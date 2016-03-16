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Зверополис Зверополис
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Zootopia Зверополис 2016 / США
8.4 Оцените
201 голос Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Зверополис»

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Братец Лис и сестрица Кролик Кадр из фильма "Зверополис" Эй, кто сказал, что невозможное невозможно?! Пожалейте этого чудака – он ничего не слышал про Зверополис! А ведь «под небом голубым» «мегаполис золотой» все-таки есть! И любые мечты там сбываются – каждый зверь становится, кем захочет. Вот, например, пушистая малышка Джуди Хоппс. Ей так хотелось работать в полиции! Правда, кроликов, а тем более, барышень, туда никто никогда не брал, но разве…

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yegorunya 16 марта 2016, 01:03
Оценка
Сходили на мультфильм 7 марта. Все смешные шутки показаны в трейлере, в остальном - ровный детективный сюжет, разве что не позволяющий заснуть. Рекомендую ограничиться трейлером и выбрать другой фильм.
16 марта 2016, 01:03 Ответить
Alice 13 апреля 2016, 18:41
Оценка
Прекрасный мультик! Очень веселый и познавательный! Друзья также, как и я довольны просмотром! Советую сходить!
13 апреля 2016, 18:41 Ответить
Александр Полониев 14 апреля 2016, 01:05
мульт нормальный, идти можно) с девушкой тоже, там есть про это... ну любовь типа) но показано без пошлости)
14 апреля 2016, 01:05 Ответить
Ольга Казакова 24 апреля 2016, 12:33
Мультфильм хороший только для ВЗРОСЛЫХ!!! Детям, тем более 6 лет смотреть его не интересно! Не к чему детям смотреть на подковерные офисные игры, политику и наркотики
24 апреля 2016, 12:33 Ответить
alex 30 мая 2016, 22:29
Оценка
весёленькое кино.
детско-наивное.
шестилетним точно не надо,наверное, чего-то там показывать, но на улице и в новостях всё ярче.
шутки в оригинале другие чуток. но мне сойдёт и так.
понравилось.
30 мая 2016, 22:29 Ответить
Андрей 18 июня 2016, 10:18
Оценка
очередной мультфильм для взрослых и не с очень интересным сюжетом!
хотя "прорисован" красиво
4 из 10ти, это максимум
18 июня 2016, 10:18 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 11:58
Такой сладкий мультик! Смотрела с молодым человеком, обоим понравилось:)))
Герои милые, прорисовка красивая, пусть и наивно все так и по-детски, но я пересмотрела бы еще раз :)
27 октября 2017, 11:58 Ответить
Савелий Чиспияков 21 мая 2022, 07:24
Оценка
Шёл 2022 год, я фанат этого мультфильма с самого первого его просмотра, ходил на премьеру 3 марта 2016 года:)\nЯ до сих пор под восторгом, мульт прекрасен атмосферой, интересный сюжет\nДжуди и Ник просто тупо хорошо гармонирующие между собой звери(шипперы вошли в чат, и я тоже)\nЕсли вы его даже спустя 6 лет не посмотрели то советую(хотя кто это читает вообще)\nМультик на несколько раз(в смысле он не одноразовый) я вам клянусь)
21 мая 2022, 07:24 Ответить
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