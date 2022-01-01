Снимать кино о путешествиях во времени и параллельных мирах довольно непросто. Хотя бы потому, что всегда есть высокая вероятность нарушить логику, которая должна связывать все упомянутые временные отрезки. Кроме того, искушенная публика агрессивно реагирует на заезженные до дыр клише вроде правила «нельзя встречаться с самим собой в прошлом или будущем». А самые хорошо осведомленные о научных концепциях наподобие моста Эйнштейна–Розена, существованием которого в кино часто объясняют возможность путешествий во времени, обязательно найдут тысячу несоответствий науке.

Проще говоря, режиссеры берутся за такие фильмы на свой страх и риск. Провалы случаются чаще успехов по разным причинам. Но так как в действительности никто наверняка не знает, возможно ли будет когда-нибудь путешествовать по параллельным мирам, наблюдать за альтернативными вариантами на экране (хотя и вымышленными) вдвойне интересно.

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