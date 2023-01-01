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Люди Икс: Апокалипсис Люди Икс: Апокалипсис
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Апокалипсис Люди Икс: Апокалипсис, 2016: актеры и роли
X-Men: Apocalypse Люди Икс: Апокалипсис 2016 / США
7.6 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Люди Икс: Апокалипсис, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Эван Питерс Эван Питерс Evan Peters Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan Софи Тернер Софи Тернер Sophie Turner Лукас Тилл Лукас Тилл Lucas Till Джош Хелман Josh Helman Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Оливия Манн Оливия Манн Olivia Munn
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