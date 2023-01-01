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Люди Икс: Дни минувшего будущего Люди Икс: Дни минувшего будущего
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Дни минувшего будущего Награды и номинации фильма Люди Икс: Дни минувшего будущего
X-Men: Days of Future Past Люди Икс: Дни минувшего будущего 2014 / США
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Люди Икс: Дни минувшего будущего

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Номинант
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Праздники
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