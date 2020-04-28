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Майкл Догерти
Майкл Догерти
Michael Dougherty
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Майкл Догерти
Michael Dougherty
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Дата рождения
28 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Майкла Догерти
Родился 28 октября 1974 года. Коламбус, Огайо, США.
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Фильмография Майкла Догерти
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения
2019, США
7.0
Крампус
фэнтези, ужасы, комедия
2015, США
6.0
Кошелек или жизнь
ужасы, комедия, драма, триллер
2009, США
8.0
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От режиссера «Хэллоуина»: HBO снимет сериал по «Восставшему из ада»
Культовый хоррор получит продолжение.
Написать
28 апреля 2020 14:59
Майкл Догерти хочет поставить приквел «Годзиллы» о юности монстра
Впрочем, судя по всему, такой фильм пока никто не собирается снимать.
Написать
27 апреля 2020 09:40
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