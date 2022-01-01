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Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014: актеры и роли
X-Men: Days of Future Past
Люди Икс: Дни минувшего будущего
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Николас Холт
Nicholas Hoult
Хью Джекман
Hugh Jackman
Анна Пакуин
Anna Paquin
Эллиот Пейдж
Elliot Page
Холли Берри
Halle Berry
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Джеймс Марсден
James Marsden
Эван Питерс
Evan Peters
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Бу Бу Стюарт
Boo Boo Stewart
Омар Си
Omar Sy
Лукас Тилл
Lucas Till
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Одна
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