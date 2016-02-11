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Мутант всемогущий Эн Сабах Нур спал две с половиной тысячи лет. Или больше – он уже сам сбился со счета. Собственно, он спал бы и дальше, но фанатикам, жаждущим очередного пришествия Нура, удалось его разбудить. Общения, правда, не получилось: неверные поклонники сразу же дали деру, и Эн Сабаху – первому мутанту, рожденному еще до того как родилось само время – пришлось знакомиться с современными порядками в одиночку. Кадр из фильма «Люди Икс:…