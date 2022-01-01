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Люди Икс: Дни минувшего будущего Люди Икс: Дни минувшего будущего
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Дни минувшего будущего Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014: актеры и роли
X-Men: Days of Future Past Люди Икс: Дни минувшего будущего 2014 / США
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37 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Elliot Page Холли Берри Холли Берри Halle Berry Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Эван Питерс Эван Питерс Evan Peters Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Бу Бу Стюарт Бу Бу Стюарт Boo Boo Stewart Омар Си Омар Си Omar Sy Лукас Тилл Лукас Тилл Lucas Till
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