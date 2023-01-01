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Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис, 2016: актеры и роли
X-Men: Apocalypse
Люди Икс: Апокалипсис
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
77
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Люди Икс: Апокалипсис, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Николас Холт
Nicholas Hoult
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Эван Питерс
Evan Peters
Хью Джекман
Hugh Jackman
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Роуз Бирн
Rose Byrne
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Софи Тернер
Sophie Turner
Лукас Тилл
Lucas Till
Джош Хелман
Josh Helman
Александра Шипп
Alexandra Shipp
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
Оливия Манн
Olivia Munn
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