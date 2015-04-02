Наша рецензия

В «Первом классе», где отец-основатель франшизы Брайан Сингер подвизался соавтором сюжета и одним из продюсеров, фигурировали Карибский кризис и доблестное советское руководство. В «Днях минувшего будущего», где Сингер полноправно уселся в режиссерское кресло, – действие и вовсе начинается на Красной площади (кстати, изрядно мутировавшей и к 2023 году уже совершенно раздолбанной роботами-убийцами, мутантами-подпольщиками и вообще всеми кому не лень), а большая…