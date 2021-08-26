Содержание:

Фильмы Брайана Сингера

- Брайан Сингер – «Подозрительные лица»

- Брайан Сингер – «Способный ученик»

- Брайан Сингер – «Люди Икс»

- Брайан Сингер – «Богемская рапсодия»

Брайан Сигер – Личная жизнь

Брайан Сингер – американский кинорежисссёр, продюсер, сценарист и основатель компании «Bad Hat Harry Productions», названной в честь строчки из его любимого фильма «Челюсти». Брайан Сингер работал над фильмами «Подозрительные лица», «Люди Икс», «Операция “Валькирия”», «Богемская рапсодия», а также сериалами «Доктор Хаус» и «Легион». Обладатель премии BAFTA за картину «Подозрительные лица».

Фильмы Брайана Сингера

Брайан Сингер родился в Нью-Йорке 17 сентября 1953 года. Его усыновили Грейс Синден, защитница дикой природы, и бизнесмен Норберт Дейв Сингер. Своё детство будущий режиссёр провёл в еврейском квартале Вест Виндзор в Нью-Джерси. Будучи большим поклонником кино, он начал снимать собственные фильмы на 8-миллиметровую плёнку еще в подростковом возрасте. После окончания школы он перебрался в Нью-Йорк, чтобы учиться в престижной Школе изобразительных искусств. Затем он перебрался в Лос-Анджелес, где получал степень бакалавра в Университете Южной Калифорнии. Именно в этот период Брайан Сингер твёрдо решил во что бы то ни стало стать режиссёром.

После выпуска в 1989 году он снял короткометражный фильм «Львиный ров», которым заинтересовалась японская продюсерская компания. В фильме главную роль сыграл Итан Хоук, а партнёром Сингера по съёмкам стал школьный друг Джон Оттмен, с которым они сотрудничают и по сей день.

Брайан Сингер – «Подозрительные лица»

Следующей картиной Брайана Сингера стал фильм «Общественный доступ», получивший приз на кинофестивале «Санденс». Сингера заметили в профессиональной среде.

Прорывом в карьере режиссёра становится следующий фильм – «Подозрительные лица». Брайан Сингер продолжил работать со своими друзьями – сценаристом «Общественного доступа» Кристофером Маккуори и Джоном Оттменом, который написал музыку к фильму помогал с монтажом картины. Критики и зрители высоко оценили криминальный триллер про пятерых преступников на опасном задании. Главные роли в картине «Подозрительные лица» исполнили Стивен Болдуин, Гэбриел Бирн, Бенисио дель Торо, Кевин Спейси. Последнему роль в ленте принесла первую в карьере премию «Оскар».

Брайан Сингер – «Способный ученик»

В 1998 году Сингер снял один из лучших триллеров – экранизацию повести Стивена Кинга «Способный ученик». В центре сюжета картины – школьник Тодд Боуден, который узнаёт в своём пожилом соседе нацистского военного преступника. В фильме снялись Бред Ренфро и Иэн МакКеллен. На съёмках фильма Брайан Сингер был обвинен в причинении эмоционального ущёрба и вмешательстве в личную жизнь несколькими мальчиками, которых режиссёр просил сняться обнаженными в сцене в душе. Иск был отклонён ввиду недостатка доказательств.

Брайан Сингер – «Люди Икс»

В 2000 году Иэн МакКеллен снова снялся у Брайана Сингера в блокбастере «Люди Икс». Лента о супергероях вселенной Marvel принесла режиссёру награду журнала «Empire». В последствии Сингер снимет ещё 3 фильма о мутантах – «Люди Икс 2», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис». Режиссёра приглашали снимать и третью часть трилогии о людях Икс в 2006 году, но Сингер отказался в пользу картины «Возвращение Супермена».

Брайан Сингер – «Богемская рапсодия»

В 2016 году Брайан Сингер взялся за долгострой Голливуда – фильм о группе Queen «Богемская рапсодия». До него кресло режиссёра уже занимали Саша Барон Коэн и Декстер Флетчер. На роль Фредди Меркьюри взяли исполнителя главной роли в сериале «Мистер Робот» Рами Малека. Однако, Сингеру не удалось завершить проект. Студия 20th Century Fox отстранила режиссёра в связи с непрофессиональным поведением: он редко появлялся на съёмках и часто конфликтовал с исполнителем главной роли. Съёмки фильма заканчивал уже Декстер Флетчер.

Брайан Сигер – Личная жизнь

Брайан Сигер – открытый бисексуал. Он не состоит в браке, но встречается с актрисой Мишель Клуни. 5 января 2015 года у пары родился сын – Уилльям Клуни-Сингер.