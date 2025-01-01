ApocalypseЭлохим, Пушан, Ра — меня называли по-разному на протяжении многих жизней. Я рожден смертью. Я был там, чтобы зажечь и раздуть пламя пробуждения человечества, чтобы привести в движение колесо цивилизации. И когда лес начинал гнить и требовал расчистки для нового роста, я был там, чтобы поджечь его.
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Апокалипсис[отправляет все ядерное оружие мира в космос]Всегда одно и то же, а теперь ещё это. Ни камней больше. Ни копий. Ни пращей. Ни мечей. Никакого оружия! Никаких систем! Хватит! Хватит сверхдержав... Такая вера в свои орудия, в свои машины. Можно стрелять из лука на Вавилонской башне, но никогда не поразишь бога!
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Jean Grey[Мистик]Увидеть тебя в тот день по телевизору изменило мою жизнь.
Peter MaximoffУ меня тоже. Хотя я всё ещё живу в подвале у мамы, но пфф. В остальном, эм... ну, почти ничего не изменилось. Я полный л#х.
[смеётся]
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АпокалипсисВы все — мои дети, и вы заблудились, потому что следуете за слепыми вождями. Эти ложные боги, системы слабых, они разрушили мой мир. Хватит.
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[после жестокого расправления с группой людей, убивших его жену и ребёнка]
Erik Lensherr[кричит в небо]ЭТО ТО, ЧЕГО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ? ЭТО ТО, КЕМ Я ЯВЛЯЮСЬ? Это то, кем я являюсь?
[разрыдается]
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Moira MacTaggert[открывает папку ЦРУ]С тех пор как в 73-м мире стало известно о мутантах, появились культы, которые видят в них некое второе пришествие или знак Бога. Я отслеживала один из таких. Они называют себя Ашур Эн Сабах Нур — в честь древнего существа, которого считают первым мутантом в истории.
Alex SummersЯ думал, мутанты начали появляться только в этом веке.
Moira MacTaggertЭто общепринятая теория, да, но эти ребята верят, что первый мутант родился десятки тысяч лет назад и что он вернётся. Они ищут подсказки в древних местах по всему миру. Эти иероглифы описывают набор сил, превосходящих любые человеческие возможности.
Moira MacTaggertДа и нет. Они считают, что он мог переносить сознание из одного тела в другое, и когда был близок к смерти, просто переселялся в новое тело. Некоторые из них были созданы из тел мутантов, что позволяло ему поглощать их способности и накапливать их годами.
Charles XavierМутанты: рожденные с необычайными способностями, но всё равно — дети, которые бродят в темноте в поисках наставления. Дар часто может стать проклятием. Дай кому-то крылья — и он может взлететь слишком близко к солнцу. Дай им дар пророчества — и они будут жить в страхе перед будущим. Дай им величайший из всех даров — силы, выходящие за пределы воображения, — и они могут поверить, что им суждено править миром.
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Jubilee[выходя из «Возвращения джедая»]Я просто говорю, что «Империя наносит ответный удар» — до сих пор лучший. Самый сложный, самый глубокий. Не боялся мрачной концовки.
Scott SummersДа ну, если бы не первая часть, не было бы и остальных фильмов.
Jean GreyНу, по крайней мере, все согласны, что третья всегда самая худшая.
Mystique[Магнето]Я знаю, ты думаешь, что потерял всё, но это не так. У тебя есть я, у тебя есть Чарльз... у тебя больше семьи, чем ты думаешь. Раньше у тебя не было шанса спасти свою семью, но теперь он есть. Вот что я пришла тебе сказать.
Charles XavierКогда ты поймёшь, насколько велика твоя сила, тогда сможешь научиться её контролировать.
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Erik Lensherr[обращаясь к коллегам]Некоторые из вас разговаривали с полицией о том, что, как вы считаете, видели здесь вчера. Хотите узнать мои силы, узнать, кто я, увидеть, на что я способен. Я покажу вам. Вспомните человека, которого любите больше всего в жизни. Вашу жену, мать, дочь... Теперь этот человек узнает, что значит потерять того, кого любишь, и жить с этой болью. Навсегда.
Польский рабочий[по-польски]Генрик, пожалуйста. Не делай этого.
Charles XavierМне не нужно читать твои мысли, чтобы понять, о чём ты думаешь. Ты не убийца.
Ororo MunroeТы меня не знаешь. Ты не росла там, где суеверия и тёмная религия значат больше, чем твои дипломы, профессор. Я едва выжила в своей деревне, среди своей семьи. Все думали, что я проклятье на земле.
Charles XavierТы собираешься доказать, что они правы? Ты собираешься доказать, что они правы?
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Апокалипсис[создаёт шлем для Эрика]Подарок, в честь твоей прошлой жизни и будущей роли.
ApocalypseСпал. Погружён во тьму. Я не был рядом с тобой, мой сын, но теперь я здесь. Ты не знаешь своей силы, а я знаю. Потянись вниз. Почувствуй металл в земле. Потянись. Как можно глубже. Ты обнаружишь, что у тебя есть сила двигать саму землю.
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Charles XavierПервый шаг к пониманию своей силы — узнать её пределы. Только тогда мы сможем начать учить тебя, как её контролировать. Если решишь остаться, могу обещать — когда закончишь здесь, сможешь вернуться в мир и занять в нём стабильное и полезное место. Почему бы тебе не снять повязки, и мы посмотрим, с чем имеем дело? Алекс, выстрой его. Пусть повернётся в нужную сторону, так сказать. Там, через воду, есть мишень. Когда откроешь глаза — постарайся попасть в неё.
[Скотт снимает повязки]
Charles XavierМожешь открывать глаза, Скотт. Бояться не стоит. Всё довольно...
[Когда Скотт открывает глаза, его силы вызывают хаос]
Charles XavierМой дед посадил это дерево, когда мне было пять лет. Я сам качался на его ветках.
Charles XavierВсе, отдыхайте. Я стерла из её памяти всё, что связано с нами. Пляж, Куба... всё то время. Это было очень давно, Алекс. Ещё до того, как мир узнал о мутантах. Я считала, что так для неё будет лучше.
RavenМожет, в Уэстчестере. А там, на улице, мутанты всё ещё бегают, прячутся, живут в страхе. Отсутствие войны не значит, что есть мир. Хочешь чему-то детей научить — научи их этому. Научи их бороться. Иначе им придётся всю жизнь прожить в этом доме.
ApocalypseЯ могу защитить их разум от твоей силы. Это один из многих даров, что я приобрёл за тысячелетия. Но заглянуть внутрь разума... управлять им... это твой дар. Ты видел это, не так ли? Величие того, что грядёт.
Charles XavierТы собираешься участвовать во всех этих убийствах и разрушениях?
CalibanКалебан так тебя любит... что хочет дать тебе бесплатную инфу... об одном старом знакомом... из тех времён, когда у тебя были друзья. Помнишь... Эрика Леншерра? Мои девчонки увидели его в Польше. Он оставил после себя немало трупов. Включая жену и дочь. Скоро об этом скажут по новостям, но Калебан даёт тебе небольшой фору.
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Apocalypse[привозят Эрика в Аушвиц]Здесь родилась твоя сила. И здесь были истреблены твои люди.
Erik Lensherr[вспоминая разлуку с родителями]Не стоило приводить меня сюда.
ApocalypseПочему? Ты боишься быть здесь? От этого не уйти, Эрик.
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Рэйвен[после столкновения с Мойрой]Чарльз, почему она меня не узнала? Она знала меня в этом обличье.
Чарльз КсавьерПосле того как ты бросила меня на пляже на Кубе, я забрал у неё воспоминания о том времени. Садись.
Col. William StrykerПсихическое событие только что уничтожило все ядерные боеголовки от сюда до Москвы. Этот импульс исходил именно оттуда, где мы тебя нашли. В доме самого могущественного психа в мире. Так что скажи мне, где Чарльз Ксавьер?
RavenЕсли вы выпустите нас отсюда, мы поможем вам.
Col. William StrykerТы правда думаешь, что я поверю в это? Можешь изображать кого угодно, но я знаю, кто ты и что ты такое.
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Jean GreyТы боялась? В тот день в Вашингтоне, ты боялась?
RavenНет. Но я боялась во время моей первой миссии. Я была в самолёте, похожем на этот, с моими друзьями. Примерно твоего возраста. Мы называли себя Людьми Икс. Твой брат был там. Мы называли его Хавоком. Он был настоящий сорванец, но когда дело доходило до дела, он был очень смелым.
Kurt WagnerА что случилось с остальными ребятами, кто был с вами? Люди Икс?
RavenОстались только я и Хэнк. Я не смогла спасти остальных. Я же говорила тебе, я не герой.