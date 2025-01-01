Lead Polish Inspector [разговаривают по-польски] Некоторые парни на заводе сказали, что сегодня видели кое-что. Что-то, что не сходится.

Erik Lensherr Уберите оружие.

Lead Polish Inspector Ты был хорошим гражданином, Генрик. Хорошим соседом. Хорошим работником. Я хочу верить, что именно таким ты и есть.

Magda Так и есть.

Lead Polish Inspector Но никто в этом городе тебя по-настоящему не знает.

Erik Lensherr Нет, ты знаешь. Я — Генрик Гурзский. Якоб, я ужинал у тебя дома.

Jakob А ты всё время лгал. Я впустил убийцу в свой дом.

Lead Polish Inspector [показывает газетную статью] Это ты? Ты тот, кого называют Магнето?