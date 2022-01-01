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Фильмы про путешествия во времени и параллельные миры
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Фильмы про путешествия во времени и параллельные миры

Все 34 Онлайн
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Райские холмы
Райские холмы
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези
2019, США
Связанные миры
Связанные миры
Смотреть за 1 рубль
7.0
аниме
2019, Япония
Джей в Голливуде
Джей в Голливуде
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, криминал
2019, США
Помешанный на времени
Помешанный на времени
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, драма
2018, США
Ловушка времени
Ловушка времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
2017, США
Матрица времени
Матрица времени
7.0
драма, детектив
2016, США
Таймлесс 3: Изумрудная книга
Таймлесс 3: Изумрудная книга
5.0
фэнтези
2016, Германия
Земля будущего
Земля будущего
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2015, США
Таймлесс 2: Сапфировая книга
Таймлесс 2: Сапфировая книга
7.0
фэнтези, детектив, фантастика, мелодрама, драма
2014, Германия
Патруль времени
Патруль времени
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, триллер
2014, Австралия
Таймлесс. Рубиновая книга
Таймлесс. Рубиновая книга
6.0
фэнтези, приключения, фантастика
2013, Германия
Спасти Санту
Спасти Санту
4.0
анимация, комедия, семейный
2013, Великобритания
Индюки: назад в будущее
Индюки: назад в будущее
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, анимация
2013, США
Петля времени
Петля времени
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2012, США
Облачный атлас
Облачный атлас
7.0
фантастика
2012, США
Безопасность не гарантируется
Безопасность не гарантируется
6.0
комедия, фантастика, мелодрама
2012, США
Ученик чародея
Ученик чародея
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Трон: Наследие
Трон: Наследие
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик, приключения, фантастика
2010, США
Далеко по-соседству
Далеко по-соседству
7.0
фэнтези, драма
2010, Германия / Франция / Бельгия / Люксембург
Запретное царство
Запретное царство
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
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Снимать кино о путешествиях во времени и параллельных мирах довольно непросто. Хотя бы потому, что всегда есть высокая вероятность нарушить логику, которая должна связывать все упомянутые временные отрезки. Кроме того, искушенная публика агрессивно реагирует на заезженные до дыр клише вроде правила «нельзя встречаться с самим собой в прошлом или будущем». А самые хорошо осведомленные о научных концепциях наподобие моста Эйнштейна–Розена, существованием которого в кино часто объясняют возможность путешествий во времени, обязательно найдут тысячу несоответствий науке.

Проще говоря, режиссеры берутся за такие фильмы на свой страх и риск. Провалы случаются чаще успехов по разным причинам. Но так как в действительности никто наверняка не знает, возможно ли будет когда-нибудь путешествовать по параллельным мирам, наблюдать за альтернативными вариантами на экране (хотя и вымышленными) вдвойне интересно.

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