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Киноафиша Фильмы Люди Икс: Апокалипсис Цитаты из фильма Люди Икс: Апокалипсис

Цитаты из фильма Люди Икс: Апокалипсис

Erik Lensherr [видит Апокалипсиса впервые] Кто ты, б#ядь?
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Charles Xavier Мир уже начал наращивать свои арсеналы.
Erik Lensherr Это человеческая природа, Чарльз.
Charles Xavier Я всё ещё надеюсь.
Erik Lensherr [сухой смешок] О, да. Надежда.
Charles Xavier Я был прав насчёт Рэйвен. Я даже был прав насчёт тебя.
Erik Lensherr А как насчёт остального мира? Разве тебя не будит посреди ночи мысль, что однажды они придут за тобой и твоими детьми?
Charles Xavier Да, будит.
Erik Lensherr Что ты делаешь, когда просыпаешься с такой мыслью?
Charles Xavier Я испытываю огромное сожаление к бедняге, который приходит в мою школу искать проблемы.
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Apocalypse Всё, что они построили, рухнет! И из пепла их мира мы построим новый, лучший!
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Erik Lensherr Кто ты?
Apocalypse Элохим, Пушан, Ра — меня называли по-разному на протяжении многих жизней. Я рожден смертью. Я был там, чтобы зажечь и раздуть пламя пробуждения человечества, чтобы привести в движение колесо цивилизации. И когда лес начинал гнить и требовал расчистки для нового роста, я был там, чтобы поджечь его.
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Апокалипсис [отправляет все ядерное оружие мира в космос] Всегда одно и то же, а теперь ещё это. Ни камней больше. Ни копий. Ни пращей. Ни мечей. Никакого оружия! Никаких систем! Хватит! Хватит сверхдержав... Такая вера в свои орудия, в свои машины. Можно стрелять из лука на Вавилонской башне, но никогда не поразишь бога!
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Jean Grey [Мистик] Увидеть тебя в тот день по телевизору изменило мою жизнь.
Kurt Wagner У меня тоже.
Peter Maximoff У меня тоже. Хотя я всё ещё живу в подвале у мамы, но пфф. В остальном, эм... ну, почти ничего не изменилось. Я полный л#х.
[смеётся]
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Апокалипсис Вы все — мои дети, и вы заблудились, потому что следуете за слепыми вождями. Эти ложные боги, системы слабых, они разрушили мой мир. Хватит.
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[после жестокого расправления с группой людей, убивших его жену и ребёнка]
Erik Lensherr [кричит в небо] ЭТО ТО, ЧЕГО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ? ЭТО ТО, КЕМ Я ЯВЛЯЮСЬ? Это то, кем я являюсь?
[разрыдается]
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Moira MacTaggert [открывает папку ЦРУ] С тех пор как в 73-м мире стало известно о мутантах, появились культы, которые видят в них некое второе пришествие или знак Бога. Я отслеживала один из таких. Они называют себя Ашур Эн Сабах Нур — в честь древнего существа, которого считают первым мутантом в истории.
Alex Summers Первым кем в истории?
Moira MacTaggert Первым мутантом в истории.
Alex Summers Я думал, мутанты начали появляться только в этом веке.
Moira MacTaggert Это общепринятая теория, да, но эти ребята верят, что первый мутант родился десятки тысяч лет назад и что он вернётся. Они ищут подсказки в древних местах по всему миру. Эти иероглифы описывают набор сил, превосходящих любые человеческие возможности.
Charles Xavier Ты думаешь, он прожил всё это время?
Moira MacTaggert Да и нет. Они считают, что он мог переносить сознание из одного тела в другое, и когда был близок к смерти, просто переселялся в новое тело. Некоторые из них были созданы из тел мутантов, что позволяло ему поглощать их способности и накапливать их годами.
Charles Xavier Всемогущий мутант?
Moira MacTaggert Точно. И где бы он ни находился, у него всегда было четыре главных последователя, учеников, защитников, наделённых его силой.
Alex Summers Как Четыре Всадника Апокалипсиса. Это он взял из Библии.
Moira MacTaggert Или Библия взяла это у него? И где бы он ни правил, в итоге всё заканчивалось катастрофой, катаклизмом — апокалипсисом.
Charles Xavier Концом света...
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Peter Maximoff Знаешь, для парня, который такой же быстрый, как я, я всегда как будто опаздываю.
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[заученное послание Апокалипсиса миру]
Charles Xavier Это послание только с одной целью: сказать самым сильным из вас...
Apocalypse Тем, у кого самая большая сила, эта земля будет вашей!
Charles Xavier Тем, у кого самая большая сила... защищайте тех, у кого её нет. Вот моё послание миру.
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Charles Xavier [чувствует Апокалипсиса через Церебро] Я никогда раньше не чувствовал такой силы...
[его глаза чернеют]
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Charles Xavier Я говорил тебе с того момента, как встретил тебя, в тебе есть что-то большее, Эрик. В тебе есть и добро.
Erik Lensherr Что бы ты там во мне ни видел, Чарльз, я похоронил это вместе с семьёй.
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Apocalypse Конец, Чарльз. Ты проиграл. Теперь ты мой.
Charles Xavier Ты никогда не победишь.
Apocalypse И почему же?
Charles Xavier Потому что ты один... а я нет.
[Появляется Джин Грей]
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Charles Xavier Ты уверен, что не убедить тебя остаться?
Erik Lensherr Ты телепат, Чарльз. Ты способен меня в чём угодно убедить.
Charles Xavier Прощай, старый друг.
Erik Lensherr Удачи, профессор.
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Апокалипсис Ты меня предаёшь?
Магнето Нет. Я предал их.
[атакует Апокалипсиса]
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Jean Grey [просыпается от кошмара] Я видела конец света. Я чувствовала всю эту смерть...
Charles Xavier Жан, это был всего лишь сон.
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[первые реплики]
Charles Xavier Мутанты: рожденные с необычайными способностями, но всё равно — дети, которые бродят в темноте в поисках наставления. Дар часто может стать проклятием. Дай кому-то крылья — и он может взлететь слишком близко к солнцу. Дай им дар пророчества — и они будут жить в страхе перед будущим. Дай им величайший из всех даров — силы, выходящие за пределы воображения, — и они могут поверить, что им суждено править миром.
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Jubilee [выходя из «Возвращения джедая»] Я просто говорю, что «Империя наносит ответный удар» — до сих пор лучший. Самый сложный, самый глубокий. Не боялся мрачной концовки.
Scott Summers Да ну, если бы не первая часть, не было бы и остальных фильмов.
Jean Grey Ну, по крайней мере, все согласны, что третья всегда самая худшая.
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[из трейлера]
Питер Магнето — мой отец.
Рэйвен [в шоке, оборачивается] Что?
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Mystique [Магнето] Я знаю, ты думаешь, что потерял всё, но это не так. У тебя есть я, у тебя есть Чарльз... у тебя больше семьи, чем ты думаешь. Раньше у тебя не было шанса спасти свою семью, но теперь он есть. Вот что я пришла тебе сказать.
Magneto [Квирксилверу] А ты?
Peter Maximoff Я тоже... я здесь ради своей семьи.
Mystique Я собираюсь бороться за то, что у меня осталось. А ты?
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Charles Xavier Алекс, уничтожь Церебро! Сей вражду!
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[Логан сбегает]
Скотт Саммерс Надеюсь, это последний раз, когда мы его видим.
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Scott Summers Не все из нас умеют контролировать свои способности.
Scott Summers Скотт Саммерс, Рэйвен: Тогда не контролируй! Это война!
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Charles Xavier [используя Церебро] Это она.
Hank McCoy Кто?
Charles Xavier Мойра.
Hank McCoy Что- Мойра МакТаггерт?
Charles Xavier Ага.
Hank McCoy Давай подробности.
Charles Xavier Она выглядит потрясающе. Почти не постарела ни на день.
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Charles Xavier О Боже... он может управлять всеми нами!
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Kurt Wagner [в академии] Я в Америке впервые. Очень хочу познакомиться с вашей культурой.
Scott Summers Только не здесь. Единственное американское в этом месте — что раньше оно было британским.
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Magneto Я пытался твоим путем, Чарльз. Пытался быть как они, жить как они. Но всё всегда заканчивается одинаково. Они забрали у меня всё. Теперь мы заберём у них всё.
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Charles Xavier Спасибо, что впустили меня.
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Скотт Саммерс [скорбление по Алексу] Это должен был быть я... он был тем, кто собирался что-то сделать со своей жизнью.
Джин Грей Он так не думал. Он считал, что именно ты сделаешь что-то особенное со своей жизнью. Что именно ты изменишь мир. Может быть, даже перевернёшь его.
Скотт Саммерс Откуда ты знаешь, что он чувствовал?
Джин Грей Я знаю, что чувствуют все.
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Scott Summers Нам немного помогли.
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Hank McCoy Ты хочешь пойти к Моире.
Charles Xavier Я хочу проверить, что там с ней... с ситуацией.
[прокашливается]
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Magneto Ты думаешь, что раз можешь заглянуть в мою голову, то знаешь, что я чувствую? Ты смотришь не туда, Чарльз.
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Ororo Munroe Мистик сказала, что Магнето — твой отец. Ты собираешься ему сказать?
Peter Maximoff Возможно... но я, пожалуй, пока здесь останусь.
Ororo Munroe Я тоже.
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Апокалипсис [в Каире] Это должно было стать центром вселенной до того, как меня предали. Теперь так и будет.
[создаёт пирамиду]
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Charles Xavier Вспомни свою жену, вспомни дочь. Чего бы они хотели?
Magneto Они хотели бы жить.
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Peter Maximoff Ты хотел, чтобы я больше из дома выходил, да?
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Apocalypse Всё стало явным.
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[Скотт запирается в туалетной кабинке, закрывая глаза от боли. Хулиган заглядывает через перегородку]
School Jock Ты плачешь? Я ещё даже не начал тебя б#сать!
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[Псайлок приводит Апокалипсиса к Ангелу, но видит, что крыло Ангела повреждено]
Псайлок Его дни боя прошли.
Апокалипсис Нет, не прошли.
[чинит крылья Ангела и превращает их в металл]
Апокалипсис Восстань, мой Ангел!
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Apocalypse Вместе мы очистим землю для сильнейших.
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Erik Lensherr Отойдите. Кто бы вы ни были, не пытайтесь помешать мне убить этих людей.
[Апокалипсис заставляет их исчезнуть в застывшей земле]
Apocalypse Я пришёл не за ними. Я пришёл за тобой.
[входит в энергетическое поле]
Apocalypse Иди и посмотри.
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[Апокалипсис касается телевизора]
Оро́ро Манро Что ты делаешь?
Апокалипсис Учусь.
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[Магнето уводит кресло-инвалидную коляску Чарльза от его друзей]
Рэйвен ЧАРЛЬЗ!
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[после того, как услышали телепатическое послание Чарльза]
Col. William Stryker Я знаю этот голос. Это Ксавьер, да? Что происходит?
Raven Мы не знаем!
Peter Maximoff Мы не знаем, брат!
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Скотт Саммерс [о Оружии Икс] Это животное?
Джин Грей Нет... это человек.
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Hank McCoy Миру нужны Люди Икс.
Raven Вот почему я здесь. Чтобы сражаться!
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Алекс Саммерс [о Моире] Так ты действительно не видел её все эти годы? И даже не искал? Даже через Церебро?
Чарльз Ксавьер [смеётся] Алекс, ты меня за кого принимаешь, какого-то извращенца? Я... Да, я искал её однажды. Дважды, но уже давно, понял?
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Апокалипсис Спасибо, что впустили меня.
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[Эрик поёт колыбельную Нине]
Nina Кто тебя этому научил?
Erik Lensherr Мои родители.
Nina Что с ними случилось?
Erik Lensherr Меня у них забрали.
Nina А кто-нибудь заберёт тебя у меня?
Erik Lensherr Те, кого ты любишь, никогда не покидают тебя. Они остаются с тобой, в твоём сердце.
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[когда Освобождают Оружие Икс]
Col. William Stryker Сейчас вернусь.
[побег]
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[психическая битва]
Charles Xavier Ты теперь в моём доме!
Apocalypse [начинает расти] Тебе нужен дом побольше.
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Kurt Wagner Ты можешь... превращаться. Ты — она, герой.
Raven Я никто. Я не герой.
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Charles Xavier Когда ты поймёшь, насколько велика твоя сила, тогда сможешь научиться её контролировать.
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Erik Lensherr [обращаясь к коллегам] Некоторые из вас разговаривали с полицией о том, что, как вы считаете, видели здесь вчера. Хотите узнать мои силы, узнать, кто я, увидеть, на что я способен. Я покажу вам. Вспомните человека, которого любите больше всего в жизни. Вашу жену, мать, дочь... Теперь этот человек узнает, что значит потерять того, кого любишь, и жить с этой болью. Навсегда.
Польский рабочий [по-польски] Генрик, пожалуйста. Не делай этого.
Erik Lensherr Меня зовут не Генрик. Меня зовут Магнето.
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Ms. Maximoff [к Квиксильверу] Это плохо кончится. С ним никогда не бывает по-другому.
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Raven Мутантов гонят, они живут в страхе!
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Raven Пойдём воевать.
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Jean Grey Извини, что разочарую, но ты не самый большой урод в этой школе.
Scott Summers Ну, это в первый раз.
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Angel [против Найткраулера] Бейся! Или нас обоих убьют!
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Апокалипсис [Магнето] Ты проникнешь в глубины земли, мой сын. Снесёшь всё, что они построили. Сотрёшь этот мир с лица земли, а мы поведём выживших в новый, лучший.
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[последние слова]
Mystique Забудьте всё, что вы думали, что знаете. Какие бы уроки вы ни выучили в школе, чему бы вас ни учили родители — теперь это не важно! Вы уже не дети. Вы не ученики. Вы — Люди Икс!
[начинает тренироваться]
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Charles Xavier Он собирается уничтожить этот мир... миллиарды людей погибнут.
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Апокалипсис Оружие... суперспособности... Слабые захватили Землю. За это меня предали. Ложные боги, идолы... больше нет. Я вернулся.
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Charles Xavier Мы все против одного бога!
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Scott Summers [получает свой визор] Надеюсь, люди не начнут называть меня Циклопом.
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Рэйвен [на X-джете] Хэнк, ты тут строишь военный самолет.
Хэнк Маккой После того, что случилось в Вашингтоне, я думал, мы вернёмся, чтобы заново собрать Людей Икс. Мне всегда есть с кем поговорить, но...
Рэйвен Мы были студентами, а не солдатами.
Хэнк Маккой Но в тебе есть лучшее — у тебя есть надежда.
Рэйвен А ты?
Хэнк Маккой Я думаю, надо надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
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[deleted scene]
Charles Xavier [Сторм] Тебе некомфортно во всём этом, да? Ты не такая, как они.
Ororo Munroe Не пытайся залезть мне в голову.
Charles Xavier Мне не нужно читать твои мысли, чтобы понять, о чём ты думаешь. Ты не убийца.
Ororo Munroe Ты меня не знаешь. Ты не росла там, где суеверия и тёмная религия значат больше, чем твои дипломы, профессор. Я едва выжила в своей деревне, среди своей семьи. Все думали, что я проклятье на земле.
Charles Xavier Ты собираешься доказать, что они правы? Ты собираешься доказать, что они правы?
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Апокалипсис [создаёт шлем для Эрика] Подарок, в честь твоей прошлой жизни и будущей роли.
Чарльз Ксавьер А как насчёт меня? Есть ли у меня роль в этом безумии?
Апокалипсис У тебя самая важная роль из всех...
[пришивает Чарльза к столу]
Апокалипсис Несмотря на долгую жизнь, есть одна вещь, которую я не могу сделать, а ты можешь: быть везде... быть всеми.
Чарльз Ксавьер Нет... нет! Убирайся! УБИРАЙСЯ!
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Ororo Munroe [Апокалипсису] Ты не спасёшь мир, просто ходя и убивая людей. Для этого есть законы, система и своё место.
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Рэйвен Они всё так же нас ненавидят и боятся. Просто теперь скрывают это за вежливостью. Мне надоело жить во лжи.
Чарльз Ксавьер Вот почему ты не в своей естественной синей форме.
Рэйвен Я не стану лицом мира, которого не существует.
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Alex Summers [бежит за Апокалипсисом] Эй! Эй, ублюдок!
Apocalypse Всё откроется, дитя моё.
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Ororo Munroe Откуда ты взялась?
Apocalypse О... из времени, когда человек ещё не сбился с пути.
Ororo Munroe Ну что ж, добро пожаловать в 80-е.
Apocalypse Этот мир должен быть...
[на арабском]
Apocalypse Очищен.
Ororo Munroe Что?
Apocalypse [на английском] Спасён.
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[Хэнк, Питер, Рэйвен и Мойра просыпаются в комнате военного объекта, и Хэнк превратился в мутанта]
Питер Максимофф [крики] Что с тобой? Это случится со всеми нами?
Хэнк Маккой Нет, я просто забыл свои лекарства дома.
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Апокалипсис [ловит Ртуть] Глупый ребёнок.
[ломает ему ногу]
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[удалённая сцена]
Kurt Wagner Откуда ты?
Jubilee Беверли-Хиллз.
Kurt Wagner Ах, холмы! Должно быть красиво, я никогда не был в горах.
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Erik Lensherr Где ты был, когда здесь были убиты мои отец и мать?
Apocalypse Спал. Погружён во тьму. Я не был рядом с тобой, мой сын, но теперь я здесь. Ты не знаешь своей силы, а я знаю. Потянись вниз. Почувствуй металл в земле. Потянись. Как можно глубже. Ты обнаружишь, что у тебя есть сила двигать саму землю.
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Charles Xavier Первый шаг к пониманию своей силы — узнать её пределы. Только тогда мы сможем начать учить тебя, как её контролировать. Если решишь остаться, могу обещать — когда закончишь здесь, сможешь вернуться в мир и занять в нём стабильное и полезное место. Почему бы тебе не снять повязки, и мы посмотрим, с чем имеем дело? Алекс, выстрой его. Пусть повернётся в нужную сторону, так сказать. Там, через воду, есть мишень. Когда откроешь глаза — постарайся попасть в неё.
[Скотт снимает повязки]
Charles Xavier Можешь открывать глаза, Скотт. Бояться не стоит. Всё довольно...
[Когда Скотт открывает глаза, его силы вызывают хаос]
Charles Xavier Мой дед посадил это дерево, когда мне было пять лет. Я сам качался на его ветках.
[дерево раскалывается пополам и падает на землю]
Charles Xavier Думаю, это было моё любимое дерево.
Scott Summers Значит, меня исключают?
Charles Xavier О, наоборот. Ты зачислен.
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Alex Summers [иду к Мойре] Как ты с ней расстался? Обида осталась?
Charles Xavier Вряд ли.
[замораживает комнату]
Charles Xavier Все, отдыхайте. Я стерла из её памяти всё, что связано с нами. Пляж, Куба... всё то время. Это было очень давно, Алекс. Ещё до того, как мир узнал о мутантах. Я считала, что так для неё будет лучше.
Alex Summers А для тебя?
Charles Xavier А мне было всё равно, что для меня лучше.
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Charles Xavier Мы надеялись, что вы расскажете нам о том, что произошло вчера в Египте.
Moira MacTaggert Боюсь, это секретная информация. И не хочу показаться грубой... но как вы сюда попали?
Charles Xavier У меня уровень допуска пять.
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Charles Xavier Всё лучше. Мир стал лучше.
Raven Может, в Уэстчестере. А там, на улице, мутанты всё ещё бегают, прячутся, живут в страхе. Отсутствие войны не значит, что есть мир. Хочешь чему-то детей научить — научи их этому. Научи их бороться. Иначе им придётся всю жизнь прожить в этом доме.
Charles Xavier Ты всё равно звучишь как он. Ты звучишь как Эрик.
Raven Вот почему я здесь. Он вышел на поверхность. У него была жена и ребёнок. Их убили. Вместе с несколькими полицейскими.
Charles Xavier Весь мир будет его искать.
Raven Но ты можешь помочь мне найти его раньше них.
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Moira MacTaggert Что это?
Charles Xavier Это все люди на Земле.
[некоторые краснеют]
Charles Xavier А это... все мутанты. Я связан с их сознаниями.
Moira MacTaggert За это ЦРУ убило бы.
Charles Xavier Я знаю, что убило бы.
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Nina Я не позволю им увести тебя!
[призывает птиц]
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Erik Lensherr [Магде] Я сказал тебе, кто я, в первую же ночь, когда встретил тебя. Нам нужно уходить, сейчас!
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Апокалипсис [к Шторм] Дитя моё, зачем ты себя порабощаешь?
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Scott Summers Привет.
Jean Grey Ты видишь.
Scott Summers Да. Здесь не так плохо, как я думал.
[проходящие студенты бормочут и смотрят на них как на врагов]
Scott Summers Они всё ещё боятся меня. Эй, у меня теперь специальные очки!
Jean Grey Они боятся не тебя, а меня. Ты не одна, кто не может полностью контролировать свои способности.
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Рэйвен Хэнк, я по поводу Эрика.
Хэнк Маккой [обожжённый ревностью] Ага. Эрик. Да. Конечно. Конечно.
Рэйвен Мне кажется, у него какие-то серьёзные проблемы. Настоящие проблемы.
Хэнк Маккой А разве у него не всегда так?
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Charles Xavier Ты меня блокируешь. Как?
Apocalypse Я могу защитить их разум от твоей силы. Это один из многих даров, что я приобрёл за тысячелетия. Но заглянуть внутрь разума... управлять им... это твой дар. Ты видел это, не так ли? Величие того, что грядёт.
Charles Xavier Ты собираешься участвовать во всех этих убийствах и разрушениях?
Erik Lensherr Это всё, что я когда-либо знал.
Charles Xavier Нет, это не так. Ты просто забыл.
Erik Lensherr Нет, Чарльз, я помню. Твой путь не работает.
Apocalypse Я показал ему лучший путь. Лучший мир.
Charles Xavier Нет, ты просто вскрыл его ярость и боль. Вот и всё, что ты сделал.
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Hank McCoy Ты...
Raven Не синий? Похоже, у нас с тобой теперь есть что-то общее.
Hank McCoy Нет, нет, я хотел сказать... ты... ты вернулся. Никогда не думал, что увижу тебя здесь снова.
Raven Да, и я тоже.
Kurt Wagner Я синий.
🧡
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Psylocke Чего ты хочешь?
Apocalypse Я хочу, чтобы ты почувствовала всю мощь своих сил. Ты лишь слегка коснулась своей настоящей силы. В отличие от тех, кто хочет тебя контролировать, я хочу освободить тебя.
Psylocke Я знаю, каких мутантов ты ищешь. И знаю, где их найти.
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[после взрыва института Питер эвакуировал всех студентов]
Hank McCoy Куда ты...
Peter Maximoff Я искал Профессора. Думал, он здесь живёт.
Hank McCoy Его забрали.
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School Jock Ты ей подмигиваешь?
Scott Summers Твоя? Похоже, ты действительно выглядишь достаточно взрослым, чтобы быть её отцом.
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Caliban Мистик, наёмница.
Raven Не называй меня так.
Caliban Неважно, как сильно ты притворяешься кем-то другим... Калебан знает, кто ты на самом деле. Если есть что-то важное, что нужно знать о мутантах... Калебан знает это. Мистик.
Raven Почему бы тебе не спросить своих провидцев, что с тобой будет, если продолжишь меня доставать?
Psylocke Что будет?
Caliban Псайлок немного ревнует. Но Калебану ты нравишься.
Raven Калебану нужна денежка.
Caliban Калебан так тебя любит... что хочет дать тебе бесплатную инфу... об одном старом знакомом... из тех времён, когда у тебя были друзья. Помнишь... Эрика Леншерра? Мои девчонки увидели его в Польше. Он оставил после себя немало трупов. Включая жену и дочь. Скоро об этом скажут по новостям, но Калебан даёт тебе небольшой фору.
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Apocalypse [привозят Эрика в Аушвиц] Здесь родилась твоя сила. И здесь были истреблены твои люди.
Erik Lensherr [вспоминая разлуку с родителями] Не стоило приводить меня сюда.
Apocalypse Почему? Ты боишься быть здесь? От этого не уйти, Эрик.
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Рэйвен [после столкновения с Мойрой] Чарльз, почему она меня не узнала? Она знала меня в этом обличье.
Чарльз Ксавьер После того как ты бросила меня на пляже на Кубе, я забрал у неё воспоминания о том времени. Садись.
Рэйвен Везучая девчонка.
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Charles Xavier Рад тебя видеть, Рэйвен. Добро пожаловать домой.
Raven Это не мой дом.
Charles Xavier Он когда-то был твоим.
Raven Нет, это был твой дом. Я просто жил здесь. И сейчас я едва узнаю его.
Charles Xavier Знаешь, у меня есть планы на это место. Я хочу превратить его в настоящий кампус. Университет. Не только для мутантов, но и для людей. Чтобы жить и работать вместе, расти вместе.
Raven Я действительно в это верила. Я действительно думала, что мы сможем изменить их после Вашингтона.
Charles Xavier Мы изменили.
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Col. William Stryker Психическое событие только что уничтожило все ядерные боеголовки от сюда до Москвы. Этот импульс исходил именно оттуда, где мы тебя нашли. В доме самого могущественного психа в мире. Так что скажи мне, где Чарльз Ксавьер?
Moira MacTaggert Тебя волнует не он. Есть кто-то другой. Кто-то сильнее.
Raven Если вы выпустите нас отсюда, мы поможем вам.
Col. William Stryker Ты правда думаешь, что я поверю в это? Можешь изображать кого угодно, но я знаю, кто ты и что ты такое.
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Jean Grey Ты боялась? В тот день в Вашингтоне, ты боялась?
Raven Нет. Но я боялась во время моей первой миссии. Я была в самолёте, похожем на этот, с моими друзьями. Примерно твоего возраста. Мы называли себя Людьми Икс. Твой брат был там. Мы называли его Хавоком. Он был настоящий сорванец, но когда дело доходило до дела, он был очень смелым.
Kurt Wagner А что случилось с остальными ребятами, кто был с вами? Люди Икс?
Raven Остались только я и Хэнк. Я не смогла спасти остальных. Я же говорила тебе, я не герой.
Jean Grey Ну, для нас ты герой.
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Мойра МакТаггерт Чарльз, ты знаешь, где ты?
Чарльз Ксавьер Я на пляже. На Кубе. С тобой.
Мойра МакТаггерт Каком пляже?
Чарльз Ксавьер [восстанавливает её воспоминания] Прости. Мне не следовало отнимать у тебя это.
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Scott Summers Кто это?
Hank McCoy Кажется, вы уже знакомы. Это Джин Грей. Вы с ней столкнулись, когда приехали.
Scott Summers Подожди, это она?
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Scott Summers [после спасения Логана] Что ты с ним сделал?
Jean Grey Я нашла кусочек его прошлого и вернула ему. Только те воспоминания, до которых могла дотянуться.
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Charles Xavier Привет, Скотт. Добро пожаловать в Школу для одарённых.
Scott Summers Да уж. Подарком это вряд ли ощущается.
Charles Xavier Так всегда сначала и бывает.
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Charles Xavier [вход в Церебро] Мойра, мне придётся попросить тебя сохранить это в секрете.
Moira MacTaggert Я даже не понимаю, что это такое.
Raven Это Церебро. Новая модель.
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Caliban Куда направляется джентльмен, позвольте спросить?
Raven Мне всё равно. Я только что спас ему жизнь, что он с ней сделает — его дело.
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[удалённая сцена; Скотт и Джин играют в Joust в аркаде]
Scott Summers Ты жульничаешь.
Jean Grey Нет, не жульничаю.
Scott Summers Ты читаешь мои мысли.
Jean Grey Мне не нужна телепатия, чтобы знать, что ты всегда лезешь в топ. Ты так делаешь каждый раз.
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Скотт Саммерс [видит разрушенную школу] Что случилось? Где Алекс? Где мой брат?
Питер Максимофф Уверен, что всех поймал.
Хэнк Маккой Алекс был ближе всех к взрыву.
Скотт Саммерс Алекс...
[начинает плакать]
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🥱
Jean Grey [сталкиваясь со Скоттом] Смотри, куда идёшь.
Scott Summers Не могу.
Alex Summers Ко... с кем ты говоришь?
Jean Grey Со мной.
Scott Summers Я только что услышал тебя в голове.
Jean Grey Я телепатка. Читаю мысли.
Scott Summers Тогда держись подальше от моей. Мне не нужна какая-то странная девчонка, шныряющая в ней.
Jean Grey Не волнуйся, Скотт. Там особо нечего смотреть.
Scott Summers Эй, постой. Я же не сказал, как меня зовут.
Jean Grey Нет, не сказал.
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Magda Ты поступила правильно. Ты спасла того мужчину.
Erik Lensherr Дело не в этом. Если меня раскроют, раскроют всех нас. Нам нужно уходить.
Magda Это наш дом. Дом нашей дочери.
Erik Lensherr Мы — её дом. Я сказал тебе, кто я, в ту ночь, когда впервые встретил тебя. Я тогда доверял тебе. Теперь ты должна доверять мне. Здесь нам больше нельзя оставаться.
Magda [целуются] Я позову Нину.
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Lead Polish Inspector [разговаривают по-польски] Некоторые парни на заводе сказали, что сегодня видели кое-что. Что-то, что не сходится.
Erik Lensherr Уберите оружие.
Lead Polish Inspector Ты был хорошим гражданином, Генрик. Хорошим соседом. Хорошим работником. Я хочу верить, что именно таким ты и есть.
Magda Так и есть.
Lead Polish Inspector Но никто в этом городе тебя по-настоящему не знает.
Erik Lensherr Нет, ты знаешь. Я — Генрик Гурзский. Якоб, я ужинал у тебя дома.
Jakob А ты всё время лгал. Я впустил убийцу в свой дом.
Lead Polish Inspector [показывает газетную статью] Это ты? Ты тот, кого называют Магнето?
Erik Lensherr [обмен взглядами с Магдой, полными понимания] Заберите меня. Пожалуйста... только отпустите мою дочь.
🧡
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🥱
Угрожающий торговец из Каира [подкарауливая Ороро; на арабском] Знаешь, что мы делаем с ворами. Выбирай руку.
Апокалипсис [появляется за ним; на древнеегипетском] Хватит.
Угрожающий торговец из Каира Если ты с ней, советую уйти. Пока ещё можешь.
[Апокалипсис наступает]
Угрожающий торговец из Каира Уходи.
Апокалипсис Кто правит этим миром?
Угрожающий торговец из Каира На каком это языке?
🧡
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🥱
[удалённая сцена]
Scott Summers Эй, тебе кто-нибудь говорил, что ты похож на это?
[поднимает пластинку Culture Club "Colour by Numbers"]
Scott Summers Да?
Jean Grey Нет. Спасибо, Скотт.
Scott Summers [кладёт пластинку обратно] Да брось...
Jean Grey Ты му#ак. Спасибо тебе большое.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Майкл Фассбендер
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Джеймс МакЭвой
James McAvoy
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Оскар Айзек
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Софи Тернер
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Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
Эван Питерс
Эван Питерс
Evan Peters
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Rose Byrne
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Lucas Till
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Лана Кондор
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Тай Шеридан
Тай Шеридан
Tye Sheridan
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Дженнифер Лоуренс
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Николас Холт
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Александра Шипп
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