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Братец Лис и сестрица Кролик Кадр из фильма "Зверополис" Эй, кто сказал, что невозможное невозможно?! Пожалейте этого чудака – он ничего не слышал про Зверополис! А ведь «под небом голубым» «мегаполис золотой» все-таки есть! И любые мечты там сбываются – каждый зверь становится, кем захочет. Вот, например, пушистая малышка Джуди Хоппс. Ей так хотелось работать в полиции! Правда, кроликов, а тем более, барышень, туда никто никогда не брал, но разве…