтобы набрать группу молодых Людей Икс для спасения человечества от полного уничтожения.
Tatvas 11 февраля 2016, 21:29
Цитата (Kassich, 08/06/2014 - 20:10:33):

согласна, но они классные, так отлично мозги перегружает :-)
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
DreamMaster 26 апреля 2016, 10:12
Гнать надо бы Дженнифер Лоуренс из картины пока всё не испортила...
26 апреля 2016, 10:12 Ответить
Uzik 19 мая 2016, 14:32
Ничего нового, но смотреть интересно. Любителям жанра стоит посмотреть.
19 мая 2016, 14:32 Ответить
Toporock 20 мая 2016, 14:36
Откровенно смешно! Иногда сильно смешно, иногда очень грустно)).
Настолько утрированными и нелепыми Люди Х, еще никогда не были. Сьемки видимо проходили в пустынном Шарм Эль Шейхе)). На Фассбендера с Маккэвоем без слез не взглянешь)). Да и вобще, запаситесь дурью перед фильмом, это единственное что вас спасет от побега из зала!
20 мая 2016, 14:36 Ответить
SKY 20 мая 2016, 16:42
гггг ))))
20 мая 2016, 16:42 Ответить
Toporock 21 мая 2016, 02:25
http://www.youtube.com/watch?v=OdGpDuzEOKo
21 мая 2016, 02:25 Ответить
Эльвира Хмелькова (Антокина) 24 мая 2016, 04:18
Оценка
Посмотрели... и пожалели потраченного времени. Очень жаль и обидно за предыдущие фильмы. Действительно фильм нелепый, много киноляпов и не состыковок с предыдущими фильмами.
24 мая 2016, 04:18 Ответить
Patronm4 27 мая 2016, 01:02
Оценка
В общем фильм получился хорошим, но далеко не идеальным, оглядываясь на тот же "Дни минувшего будущего". На первый взгляд всё на уровне, а после просмотра остаётся много вопросов, на которые никак не ответить, будь ты фанатом, читающим эти бесчисленные комиксы, или же будь ты просто любителем (как, например, я), знающим, что и как, кто есть кто и так далее..
Заметно очень много сюжетных "дыр", видно, что довольно много упущено, из-за этого не проглядывается должное понимание героев (мотивации, решений и т.д).
Плюс лично для себя я пока заметил, что сделать относительно крупные схватки, с участием множества героев, что были показаны в том же последнем "Первом Мстителе: Противостояние" и в этом фильме, довольно сложная задача для нынешних киноделов, и получается довольно, сухо.
Смотреть советую, пока фильмы про комикс-героев, на мой взгляд, не скатились в однообразный конвейер. // 8 из 10 //
27 мая 2016, 01:02 Ответить
Сергей Антонин 2 июня 2016, 00:13
Чушь полнейшая, пожалел что сходил, сценарий ниочём, темболее снявши предыдущие серии, нелепый фильм, для мальчиков и девочек до 13 лет которые ещё верят что добро побеждает зло в любом случаи!! сказка одним словом для деток только!!! Убедительно советую не ходить на этот отстой, если только тем кто не верит и хотел бы сам в этом убедиться!!
2 июня 2016, 00:13 Ответить
Валера Марочнов 14 июня 2016, 15:53
Оценка
Фильм класс мне пондравился момент где этот не помню как его завут такой быстрый спасал всех и там ещё музыка ишрала
14 июня 2016, 15:53 Ответить
Александр Усатенко 17 июня 2016, 02:42
Оценка
Мне Понравилось!)
17 июня 2016, 02:42 Ответить
