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Александра Шипп
Александра Шипп
Alexandra Shipp
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Александра Шипп
Alexandra Shipp
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Дата рождения
16 июля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Александры Шипп
Родилась 16 июля 1991 года. Финикс, Аризона, США.
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Фильмография Александры Шипп
Тик-так... БУМ!
биография, драма, мюзикл
2021, США
8.0
Все радостные места
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Асоциальная сеть
триллер
2020, США
5.0
Вечность между нами
драма, фэнтези, мелодрама
2020, США
4.0
Путь домой
приключения, семейный
2019, США
8.0
Шафт
боевик, криминал, комедия
2019, США
6.0
Окей, Лекси!
комедия
2019, США
6.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения
2019, США
6.0
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Звезда мюзикла «Тик-так… БУМ!» Александра Шипп сыграет с Марго Робби в фильме «Барби»
Создатели фильма продолжают укомплектовывать актерский состав.
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21 марта 2022 13:11
Банда мстительниц борется против коррумпированных мужчин в трейлере триллера Asking For It
Главные роли сыграли Кирси Клемонс, Ванесса Энн Хадженс, Александра Шипп и Эзра Миллер.
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1 февраля 2022 11:41
Эндрю Гарфилд дожидается своего звездного часа в первом трейлере мюзикла «Тик-так, бум!»
Фильм станет режиссерским дебютом Лина-Мануэля Миранды.
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11 июня 2021 10:54
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