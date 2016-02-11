Мутант всемогущий Эн Сабах Нур спал две с половиной тысячи лет. Или больше – он уже сам сбился со счета. Собственно, он спал бы и дальше, но фанатикам, жаждущим очередного пришествия Нура, удалось его разбудить. Общения, правда, не получилось: неверные поклонники сразу же дали деру, и Эн Сабаху – первому мутанту, рожденному еще до того как родилось само время – пришлось знакомиться с современными порядками в одиночку. Кадр из фильма «Люди Икс:…
согласна, но они классные, так отлично мозги перегружает :-)
Настолько утрированными и нелепыми Люди Х, еще никогда не были. Сьемки видимо проходили в пустынном Шарм Эль Шейхе)). На Фассбендера с Маккэвоем без слез не взглянешь)). Да и вобще, запаситесь дурью перед фильмом, это единственное что вас спасет от побега из зала!
Заметно очень много сюжетных "дыр", видно, что довольно много упущено, из-за этого не проглядывается должное понимание героев (мотивации, решений и т.д).
Плюс лично для себя я пока заметил, что сделать относительно крупные схватки, с участием множества героев, что были показаны в том же последнем "Первом Мстителе: Противостояние" и в этом фильме, довольно сложная задача для нынешних киноделов, и получается довольно, сухо.
Смотреть советую, пока фильмы про комикс-героев, на мой взгляд, не скатились в однообразный конвейер. // 8 из 10 //
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